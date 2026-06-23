Jill Smokler (49 de ani), fondatoarea Scary Mommy și una dintre vocile care au schimbat felul în care mamele vorbesc online despre parenting, a murit luni, după mai bine de doi ani de la diagnosticul de glioblastom, o formă agresivă de cancer cerebral. Vestea a fost publicată pe blogul pe care l-a creat și confirmată de fratele ei, Matt Epstein.

În cifre, povestea ei începe cu trei copii sub patru ani și un blog lansat în martie 2008, când Jill Smokler era mamă casnică. Din acel punct, Scary Mommy a crescut până la una dintre cele mai mari platforme de parenting și comunități digitale pentru mame din lume. Diferența față de începutul acela foarte personal este uriașă: de la o primă postare care spunea simplu „Iată. Ziua Unu” la un spațiu în care milioane de femei s-au regăsit.

Pentru multe mame, asta a contat fiindcă Jill Smokler nu a încercat să vândă imaginea părintelui perfect. A scris despre maternitate așa cum se trăiește ea, adică frumoasă și obositoare în aceeași zi. Dacă ai simțit vreodată că trebuie să pari mai organizată, mai răbdătoare sau mai recunoscătoare decât ești în realitate, exact aici a schimbat ea regulile jocului: a făcut loc și pentru adevărul incomod, nu doar pentru pozele reușite.

Scary Mommy a devenit mare fiindcă a spus lucruri pe care multe femei le gândeau deja

Matt Epstein, fratele lui Jill Smokler, a descris impactul ei într-un mesaj publicat după deces.

„Jill și-a petrecut viața spunând adevărul despre maternitate, că poate fi minunată și imposibilă în aceeași respirație, și, făcând asta, a dat permisiunea milioanelor de femei să nu mai pretindă și să se simtă puțin mai puțin singure. A fost amuzantă, neînfricată, generoasă și în întregime ea însăși. Mai presus de orice a construit, Jill era cea mai mândră de cei trei copii ai săi, Lily, Ben și Evan. Suntem cu inima frântă că am pierdut-o și nespus de mândri de amprenta pe care a lăsat-o în lume.” -25% Cum sa nu te mai streseze stresul - Trevor Romain, Elizabeth Verdick Cumpără acum

Mesajul explică foarte bine de ce dispariția ei este resimțită dincolo de comunitatea care o urmărea. Nu vorbim doar despre o bloggeră cunoscută, ci despre o femeie care a dat tonul unei conversații mai oneste despre maternitate. Și tocmai asta a făcut ca Scary Mommy să nu fie doar un site, ci un refugiu pentru mame care nu se simțeau reprezentate de varianta lustruită a parentingului.

Potrivit Independent, Jill Smokler și-a anunțat diagnosticul pe Instagram în urmă cu doi ani, cu fraza care i-a păstrat stilul până la capăt: „Glioblastomul nu era pe cartonașul meu de bingo pentru 2024, dar iată-ne, prieteni”. E genul de umor care nu micșorează gravitatea bolii, dar arată exact cum a comunicat mereu: direct, uman, fără pretenția că totul trebuie ambalat frumos.

Lecția ei pentru mame este mai practică decât pare

Ce rămâne util pentru tine din felul în care a scris Jill Smokler? În primul rând, ideea că nu trebuie să cosmetizezi totul ca să fii o mamă bună. Poți să iubești enorm copiii și, în același timp, să recunoști că ești epuizată, iritată sau copleșită. Nu se exclud.

Iar a doua lecție este despre comunitate. Când spui adevărul despre ce trăiești, cresc șansele să găsești sprijin real. Multe dintre noi avem impresia că doar nouă ni se întâmplă haosul de la final de zi, vinovăția, senzația că nu facem suficient. Jill Smokler a construit tocmai contrariul acelui „vid” în care multe mame ajung să crească un copil singure, deși sunt înconjurate de oameni.

Dacă vrei ceva concret de luat de aici, începe mic: spune unei prietene apropiate adevărul complet despre cum îți merge, nu varianta social acceptabilă. Sau caută un spațiu în care vulnerabilitatea nu e pedepsită (online ori offline). Nu sună spectaculos, dar exact din pași de felul acesta se face diferența dintre a te simți izolată și a te simți văzută.

Comunitatea creată de ea are o voce clară chiar și acum

În mesajul publicat pe blog, echipa Scary Mommy a pus în cuvinte influența pe care Jill Smokler a avut-o asupra mamelor care au citit-o ani la rând.

„Ea a spus lucrurile pe care nu trebuia să le spunem cu voce tare, și pentru că ea le-a spus prima, milioane de femei s-au simțit în sfârșit permise să le spună și ele. Înainte de Jill, prea multe dintre noi ne cresteam copiii într-un vid: singure, nesigure și mai mult decât puțin enervate. Ea a construit un loc unde acest lucru nu mai trebuia să fie adevărat. Aici, râsul, auto-deprecierea și spusele adevărului neclintite sunt norma. Și asta datorită viziunii lui Jill pentru un loc unde mamele să se poată simți validate și văzute.”

Nu apar, până acum, detalii clare despre cum va continua platforma în absența fondatoarei sale. Dar tonul mesajului public arată că identitatea Scary Mommy este deja mai mare decât un singur cont sau o singură rubrică. Asta nu înseamnă că pierderea e mai mică. Înseamnă doar că ideea pusă de Jill Smokler în centru, aceea că mamele au voie să fie sincere, are șanse să meargă mai departe.

Dar moștenirea cea mai puternică nu stă doar într-un site mare. Stă în libertatea pe care a lăsat-o altor femei de a spune „nu pot azi”, „mi-e greu”, „sunt fericită și obosită în același timp” fără să creadă că au eșuat.

Prima postare a lui Jill Smokler pe blogul lansat în martie 2008 începea cu trei cuvinte foarte simple: „Iată. Ziua Unu”.