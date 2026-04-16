Actrița Joy Harmon, cunoscută în special pentru scena memorabilă din filmul „Cool Hand Luke”, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Familia a confirmat decesul, care a avut loc marți, în locuința ei din Los Angeles. Cu o carieră ce a traversat televiziunea, filmul și Broadway-ul, Harmon a fost una dintre prezențele luminoase ale Hollywood-ului anilor ’60.

O scenă care a făcut istorie

Deși a avut numeroase roluri, Joy Harmon a rămas în memoria cinefililor pentru apariția ei din „Cool Hand Luke” (1967). Acolo interpretează tânăra care spală o mașină sub privirile fascinate ale deținuților, o scenă filmată sub un soare arzător care a devenit un moment de referință în cinematografia americană. Ea, însă, nu a realizat impactul pe care îl va avea. Într-un interviu acordat autorului Tom Lisanti, actrița mărturisea: „Stuart era foarte specific și știa exact ce voia. Eu doar credeam că spăl mașina. Am fost mereu naivă și inocentă. Jucam și nu încercam să fiu sexy.”

Abia după premiera filmului a înțeles cu adevărat reacțiile publicului. „Nu mi-am imaginat niciodată că rolul acesta va deveni memorabil. După ce am văzut scena la premieră, am fost puțin jenată.”

Paul Newman și ochii albaștri

Dar cum a ajuns să joace acest rol fără replici? Se pare că Paul Newman a fost impresionat de ea la audiție. Actrița povestea cu emoție despre acea întâlnire: „Îmi amintesc că Paul Newman mi-a spus: ‘Doamne, ai cei mai albaștri ochi!’ Au vorbit cu mine și atât. Era un rol mic, fără replici, dar voiam să lucrez cu Newman, așa că am acceptat.”

Și a fost de ajuns.

De la Broadway la seriale TV

Cariera ei a fost, însă, mult mai diversă. Născută în New York sub numele Joy Patricia Harmon, a fost model în copilărie și chiar finalistă la Miss Connecticut. Apoi a ajuns pe Broadway, unde a jucat în comedia „Make a Million” (1958-1959). A apărut în numeroase producții TV extrem de populare, precum „The Beverly Hillbillies”, „Gidget”, „Batman”, „Bewitched”, „That Girl” și „The Monkees”.

Pe marele ecran, a apărut în producții precum „Under the Yum Yum Tree” (1963) sau „Roustabout” (1964), ba chiar a interpretat o femeie uriașă de 9 metri în „Village of the Giants” (1965).

Viața după Hollywood

Iar după retragerea din actorie, Joy Harmon nu a stat degeaba. A lucrat o perioadă la studiourile Disney, iar în 2003 și-a îndeplinit un alt vis: a deschis o cofetărie în Burbank, numită Aunt Joy’s Cakes. Legătura cu admiratorii nu s-a rupt niciodată, nici măcar la o vârstă înaintată (a continuat să le răspundă personal). „Primesc scrisori de la fani acasă și la cofetărie în fiecare săptămână și încă trimit poze înapoi”, declara ea pentru Entertainment Weekly în 2017.

Joy Harmon lasă în urmă trei copii, Jamie, Julie și Jason, și nouă nepoți. A fost căsătorită din 1968 până în 2001 cu producătorul și editorul de film Jeff Gourson, nominalizat la Emmy, de care a divorțat. Un semn al aprecierii de care s-a bucurat până în ultimele clipe este și pagina GoFundMe creată pentru a acoperi costurile medicale ale actriței.