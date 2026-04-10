Cu un singur click pe butonul „Acceptă tot”, deschidem poarta către un univers de date pe care giganții tech le folosesc. Dar te-ai întrebat vreodată ce anume accepți, pe bune? Google, de exemplu, admite că folosește cookie-uri și date pentru a „livra și menține serviciile Google”, dar și pentru a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spamului, fraudei și abuzului”.

O decizie de câteva secunde.

Dincolo de funcționalitatea de bază

La prima vedere, totul pare normal. E drept că ne dorim ca serviciile să funcționeze. Numai că utilizarea datelor merge mult mai departe. Compania declară că acestea sunt folosite pentru a „măsura implicarea publicului și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a spori calitatea acestor servicii”. fiecare mișcare a noastră este analizată pentru a îmbunătăți produsul.

Iar dacă alegi să accepți totul, Google va folosi datele și pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”. Practic, devii un participant (fără să vrei, poate) la procesul lor de cercetare și dezvoltare.

Reclamele, miza principală

Hai să fim serioși, publicitatea este motorul principal. Gigantul tech o spune clar: datele sunt necesare pentru a „livra și măsura eficiența reclamelor”. Aici lucrurile se nuanțează. Există reclame personalizate și nepersonalizate. Cele nepersonalizate, de exemplu, „sunt influențate de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizezi în prezent, activitatea din sesiunea ta activă de Căutare și locația ta generală”.

În schimb, dacă setările tale o permit, vei vedea „conținut personalizat” și „reclame personalizate”. Acestea pot include „rezultate, recomandări și reclame personalizate mai relevante, bazate pe activitatea anterioară din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google”. Aici intră în joc tot istoricul tău de navigare.

Ce se întâmplă dacă refuzi totul

Există și opțiunea „Respinge tot”. În acest caz, Google precizează că „nu va folosi cookie-uri în aceste scopuri suplimentare”. Asta înseamnă că nu vei mai contribui la dezvoltarea de noi servicii și nu vei mai vedea reclame personalizate pe baza activității tale (deși reclame nepersonalizate, bazate pe context, tot vei vedea).

Pentru un control mai granular, compania recomandă secțiunea „Mai multe opțiuni”. Acolo poți vedea informații suplimentare, inclusiv „detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate”. si, Google menționează că poți vizita oricând pagina g.co/privacytools pentru a-ți ajusta preferințele.