Menopauza nu înseamnă doar bufeuri sau schimbări de dispoziție. Pentru multe femei, primul semn care le pune pe gânduri apare în oglindă: pielea devine mai uscată, mai ternă și parcă nu mai răspunde la produsele care funcționau înainte. Iar partea bună este că etapa asta poate fi înțeleasă mai bine, fără panică și fără vină.

În primii 5 ani de la instalarea menopauzei, pielea pierde aproximativ 30% din cantitatea de colagen și elastină, ceea ce o face mai subțire și mai flască față de perioada de dinainte. Scăderea estrogenului reduce și producția de sebum, iar regenerarea celulară încetinește. Pe scurt, dacă simți că pielea s-a schimbat brusc, nu ți se pare.

Exact aici apare miza reală pentru tine: să nu tratezi totul ca pe un eșec al rutinei tale, ci ca pe o schimbare biologică ce cere alt tip de îngrijire. Când pielea își pierde lipidele naturale în postmenopauză, devine mai vulnerabilă, iar reînnoirea celulară mai lentă favorizează petele pigmentare și pierderea acelei reflexii naturale a luminii pe care multe o asociază cu un ten „odihnit”.

Dr. Diana Plăcintescu (expert dermatologic) spune că acestea sunt chiar formulările pe care le aude frecvent de la paciente: „nu știu ce se întâmplă cu pielea mea”, „am îmbătrânit brusc, nicio cremă nu mă mai ajută” sau „pielea mea e atât de uscată și nu mă mai înțeleg cu produsele de până acum”.

Și explicația ei este foarte clară: „Transformarea pielii este un proces progresiv, dar devine vizibilă mai abrupt în momentul în care scade nivelul de hormoni estrogeni, care sunt adevărații dirijori ai reînnoirii celulare cutanate.”

Pielea pierde 30% colagen în primii 5 ani de menopauză

Pielea este descrisă ca o oglindă a echilibrului intern, iar menopauza o face să resimtă direct schimbările hormonale. Dacă până acum te bazai pe un cleanser agresiv, pe exfoliere frecventă sau pe creme prea ușoare, e posibil să observi rapid disconfort, roșeață ori senzația că tenul „ține”.

O rutină corectă în această etapă are două obiective foarte clare: ziua, protecție, hidratare și luminozitate; noaptea, regenerare celulară, relipidare și stimulare de colagen. Asta înseamnă că nu ai nevoie de 12 pași complicați, ci de câțiva pași care răspund exact la ce îi lipsește pielii acum.

Pașii esențiali rămân curățarea și fotoprotecția. Dimineața, rutina utilă include curățare blândă, cu produse relipidante, tonifiere cu loțiuni fără alcool, un ser cu vitamina C sau acid hialuronic, apoi o cremă de zi hidratantă cu Proxylane și, obligatoriu, SPF. Dacă simți că tenul arată obosit încă de la 9 dimineața, luminozitatea se construiește mai ales din hidratare și protecție, nu doar din machiaj.

Seara, curățarea este obligatorie. Apoi alternezi serile cu exfoliere blândă și serile dedicate nutriției intense sau retinolului, iar la final intră o cremă de noapte hrănitoare, cu ceramide, squalane și acizi grași Omega 3-6-9. Pentru zona sensibilă, se adaugă produse pentru conturul ochilor și al buzelor. E genul de rutină care ajută mai ales când pielea începe să pară subțiată și lipsită de confort.

Frica legată de schimbările corpului și cum te vezi

Menopauza vine și cu o încărcătură emoțională pe care multe femei o țin pentru ele. Cristina Stănciulescu (gazda podcastului „Cuvinte Nerostite”) vorbește direct despre asta.

„Femeile au multe temeri, mai ales legate de ce o să se întâmple cu corpul lor de acum înainte și ce anume o să mai urmeze. Multe se tem să le spună partenerilor lor de viață prin ce trec, de frică de a nu mai fi acceptate. Menopauza este o etapă complet nouă în viața unei femei, de aceea vine cu stări neexperimentate până atunci, aflate mereu în schimbare. Acest lucru este deseori bulversant și generator de profunde nesiguranțe.”

