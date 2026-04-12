Cu toții dăm click, de cele mai multe ori pe pilot automat, pe butonul „Acceptă tot” când intrăm pe Google. Dar te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă, pe bune, în spatele acelui simplu gest? Gigantul tehnologic folosește datele și cookie-urile pentru mult mai mult decât ai crede la prima vedere, iar detaliile se ascund chiar în textul peste care sărim cu toții.

La ce folosesc, de fapt, datele?

Înainte de orice personalizare sau reclamă țintită, Google susține că folosește aceste informații pentru funcționarea de bază a serviciilor sale. scopul principal este să se asigure că totul merge strună. Compania declară că folosește cookie-uri și date pentru a „livrăm și menținem serviciile Google”.

Și nu e doar atât. Securitatea pare a fi un pilon central. În documentare se menționează clar că datele ajută la a „urmărim întreruperile și protejăm împotriva spamului, a fraudei și a abuzurilor”. Practic, fără această colectare de informații, experiența online ar putea fi mult mai nesigură și instabilă. Un alt scop declarat este de a „măsurăm interacțiunea cu publicul și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt folosite serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”.

Diferența dintre „Acceptă tot” și „Respinge tot”

Aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Alegerea pe care o faci are consecințe directe asupra a ceea ce vezi online. Dacă optezi pentru „Acceptă tot”, îi oferi companiei permisiunea de a folosi datele și pentru scopuri suplimentare, mult mai comerciale.

O decizie cu implicații majore.

Printre aceste scopuri se numără dezvoltarea de produse noi și, clar, publicitatea. Google menționează că va „dezvoltăm și îmbunătățim servicii noi”, va „livrăm și măsurăm eficiența anunțurilor” și, cel mai important pentru utilizator, va „afișăm conținut personalizat, în funcție de setările dvs.” și „afișăm anunțuri personalizate, în funcție de setările dvs.”.

Dar ce se întâmplă dacă alegi să respingi totul? Ei bine, compania precizează că „nu vom folosi cookie-uri în aceste scopuri suplimentare”. Asta nu înseamnă că scapi de reclame, ci doar că ele nu vor mai fi personalizate. Conținutul și anunțurile nepersonalizate sunt influențate de factori contextuali, cum ar fi „conținutul pe care îl vizualizați în prezent” și „locația dvs. generală”. vei vedea reclame la anvelope dacă citești un articol despre mașini, nu pentru că ai căutat anvelope acum o săptămână.

Personalizare bazată pe trecutul tău

Să fim serioși, cui nu i s-a întâmplat să caute o pereche de pantofi și apoi să fie bombardat cu reclame la pantofi pe toate site-urile? Explicația este simplă și directă. Conținutul și reclamele personalizate se bazează pe „activitatea anterioară din acest browser, cum ar fi căutările Google anterioare”.

Iar acest mecanism este motorul din spatele relevanței pe care Google o promite. Fiecare căutare, fiecare click, fiecare video vizionat contribuie la crearea unui profil digital care este apoi folosit pentru a-ți servi conținut și reclame considerate „mai relevante”. E drept că poate fi util, dar ridică și întrebări despre cât de mult din viața noastră digitală este, de fapt, monitorizat.

Pentru cei care doresc să aibă mai mult control, compania oferă o portiță. Utilizatorii pot vizita oricând adresa g.co/privacytools pentru a vedea informații suplimentare și pentru a-și gestiona setările de confidențialitate.