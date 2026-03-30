Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a surprins pe toată lumea. Deși artista a încercat să păstreze aparențele, apropiații sunt extrem de îngrijorați de starea ei emoțională după despărțirea care a pus capăt unei căsnicii de patru ani, veste ce a șocat lumea artistică.

Prietenii trag un semnal de alarmă

Surse din anturajul cântăreței spun că starea ei s-a deteriorat vizibil după anunțul separării. Chiar dacă public Codruța a susținut că divorțul a fost o decizie comună și bine analizată, cei din jur văd o realitate mult mai dureroasă. Lucrurile nu-s chiar așa simple, se pare.

Iar mărturiile lor sunt de-a dreptul îngrijorătoare. „Codruța nu e în apele ei deloc. Spune ‘Am nevoie de liniște’. Este tristă, abătută, refuză să iasă, să comunice. Nu vrea să discute despre separare, divorț, evită subiectul”, au mărturisit persoane apropiate artistei.

Mai mult, se pare că artista se confruntă cu insomnii și cu o lipsă acută a poftei de mâncare. „Nu prea doarme noaptea, nu are poftă de mâncare, este devastată. Trece prin momente dificile, îi respectăm decizia, însă e normal să ne facem griji. E ciudat să vezi un om mereu trist și abătut când tu îl știi plin de viață, de energie și mereu râzând”, au adăugat aceștia.

O nuntă de vis, un final neașteptat

Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au căsătorit în octombrie 2022, în cadrul unui eveniment grandios cu peste 500 de invitați. Ceea ce părea atunci o poveste de dragoste desprinsă din basme s-a încheiat brusc, după doar patru ani de mariaj.

O realitate dureroasă.

Motivele exacte ale separării rămân un mister, cei doi foști parteneri alegând discreția totală. V-ați fi așteptat la un asemenea deznodământ? Codruța a transmis doar că a fost o decizie matură, asumată de ambele părți, însă suferința pe care o resimte acum pare să contrazică o separare lipsită de regrete.

De ce nu au avut copii

Unul dintre subiectele delicate din timpul căsniciei lor a fost cel legat de copii. Într-un interviu mai vechi pentru „Online Story by Cornelia Ionescu”, Valentin Sanfira a explicat de ce el și Codruța nu au devenit părinți, subliniind că este un subiect „personal și delicat”.

Artistul a povestit (cu multă vulnerabilitate) despre o experiență familială care l-a marcat profund și l-a făcut să trateze cu maximă sensibilitate acest aspect al vieții.

„Eu și că am o poveste în spate de la părinții mei cât de greu se fac copiii și că nu vin când ne dorim noi. Eu cred că oamenii trebuie să înțeleagă că e o întrebare destul de personală și delicată. Părinții mei nu au putut să facă copii o perioadă destul de lungă. Până spre 30 de ani ai mei. Au tot făcut tratamente, mama a făcut multe tratamente pentru a putea avea copii, medicii îi spuneau că o să aibă, dar mai greu. (…)După 2 ani mama a rămas însărcinată cu fratele meu mijlociu, Alin, și la patru ani diferență am venit și eu”, a mărturisit Valentin Sanfira.