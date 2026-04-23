Celebrul chef Cătălin Scărlătescu trăiește o nouă poveste de dragoste alături de Elena Gogean, o tânără arhitectă în vârstă de 27 de ani. La scurt timp după despărțirea de actrița Doina Teodoru, bucătarul în vârstă de 53 de ani s-a afișat cu noua parteneră, iar acum se bucură de o vacanță cu barca în Grecia. Diferența de 26 de ani dintre ei pare să nu conteze absolut deloc.

Vacanță cu barca pe Marea Egee

După ce au petrecut o lună întreagă în Mexic, Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean au ales o nouă destinație. Cei doi au plecat într-o călătorie cu barca pentru a explora mai multe locuri din Grecia, printre care se numără Atena și insula Poros. Deși sunt încă timizi cu privire la fotografiile de cuplu, amândoi au postat imagini din aceleași locații, confirmând astfel escapada romantică.

„Se vede vacanța la orizont”, a scris Cătălin Scărlătescu pe contul său de Instagram, la o fotografie sugestivă. Iar răspunsul Elenei nu a întârziat să apară, tot printr-o postare separată, de pe o barcă. „Am venit să văd ce mai face marea”, a scris tânăra.

Cine este Elena Gogean, noua parteneră a chef-ului

Elena Gogean s-a născut în Focșani și are doar 27 de ani. Este arhitect și, mai mult, este profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Relația cu Scărlătescu (în vârstă de 53 de ani) a început la scurt timp după ce zvonurile despre despărțirea de Doina Teodoru, fosta sa logodnică de 36 de ani, au devenit tot mai clare.

E drept că celebrului chef par să-i placă femeile mai tinere decât el. Până la urmă, diferența de vârstă de 26 de ani dintre el și Elena nu pare să fie un impediment. Relația lor pare din ce în ce mai solidă, iar cei doi se bucură de fiecare minut petrecut împreună, departe de ochii curioșilor.

Lucrurile par să fi avansat rapid.

Prima dată au fost surprinși împreună vara trecută, pe litoralul românesc, iar de atunci au fost de nedespărțit, călătorind constant.

Observații de arhitect în Atena

Profitând de vacanța în capitala Greciei, dar și de profesia ei, Elena a împărtășit cu urmăritorii săi câteva curiozități, transformând postările într-un fel de mini-vlog urbanistic. V-ați fi gândit vreodată că un trotuar poate spune atât de multe despre un oraș?

„În Atena poți știi cât de bogați sunt oamenii. În multe zone din Atena, trotuarele nu sunt făcute de primărie, ci de proprietari. Așa că orașul nu e uniform. E o colecție de decizii individuale. Și uneori cel mai simplu indicator al unui cartier nu e casa, ci trotuarul”, a spus iubita lui Cătălin Scărlătescu într-o postare online.