Lyla.ro a testat zeci de parfumuri lansate pana in 2026, de la cele nisa la cele accesibile, pentru a identifica adevaratele diamante. Am cautat persistenta, originalitate si versatilitate, aducand in prim plan esente care merita investitia. Acestea sunt alegerile noastre pentru 2026.
Cum am ales: Am evaluat fiecare parfum in functie de complexitatea olfactiva, longevitate si sillage, tinand cont de nevoile diverse ale publicului nostru.
Cea mai buna alegereRoja Parfums Aoud Extraordinaire parfum unisex3.856 leiVarianta premiumRoja Parfums Isola Sol parfum unisex2.423 leiCel mai bun raport calitate-pretNishane B-612 extract de parfum unisex1.146 leiCea mai buna pentru persistentaTiziana Terenzi Tabit extract de parfum unisex2.262 leiCea mai buna pentru zi cu ziHistoires De Parfums Outrecuidant Eau de Parfum unisex528 leiVarianta accesibilaCLEAN Reserve Skin Eau de Parfum unisex252 leiCea mai buna pentru incepatoriAutobiography Supreme Gold Eau de Parfum unisex61 lei
1. Cea mai bună alegere: Aoudul luxuriant și complex
De ce: Acest parfum redefineste luxul, combinand note opulente intr-o compozitie echilibrata care evolueaza spectaculos pe piele, oferind o experienta olfactiva de neuitat.
Pentru cine: Ideal pentru cunoscatorii care cauta o semnatura olfactiva distincta si o performanta impecabila.
3.856 leiCumpără acum
2. Varianta premium: Evadare exotică într-o sticlă
De ce: Isola Sol ofera o calatorie olfactiva spre o insula paradisiaca, cu note solare si florale, perfecte pentru o aura sofisticata si plina de optimism.
Pentru cine: Potrivit pentru cei care doresc un parfum elegant si luminos, cu o calitate superioara a ingredientelor.
2.423 leiCumpără acum
3. Cel mai bun raport calitate-preț: Un parfum distinctiv la un preț corect
De ce: B-612 ofera o complexitate rara pentru pretul sau, imbinand note verzi si lemnoase intr-o creatie originala si de lunga durata.
Pentru cine: Excelent pentru cei care isi doresc un parfum nisa, cu personalitate, fara a face un compromis major la buget.
1.146 leiCumpără acum
4. Cea mai bună pentru persistență: Aroma stelară care durează ore întregi
De ce: Tabit se remarca printr-o persistenta extraordinara, ramanand vibrant pe piele ore intregi, cu o proiectie remarcabila si o dulceata gurmanda captivanta.
Pentru cine: Perfect pentru oricine isi doreste ca parfumul sa reziste pe tot parcursul zilei sau noptii, fara a necesita reimprospatare.
2.262 leiCumpără acum
5. Cea mai bună pentru zi cu zi: Eleganța casual pentru orice moment
De ce: Outrecuidant este un parfum versatil, proaspat si curat, ideal pentru purtarea zilnica, aducand o nota de rafinament fara a fi opulent.
Pentru cine: Recomandat pentru persoanele active care cauta un parfum discret, dar cu personalitate, potrivit pentru birou sau intalniri informale.
528 leiCumpără acum
6. Varianta accesibilă: Parfumul curat și reconfortant
De ce: CLEAN Reserve Skin ofera o aroma subtila, de "piele curata", fiind o optiune excelenta pentru cei care prefera parfumurile minimaliste si discrete, la un pret foarte bun.
Pentru cine: Ideal pentru persoanele care prefera un parfum intim, care se contopeste cu mirosul natural al pielii.
252 leiCumpără acum
7. Cea mai bună pentru începători: O experiență olfactivă plăcută și simplă
De ce: Supreme Gold este o introducere excelenta in lumea parfumurilor, oferind o aroma placuta, usor dulceaga si versatila, la un pret imbatabil.
Pentru cine: Potrivit pentru cei care abia descopera parfumurile si cauta o optiune placuta si necomplicata, fara o investitie mare.
61 leiCumpără acum
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