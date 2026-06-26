Actrița Cabiria Morgenstern a stârnit o dezbatere amplă după ce a scris pe Instagram că are nevoie de sprijin pentru prima vacanță la mare cu copilul său și pentru câteva lucruri utile de acasă, inclusiv un baby gate. O cerere concretă, legată de costuri și de siguranța copilului, a devenit rapid subiect de critică online și de știre la TV.

Dincolo de anunț, povestea atinge un aspect pe care multe mame îl cunosc: cheltuielile pentru un copil se adună repede, iar ideea de a cere recomandări, donații sau lucruri folosite este încă privită de unii ca o rușine, deși pentru altele reprezintă o formă normală de ajutor între femei. În cazul de față, nu a fost publicată lista completă de necesități și nici nu a fost anunțat câte persoane au răspuns pozitiv.

Mesajul actriței a fost direct și recognoscibil pentru orice părinte care a făcut măcar o dată bagaje pentru un drum cu bebelușul. Cabiria Morgenstern a scris:

„O să plec în prima vacanță cu bebe la mare. Dacă vreți să-i luați un cadou de first beach trip, pentru că urmează să fac o listuță de necesități și mi-ar prinde bine să mai reduc din costuri. Sau dacă sunteți mămici și aveți chestii de donat/recomandări/sfaturi. De asemenea, trebuie să cumpăr baby gate că nebunul ăsta se mișcă repede ca un gândac și trebuie să-l protejez de scări.”

De ce a iritat un mesaj care, între mame, era cândva ceva obișnuit

Reacția nu a întârziat. Printre mesajele primite s-a aflat și replica: „Nu ți-e rușine să ceri lucruri?”. Răspunsul Cabiriei Morgenstern a fost scurt și tăios: „Păi, nu e păcat să trimiți mesaje cu hate pe Internet?”

Aici se află, de fapt, miza care contează pentru cititoarele noastre. Dacă sunteți mamă, viitoare mamă sau pur și simplu femeie care menține singură multe lucruri în echilibru, probabil recunoașteți reflexul public de a judeca orice alegere: dacă cumpărați mult, sunteți risipitoare; dacă cereți să împrumutați sau să primiți, sunteți taxată. În acest context apare presiunea de a face totul perfect, frumos și pe banii dumneavoastră, fără să deranjați pe nimeni.

În trecut, circulația lucrurilor pentru copii între mame era aproape o rutină: haine, jucării, cărucioare, accesorii folosite puțin. Nu ca un gest spectaculos, ci ca un ajutor firesc. Acum, aceeași practică ajunge uneori să fie tratată ca un semn de lipsă, nu ca o alegere practică și sustenabilă.

Subiectul a fost dus la televizor, iar replica ei a mers spre anti-consumerism

Știrile ProTV au preluat postarea și au formulat subiectul astfel:

„Acuzată că cerșește lucruri pentru bebeluș. Cabiria Morgenstern a anunțat că pregătește o listă cu toate cele necesare și a cerut inclusiv cadouri pentru prima vacanță la mare a copilului: ‘Mi-ar prinde bine să mai reduc din costuri’.”

Numai că actrița a răspuns tot pe Instagram, cu ironie și cu o poziție clară împotriva cumpărăturilor inutile. Potrivit Elle, ea a scris în story-uri: „by all means, încurajați oamenii să cumpere și să irosească cât mai mult, save the planet with more waste!”. Tradus firesc, mesajul ei a fost acesta: să fie încurajați oamenii să cumpere și să risipească mult, ca să „salveze planeta” cu și mai multe deșeuri.

Și a continuat într-un registru mai direct:

„Oh, nuu, hai să nu mai lăsăm oamenii să folosească platformele proprii în beneficiul propriu.(…) Chemați Pro TV-ul că fiica Maiei Morgenstern e anticonsumeristă și i se pare absurd să cumpere lucrușoare pe care bebelușul le va folosi exact o singură dată și preferă, pe cât posibil, să facă schimb cu alte mămici :)))”

Ce puteți lua util din toată povestea, dacă și dumneavoastră încercați să reduceți costurile

Dacă treceți prin etapa în care copilul crește de la o lună la alta și schimbă tot, de la haine la accesorii, ideea de schimb între mame nu este deloc ciudată. Este una dintre puținele soluții care scad cheltuielile și, în același timp, reduc risipa. Mai ales la obiectele folosite foarte puțin sau o singură etapă.

Ajută să fie clar și simplu ce cereți. Cabiria Morgenstern a spus că urma să facă o listă de necesități. Aceasta este, de fapt, partea cea mai utilă pentru oricine dorește ajutor fără să se simtă stânjenit: o listă scurtă, concretă, cu ce este nevoie acum, ce poate fi împrumutat și ce trebuie cumpărat nou din motive de siguranță.

Puteți porni de la trei categorii: lucruri de împrumutat sau primit, dacă sunt în stare bună; lucruri pentru care cereți doar recomandări, ca să nu cumpărați la întâmplare; și lucruri de siguranță pentru care verificați foarte atent starea produsului. În mesajul ei, baby gate-ul intră clar în ultima categorie.

Iar dacă vreți să construiți o mică rețea de sprijin, nu trebuie să fie ceva sofisticat. Un grup de prietene, un cerc de mame din cartier, colege, rude, vecine sau comunitatea dumneavoastră online pot funcționa exact ca acel „sat” despre care se vorbește atât de des. Expresia „It takes a village to raise a child”, folosită de Hillary Clinton și de politicieni autohtoni, sună frumos. Numai că fără ajutor real rămâne doar o frază.

Unde este limita dintre ajutor, expunere și judecata publică

Subiectul mai arată ceva foarte actual: multe femei folosesc platformele proprii exact pentru ce au nevoie. Uneori pentru muncă, alteori pentru recomandări, alteori pentru sprijin. Faptul că o cerere personală a ajuns tratată ca scandal spune mai mult despre presiunea pusă pe mame decât despre cererea în sine.

Există și o lecție bună aici. Dacă vă temeți să cereți ajutor de frica judecății, începeți într-un spațiu mai mic și mai sigur. O listă trimisă discret unor femei în care aveți încredere poate fi la fel de eficientă ca o postare publică. Și, sincer, de multe ori primiți obiecte, dar și recomandări care chiar vă scapă de cheltuieli inutile.

Un detaliu important rămâne neschimbat până acum: Cabiria Morgenstern nu a anunțat public lista completă de necesități și nici numărul persoanelor care i-au oferit ajutor pentru prima vacanță la mare cu bebelușul.