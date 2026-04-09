Injecțiile Mounjaro, un tratament tot mai popular pentru slăbit, nu sunt deloc o soluție universală. Medicul specialist în chirurgie bariatrică, Dr. Viorel Dejeu, trage un semnal de alarmă serios cu privire la riscurile majore și la persoanele care ar trebui să evite cu orice preț acest medicament.

Cui nu îi este recomandat Mounjaro?

Acest medicament, primul dintr-o clasă inovatoare (ce combină acțiunea hormonilor GIP și GLP-1), practic „păcălește” creierul, transmițând semnale intense de sațietate și încetinind golirea stomacului. Rezultatele pot fi promițătoare, însă vin la pachet cu o listă strictă de contraindicații. Dr. Viorel Dejeu este categoric în interviul acordat pentru Revista Avantaje: „Nu le este recomandat sub nicio formă pacienților cu antecedente de pancreatită, anumite tumori endocrine, femei însărcinate, persoane cu tulburări digestive severe sau subponderale”.

Dar stai puțin, ce se întâmplă dacă vrei să slăbești doar câteva kilograme, din motive estetice? Utilizarea de către persoane care nu suferă de obezitate sau supraponderalitate patologică este considerată un abuz. „Acest lucru poate genera dezechilibre metabolice critice”, subliniază medicul.

Efecte secundare de luat în calcul

Niciun tratament nu e lipsit de riscuri, nu-i așa? Iar Mounjaro nu face excepție. Printre cele mai frecvente efecte adverse se numără tulburările digestive, precum greața, senzația de plenitudine și modificările scaunului. Pentru cine este, așadar, benefic? „Pentru un pacient cu obezitate, diabet sau risc cardiovascular crescut, poate fi foarte benefic. Dar pentru cineva care vrea să slăbească doar câteva kilograme «estetice», nu e o alegere înțeleaptă. Se pierde și masă musculară, nu doar grăsime,” precizează Dr. Dejeu.

Dincolo de aceste neplăceri, există și riscul unor complicații mult mai severe, cum ar fi pancreatita, litiaza biliară sau deshidratarea severă, în cazul unor vărsături intense. De aceea, o evaluare medicală prealabilă este obligatorie. „Este nevoie de analize, evaluare metabolică și o discuție detaliată despre istoricul medical”, recomandă specialistul.

Ce se întâmplă după ce oprești tratamentul?

Aici este, poate, cea mai mare problemă pentru mulți. Vestea proastă este că, după întreruperea tratamentului, kilogramele pot reveni. Întrebat direct dacă reîngrășarea este frecventă, răspunsul medicului este un „Da!” categoric.

Soluția nu este, deci, injecția în sine. „Reîngrășarea este frecventă dacă nu există o schimbare reală a stilului de viață.”

Un cerc vicios greu de rupt

Pentru a evita efectul yo-yo, tratamentul trebuie integrat într-un plan pe termen lung, care să includă o alimentație echilibrată, un aport corespunzător de proteine și exerciții de rezistență. De ce? Pentru că odată cu grăsimea se pierde și masă musculară. „Scăderea în greutate include și pierdere musculară. Proteina și exercițiile de rezistență sunt esențiale pentru a limita acest fenomen. Problema este că nu te poți alimenta corect dacă stomacul se golește mai lent. E, cumva, un cerc vicios”, explică medicul.

Mounjaro poate fi, e drept, o soluție excelentă pentru anumiți pacienți, însă entuziasmul trebuie temperat cu multă prudență. După cum spune și Dr. Dejeu, „Optimismul este justificat, entuziasmul lipsit de precauție nu”.