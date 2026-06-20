Cu prețuri pornind de la 23 lei pentru o mască de păr hrănitoare, gama de produse de îngrijire a părului oferă opțiuni excelente pentru fiecare buget și nevoie. Am testat cele mai bune măști disponibile pe piață în 2026, de la hidratare intensă la soluții pentru volum, pentru a-ți face alegerea cât mai ușoară.

Cum am ales: Am selectat produsele pe baza eficacității, a ingredientelor cheie și a feedback-ului utilizatorilor pentru a oferi soluții diverse pentru diferite tipuri de păr.

1. Olaplex Rich Hydration Mask: Hidratare profundă pentru părul tău

Cea mai buna alegere Olaplex Olaplex Rich Hydration Mask mască de hidratare profundă pentru păr 200 ml 200 ml De ce: Aceasta mască oferă o hidratare intensă și repară legăturile deteriorate ale părului, lăsându-l vizibil mai sănătos și mai moale. Este o investiție care se justifică prin rezultate remarcabile. Pentru cine: Ideală pentru toate tipurile de păr care necesită o reparație și hidratare profundă. 156 leiCumpără acum

2. Paul Mitchell Hydrate Super-Charged Treatment: Tratat premium pentru păr uscat

Varianta premium Paul Mitchell Paul Mitchell Hydrate Super-Charged Treatment mască de hidratare profundă pentru par uscat 150 ml 150 ml De ce: Formulată pentru a oferi o hidratare super-concentrată, această mască transformă părul uscat și deteriorat, redându-i elasticitatea și strălucirea. Este o experiență de salon la tine acasă. Pentru cine: Perfectă pentru părul foarte uscat și deshidratat, care are nevoie de o îngrijire intensă. 141 leiCumpără acum

3. Alfaparf Milano Semi di Lino Moisture: Masca hidratantă cu un preț accesibil

Cel mai bun raport calitate-pret Alfaparf Milano Alfaparf Milano Semi di Lino Moisture masca hidratanta pentru par uscat 50 ml 50 ml De ce: Oferă o hidratare eficientă și un păr mătăsos, fără a goli portofelul. Este o opțiune excelentă pentru îngrijirea zilnică sau săptămânală. Pentru cine: Potrivită pentru oricine caută o mască hidratantă de calitate la un preț avantajos. 43 leiCumpără acum

4. IDA WARG Beauty Moisture Hair Mask: Soluția pentru păr aspru și creț

Cea mai buna pentru par aspru si cret IDA WARG Beauty IDA WARG Beauty Moisture Hair Mask masca pentru hidratare intensa pentru păr aspru și creț 75 ml 75 ml De ce: Concepută special pentru a hidrata intens părul aspru și creț, reduce frizul și definește buclele. Părul devine mai ușor de aranjat și mai elastic. Pentru cine: Indispensabilă pentru persoanele cu păr aspru, creț sau ondulat, care se confruntă cu deshidratarea. 52 leiCumpără acum

5. BeBio Masca pentru par normal si uscat: O opțiune accesibilă și eficientă

Varianta accesibila BeBio Masca pentru par normal si uscat, 200ml, BeBio 200ml De ce: Această mască oferă hidratare și nutriție esențială pentru părul normal și uscat, menținându-l sănătos și lucios, fără un cost ridicat. Este un produs de bază excelent. Pentru cine: Ideală pentru cei care caută o mască eficientă pentru utilizare regulată la un preț foarte bun. 48 leiCumpără acum

6. Kemon Group Maschera Ricca: Nutriție profundă pentru părul uscat

Cea mai buna pentru par uscat Kemon Group Kemon Group Maschera Ricca masca hranitoare pentru par uscat 200 ml 200 ml De ce: Formula sa bogată hrănește profund părul uscat, revitalizându-l de la rădăcină la vârfuri și redându-i vitalitatea. Lăsați-o să acționeze pentru rezultate optime. Pentru cine: Recomandată pentru părul uscat, care are nevoie de o mască hranitoare, cu acțiune intensă. 33 leiCumpără acum

7. La Maison Espagnole Masca de par hranitoare: Volum generos la un preț mic

Cea mai buna pentru volum mare La Maison Espagnole Masca de par hranitoare, 500ml, La Maison Espagnole 500ml De ce: Cu un volum generos și un preț imbatabil, această mască hrănește părul și îl lasă moale și strălucitor. Este o alegere economică pentru întreaga familie. Pentru cine: Perfectă pentru cei care doresc o mască hrănitoare cu un volum mare, ideală pentru utilizare frecventă. 23 leiCumpără acum

Ce să eviți

Măști cu silicon în exces pentru uz zilnic. Acestea pot crea o acumulare pe păr, îngreunându-l și făcându-l să pară lipsit de viață pe termen lung.

Acestea pot crea o acumulare pe păr, îngreunându-l și făcându-l să pară lipsit de viață pe termen lung. Ignorarea tipului tău de păr. O mască nepotrivită pentru tipul tău de păr nu va oferi beneficiile dorite și poate chiar agrava anumite probleme.

O mască nepotrivită pentru tipul tău de păr nu va oferi beneficiile dorite și poate chiar agrava anumite probleme. Aplicarea măștii pe scalp, dacă nu e specificată. Măștile destinate lungimilor și vârfurilor pot îngrășa scalpul sau pot bloca foliculii piloși.

Întrebări frecvente

Cât de des ar trebui să folosesc o mască de păr? De obicei, o mască de păr se folosește o dată sau de două ori pe săptămână, în funcție de nevoile părului tău. Pot folosi o mască de păr pe părul vopsit? Da, multe măști sunt formulate special pentru părul vopsit, ajutând la menținerea culorii și la repararea daunelor. Care este diferența între o mască și un balsam? Măștile de păr sunt mai concentrate și au o acțiune mai profundă decât balsamurile, oferind tratamente intensive. Cum aleg masca potrivită pentru mine? Alege masca în funcție de tipul tău de păr (uscat, gras, vopsit, creț) și de problemele specifice pe care vrei să le rezolvi (hidratare, reparare, volum).

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