Un lot de vaccin antirabic VERORAB, produs de Sanofi, a ajuns în România cu probleme de transport. Duminică, 26 iulie, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România a anunțat că produsul a fost declarat neconform. Acesta a fost pus în carantină și, cel mai probabil, va fi distrus. Pentru familiile care pot avea nevoie urgentă de acest vaccin după o mușcătură de animal, vestea importantă este alta: autoritățile au aprobat deja aducerea unui lot de înlocuire din Franța.

Noua livrare conține aproximativ 18.600 de doze de VERORAB. Acestea vor sosi din Franța în săptămâna următoare. ANMDMR transmite că această cantitate este suficientă pentru necesarul spitalelor din toată țara, până la o nouă livrare. Asta contează direct, dacă tratamentul trebuie început fără amânare.

Problema a fost semnalată vineri, 24 iulie, de producătorul Sanofi. În aceeași zi, ANMDMR a aprobat documentele pentru importul rapid al lotului de înlocuire. Scopul este să nu apară o ruptură în aprovizionare. Până atunci, autoritățile cer spitalelor să redistribuie între ele dozele deja disponibile. Astfel, tratamentele aflate în derulare sau cele începute de urgență pot continua.

Aici este miza reală. Vaccinul antirabic nu este genul de produs pe care îl amâni. Mai ales după mușcături de animale, când continuitatea tratamentului poate face diferența. O persoană poate ajunge la spital într-o situație care cere răspuns rapid. O întrerupere de stoc i-ar pune viața în pericol.

Lotul de vaccin antirabic nu a respectat regimul termic

ANMDMR a explicat că neconformitatea a apărut din cauza nerespectării regimului termic în timpul transportului. Cu alte cuvinte, vaccinul nu a fost păstrat în condițiile cerute pe drum, iar lotul nu mai poate fi folosit în siguranță. Instituția nu precizează unde urma să ajungă lotul respectiv, nici cine răspunde pentru eroarea de transport.

Potrivit Libertatea, autoritățile au plasat imediat lotul în carantină și au pornit o investigație. Costurile pentru distrugerea vaccinurilor și pentru aducerea lotului nou nu sunt detaliate.

Reprezentanții ANMDMR au transmis clar care este traseul acestui lot compromis.

„A fost demarată o investigație, iar întreaga cantitate urmând, cel mai probabil, să fie distrusă.”

Spitalele redistribuie dozele până la sosirea noului lot

Până când ajung dozele din Franța, soluția este una de etapă. Spitalele sunt încurajate să își redistribuie stocurile existente. Asta înseamnă că perioada următoare va depinde de cât de bine funcționează această redistribuire între unități.

ANMDMR nu precizează dacă există deja spitale cu stocuri tensionate. Spune însă că noul lot este gândit tocmai pentru a acoperi complet necesarul național până la următoarea livrare. Asta reduce riscul unei întreruperi mai lungi.

Oficialii ANMDMR au rezumat și promisiunea de acoperire pentru săptămâna viitoare.