Fie că ești mereu obosită sau pur și simplu treci prin procesul natural de îmbătrânire, pungile de sub ochi reprezintă o preocupare majoră pentru multe persoane. O soluție la îndemână pare să fie crema de ochi cu peptide, acele lanțuri scurte de aminoacizi care au devenit un element de bază în menținerea sănătății pielii. Iar când vine vorba de pungile de sub ochi, ele ar putea fi cheia pentru un aspect mai luminos și mai treaz.

Cum acționează peptidele asupra cearcănelor

Peptidele nu sunt doar un alt ingredient la modă. Ele acționează la un nivel profund pentru a rezolva problema. Antony Nakhla, medic dermatolog dublu certificat și fondator al Eighth Day, explică mecanismul. „Peptidele abordează [pungile de sub ochi] la un nivel fundamental, stimulând producția de colagen și elastină pentru a îmbunătăți fermitatea, a reduce aspectul liniilor fine și a susține structura generală a pielii.”

Dar nu se opresc aici. „Anumite peptide ajută și la cearcăne prin îmbunătățirea microcirculației și reducerea descompunerii hemoglobinei sub suprafață. Rezultatul în timp este un aspect mai odihnit, mai liftat”, adaugă dr. Nakhla.

Dr. Helen He, director la Mount Sinai-Clinique Healthy Skin Dermatology Center, detaliază cele patru tipuri principale de peptide pe care le găsim în produsele de îngrijire a pielii:

Peptide de semnalizare: Acestea instruiesc celulele să producă mai mult colagen și elastină.

Acestea instruiesc celulele să producă mai mult colagen și elastină. Peptide purtătoare: Livrează celulelor oligoelemente precum cuprul și manganul.

Livrează celulelor oligoelemente precum cuprul și manganul. Peptide inhibitoare de neurotransmițători: Pot imita acțiunea neuromodulatorilor, precum Botoxul.

Pot imita acțiunea neuromodulatorilor, precum Botoxul. Peptide inhibitoare de enzime: Blochează căile biologice implicate în hiperpigmentare și în descompunerea colagenului.

Cât de repede vezi rezultate și care sunt riscurile

Dar cât de repede apar rezultatele, pe bune? Dr. He spune că, în mod normal, vei observa o îmbunătățire a texturii și culorii în aproximativ patru săptămâni. În schimb, stimularea producției de colagen este un proces gradual care poate dura cel puțin trei până la șase luni înainte de a vedea o diferență notabilă. Există și o excepție notabilă: peptidele de argirelină, cunoscute pentru efectele lor asemănătoare Botoxului, care sunt mai imediate și durează atâta timp cât produsul este utilizat.

Stai puțin, există și riscuri? E drept că peptidele topice sunt considerate sigure pentru majoritatea oamenilor, dar sunt câteva aspecte de luat în calcul. Deoarece pielea de sub ochi este foarte subțire, dr. He avertizează că zona este mai predispusă la iritații. Anumite formule pot provoca dermatită de contact la persoanele cu piele sensibilă. Iar dacă te confrunți cu afecțiuni precum eczema, medicul recomandă să faci un test pe o porțiune mică de piele înainte de a aplica orice în apropierea ochilor.

Dr. Nakhla subliniază că peptidele nu trebuie considerate un înlocuitor pentru probleme mai grave (pierdere semnificativă de volum, adâncituri pronunțate sau laxitate severă a pielii), care ar putea necesita tratamente mai puternice în cabinetul medicului sau chiar intervenții chirurgicale.

De ce să te ferești de injecțiile cu peptide

Deși multă lume pare să își injecteze peptide pentru aproape orice în ultima vreme, ar fi bine să eviți complet orice tratament injectabil cu peptide care vizează zona ochilor. Dr. He explică faptul că datele privind siguranța și eficacitatea peptidelor injectabile sunt încă limitate.

Nu există o reglementare standard pentru formulele de peptide și nici o aprobare FDA pentru aceste tratamente.

În schimb, există alternative aprobate de FDA pentru tratamentele în cabinet. Dr. He menționează fillerele cu acid hialuronic pentru pierderea de volum, biostimulatorii pentru stimularea colagenului și plasma bogată în trombocite (PRP) și fibrina bogată în trombocite (PRF) pentru a îmbunătăți calitatea pielii.

Cum folosești corect cremele cu peptide

Pentru a utiliza un produs topic cu peptide pentru ochi, dr. He recomandă aplicarea unui strat subțire în jurul zonei, tapotând ușor. Evită să tragi sau să freci pielea, deoarece este delicată și extrem de sensibilă. V-ați gândit vreodată că eficiența depinde de mult mai mult decât de ingredientul în sine? „Tipul de peptidă, formula, dimensiunea, stabilitatea și sistemul de livrare vor afecta permeabilitatea și eficacitatea”, explică ea.

Ba chiar, unele produse nu sunt ce par a fi. „Multe produse care pretind că au peptide stau de fapt doar la suprafața pielii, funcționând în esență ca un hidratant.”

Printre cremele de ochi cu peptide pe care le recomandă se numără SkinCeuticals A.G.E. Advanced Eye, care combină peptide și cofeină, sau Allies of Skin Peptides & Omegas Firming Eye Cream (un amestec de patru peptide, bakuchiol și ceramide). Recomandarea dr. Nakhla este propria sa cremă, Eye Renewal Cream de la Eighth Day, care include peptide, acid kojic și extracte botanice.

Numai că tratarea problemelor din jurul ochilor necesită o abordare holistică. Combinarea acestui ingredient erou cu un SPF bun, retinoizi și înțelegerea cauzei profunde a problemelor este cea mai bună cale. După cum spune dr. He, „Peptidele funcționează cel mai bine ca parte a unei rutine disciplinate, nu ca o soluție de sine stătătoare.”