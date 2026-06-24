Regatul Unit intră de miercuri, 24 iunie, de la ora locală 9.00, sub o alertă cod roșu de caniculă emisă de Met Office, valabilă până joi, la ora 21.00. În mai multe regiuni, temperaturile sunt așteptate să treacă frecvent de 35°C, iar în unele locuri ar putea atinge sau chiar depăși 40°C, un prag care s-ar apropia de recordul absolut al Marii Britanii, 40,3°C, măsurat în iulie 2022 la Coningsby, Lincolnshire.

Pe scurt, nu e vorba doar despre „o zi foarte caldă”. Marți, 23 iunie, cea mai mare temperatură a fost 34,6°C la Wisley, Surrey, iar prognoza urcă cu peste 5°C față de acest vârf de la o zi la alta și se apropie de cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată în Regatul Unit. Asta explică de ce școli se închid, trenuri se taie din program și autoritățile emit alerte de sănătate, nu simple recomandări de sezon.

Pentru tine, traducerea e simplă: într-un astfel de episod, programul obișnuit nu mai merge la fel. Copiii nu mai pot sta ore întregi afară la joacă, drumurile trebuie verificate înainte de plecare, iar casa are nevoie de mici ajustări ca să nu devină greu de suportat seara, când somnul e primul care are de suferit.

Sute de școli se închid, iar părinții trebuie să regândească ziua copiilor

Sute de unități de învățământ din Marea Britanie își vor închide complet porțile sau îi vor trimite pe elevi acasă mai devreme. Dacă ai copii și te uiți la astfel de știri dintr-un oraș european unde canicula vine tot mai des, ideea practică e asta: în zilele cu temperaturi extreme, activitățile de afară merită mutate dimineața devreme sau seara târziu, iar orele de la prânz ar trebui păstrate pentru interior.

Și somnul copiilor se poate strica rapid într-un dormitor prea cald. Un reper util: pentru odihnă, temperatura din cameră e considerată optimă în jurul a 18-20°C. Dacă nu există aer condiționat, ajută să ții jaluzelele sau draperiile trase în orele fierbinți și să aerisești când se mai răcorește. Nu rezolvă complet problema, dar poate coborî disconfortul exact cât să poți dormi.

Transportul cedează repede când asfaltul și șinele se încing

Canicula aceasta nu lovește doar în confort, ci și în deplasări. Avanti West Coast a redus numărul curselor până joi, Chiltern Railways a anulat mai mult de jumătate dintre trenuri până vineri, iar Eurostar a scos din program patru curse între Londra și Paris. Dacă ai o călătorie planificată în astfel de zile, regula bună e să verifici plecarea chiar înainte să ieși pe ușă, nu doar cu o seară înainte.

Potrivit Libertatea, autoritățile britanice tratează episodul ca pe un risc major pentru sănătate și infrastructură. Alertele roșii de sănătate emise de Agenția pentru Securitate Sanitară a Regatului Unit acoperă East Midlands, Estul Angliei, Londra, sud-estul și sud-vestul Angliei, plus West Midlands. Cu alte cuvinte, nu e o problemă punctuală, într-un singur oraș, ci una extinsă.

În imaginile de mai jos se vede cât de amplă a devenit mobilizarea în jurul acestui val de căldură, cu impact direct asupra vieții de zi cu zi și a drumurilor.

Primele semne că organismul nu mai face față trebuie luate în serios

Miza reală rămâne sănătatea publică, mai ales pentru copii, vârstnici și persoane deja vulnerabile. Datele publicate arată că riscul de îmbolnăvire și deces crește în astfel de episoade. Dacă apare epuizarea termică sau insolația, nu e momentul pentru „trece de la sine”.

Semnele la care merită să fii atentă sunt cele pe care multe dintre noi tind să le ignorăm la început: stare de slăbiciune, amețeală, durere de cap, greață, confuzie, senzația că nu mai poți suporta căldura. În astfel de situații, mutarea rapidă într-un loc mai răcoros, odihna și hidratarea sunt gesturile de bază. Dar dacă starea se agravează sau persoana devine dezorientată, reacția trebuie să fie rapidă.

Dar și prevenția contează enorm. În zilele foarte calde, mesele mai ușoare și lichidele consumate constant sunt, practic, mai utile decât încercarea de a „recupera” seara. Dacă ieși, hainele lejere și deschise la culoare sunt alegerea evidentă. Pare banal, dar exact lucrurile banale fac diferența când temperaturile sar de 35°C și tind spre 40°C.

Franța și Italia arată că nu e un episod izolat, ci o vară care schimbă rutina Europei

Valul de căldură nu se oprește la granița Regatului Unit. În Franța, alerta roșie a fost extinsă la 54 dintre cele 96 de departamente continentale, ceea ce înseamnă aproximativ 39 de milioane de persoane afectate, iar peste 1.350 de școli au fost închise. Maximele zilnice au ajuns la 29,2 grade Celsius, peste recordul de iunie stabilit pe 30 iunie 2025.

În Italia, Ministerul Sănătății a emis cod roșu de caniculă pentru 15 orașe marți, 23 iunie, iar miercuri, 24 iunie, numărul localităților aflate sub această alertă extremă a urcat la 16. Asta spune ceva important și pentru noi: nu mai vorbim despre excepții rare, ci despre episoade tot mai dese care cer adaptări foarte practice, de la programul copiilor până la cum aerisești casa.

Căutarea răcorii vine și cu un risc pe care mulți îl subestimează

Numai că temperaturile extreme aduc și un alt pericol. Aproximativ 20 de persoane s-au înecat în Franța de la începutul weekendului, peste alte 13 decese prin înec raportate anterior, iar în Germania 5 persoane și-au pierdut viața în incidente de înot. Când oamenii caută orice variantă să se răcorească, tentația de a intra rapid în apă, uneori în locuri nesupravegheate, crește.

De aici și regula cea mai utilă pentru zilele de foc: răcorirea trebuie să fie sigură, nu improvizată. Dacă alegi piscina, lacul sau marea, contează locul, supravegherea și cât de obosit sau deshidratat ești deja. Căldura puternică slăbește organismul înainte să îți dai seama.

Grahame Madge, purtător de cuvânt al Met Office, a explicat că vârful ar putea urca și mai sus decât estimările prudente de la început.

„Este posibil să înregistrăm temperaturi mai mari de 39 °C dacă valorile finale se vor situa la limita superioară a intervalului nostru restrâns.”

Alerta cod roșu emisă de Met Office rămâne în vigoare până joi, 24 iunie, la ora 21.00, iar pragul care ar putea fi egalat sau depășit rămâne 40,3°C, recordul absolut al Marii Britanii stabilit în iulie 2022 la Coningsby, Lincolnshire.