Nu e puțin lucru să auzi asta spus cu voce tare. Pentru că multe dintre nesiguranțe nu țin doar de piele, ci de ideea că trebuie să pari mereu „ca înainte”. Iar mesajul care se conturează din discuțiile despre menopauză este exact opusul: nu ești un caz izolat și nu trebuie să te descurci singură.

Potrivit Unica, sunt sute de milioane de femei la menopauză la nivel global, iar accesul la surse de informare, medici specializați, evenimente dedicate și produse create special pentru această etapă arată că subiectul a ieșit din zona de tabu. Azi este discutat de endocrinologi, ginecologi, dermatologi, psihologi, sociologi și chiar de aparatul legislativ.

Cristina Stănciulescu spune și ceva care merită păstrat aproape: „Mi-am dat seama că femeile sunt puternice, nu că nu aș fi știut… Dar nu vreau să sune a clișeu și nu mă refer la acea putere-concept-de-marketing, ci la acea capacitate de a înțelege și de a căuta răspunsuri la întrebările lor cele mai intime. Femeile pe care le-am avut invitate în podcast au ales să trăiască ascultându-și corpul.”

Acceptarea înseamnă alegeri mai bune pentru corpul tău

Una dintre cele mai apăsătoare presiuni în jurul menopauzei ține de felul în care vorbim despre vârstă. Iar aici schimbarea poate începe foarte simplu, din limbajul de zi cu zi.

Cristina Stănciulescu spune că un prim pas ar fi „un respect mai mult afișat față de senectute” și cere renunțarea la comentarii precum „ce rău arată”, „putea să-și facă și ea ceva la față, să nu mai semene cu o babă”, „ia uite ce bătrână este”. Dacă ai auzit astfel de remarci, știi deja cât de mult pot apăsa, chiar când sunt aruncate „în glumă”.

Dar acceptarea are și o latură foarte practică. Unul dintre momentele care au impresionat-o în podcast a fost povestea unei invitate care a renunțat să se mai lupte agresiv cu kilogramele acumulate odată cu menopauza și a ales să gestioneze problema cu suport medical, fără stres și fără diete „miraculoase” găsite pe internet. Când și-a schimbat abordarea, anxietatea și frustrarea au dispărut.

Asta e o lecție bună și pentru piele. Nu orice produs nou și intens este soluția. Uneori, pielea aflată la menopauză cere mai puțină agresiune și mai multă susținere: formule relipidante, hidratare serioasă, protecție solară și răbdare.

Primul pas util: nu minimiza schimbările pielii la menopauză

Dacă simți că nu te mai recunoști în oglindă, primul pas util este să nu minimizezi schimbarea. Menopauza modifică vizibil pielea, iar asta cere o rutină adaptată. Gama Vichy Neovadiol a fost dezvoltată pe baza a peste 20 de ani de cercetare în îmbătrânirea hormonală și acționează pe patru direcții esențiale pentru a compensa efectele menopauzei asupra pielii, semn că piața de îngrijire începe să trateze această etapă mai specific, nu generic.

Dar mai e ceva. Dr. Diana Plăcintescu atrage atenția că generațiile dinainte au tăcut prea mult: „Mamele și bunicile noastre nu au știut că pot întreba medicul despre tot ce le deranja și au lăsat adesea să se instaleze probleme serioase de sănătate din simpla rușine de a vorbi.”

Dacă ar fi să rămână o singură idee după lectura asta, ea ar fi simplă: întreabă, cere ajutor, schimbă rutina când pielea îți arată clar că are alte nevoi. Iar sfatul pe care Cristina Stănciulescu l-ar da versiunii ei de la 35 de ani sună bine la orice vârstă: „Să se bucure mai mult de timpul dat. De familie, de prieteni. Să fie mai fericită și să nu se mai piardă în activități și lucruri fără importanță.”