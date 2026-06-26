Creatoarea de bijuterii Jennifer Meyer (49 de ani), fosta soție a lui Tobey Maguire, a anunțat de Ziua Tatălui că a născut al treilea copil, primul alături de logodnicul ei, Geoff Ogunlesi. Mesajul a apărut într-o postare dedicată logodnicului, la o lună după venirea pe lume a bebelușei.

Jennifer Meyer are acum trei copii: pe Ruby (19 ani), pe Otis (17 ani) și o fetiță nou-născută, primul copil din relația cu Geoff Ogunlesi. Diferența de vârstă dintre copiii mai mari și mezina familiei este de 17-19 ani, un detaliu care indică felul diferit în care se poate manifesta maternitatea în etape complet separate ale vieții.

Mesajul ei a fost scurt și clar:

„O lună perfectă alături de fetița noastră perfectă. Te iubim cel mai mult, Geoff! La mulți ani de Ziua Tatălui!”

Mulți sunt impresionați nu doar de faptul că a devenit mamă din nou la 49 de ani, ci și de deschiderea cu care vorbește despre această experiență. O consideră un capitol neașteptat, venit într-un moment în care știe mai bine cine este și ce își dorește.

La 49 de ani, sarcina a fost mai obositoare, dar și mai conștient trăită

În luna mai, Jennifer Meyer a povestit că vestea sarcinii a surprins-o cu un entuziasm copilăresc. Formularea ei descrie exact starea pe care mulți o recunosc atunci când așteaptă un eveniment important și fericit.

„Mă simt ca un copil mic. Știu că părinții mei mi-au cumpărat cadoul visat, așa că nu fac decât să aștept să-l primesc.”

Ce se schimbă, în comparație cu primele ei sarcini? Chiar Meyer explică: atunci era mult mai tânără și fusese printre primele prietene care au rămas însărcinate. Acum, experiența a venit cu o altă așezare interioară, dar și cu mai multă oboseală.

„Eram mult mai tânără când am avut primii doi copii și, practic, am fost prima dintre prietenele mele [care a rămas însărcinată]. Așa că aveam o mentalitate diferită. Iar acum știu totul și la ce să mă aștept. E puțin mai obositor în această etapă, dar mă simt minunat. Îmi place la nebunie. Mă simt foarte bine. Am avut o sarcină minunată. Slavă Domnului. A fost foarte bine. Cred că mi-am manifestat dorința cu tărie.”

Experiența maternității poate arăta diferit la 29 de ani față de 49 de ani. Nu neapărat mai rău, ci altfel. Conform informațiilor disponibile, Meyer nu a vorbit despre alte dificultăți concrete în afară de oboseală și nu a oferit sfaturi medicale sau pași practici pentru femeile care se gândesc la o sarcină la o vârstă similară. Este important ca inspirația să existe, dar deciziile de sănătate necesită discuții cu medicul, nu comparații între povești personale.

Relația cu Geoff Ogunlesi a devenit publică în 2023; acum au primul copil împreună

Jennifer Meyer și Geoff Ogunlesi au fost văzuți pentru prima dată împreună în vara anului 2023. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în noiembrie 2023, la gala anuală Baby2Baby. Ritmul relației lor a fost rapid, trecând de la apariții publice la un pas major pentru familia lor.

Potrivit Unica, Meyer a descris această perioadă ca pe una dintre cele mai fericite din viața ei. Această bucurie a venit din faptul că a devenit mamă din nou, alături de omul pe care îl are acum în viața ei.

„Să pot trăi din nou această experiență în acest moment al vieții mele, alături de persoana pe care o iubesc atât de mult, a fost minunat.”

Despre Geoff Ogunlesi, Jennifer Meyer adaugă un detaliu concret, ușor de înțeles într-o perioadă încărcată emoțional: el este genul de partener care păstrează calmul atunci când lucrurile devin intense.

„E mereu foarte pozitiv, vede mereu că totul se va rezolva, indiferent de situație. Așa că încerc să mă adaptez puțin mai mult la asta, ceea ce și fac, dar a fost un moment minunat.”

Dacă este ceva practic de reținut de aici, nu ține de statut sau celebritate, ci de alegerea sprijinului potrivit. Într-o familie recompusă sau într-un nou început, tonul partenerului contează enorm, mai ales când apar schimbări mari.

Un aspect remarcabil al poveștii este felul în care funcționează familia extinsă

Jennifer Meyer a divorțat de Tobey Maguire în 2020, după o separare începută în 2016. Relația de co-parenting dintre ei a rămas, spune ea, foarte strânsă. Nu este doar cordială, ci prezentă în viața de zi cu zi și în toate momentele care contează pentru copii.

„Când eu și Tobey ne-am despărțit, a fost foarte clar de la început că Ruby și Otis erau pe primul loc, iar noi țineam unul la celălalt ca oameni și voiam să facem parte din viața celuilalt, indiferent de situație. Și nu voiam să ratăm niciun Crăciun. Nu voiam să ratăm nicio Zi a Recunoștinței. Călătorim cu toții împreună. Petrecem fiecare sărbătoare împreună. Sărbătorim fiecare zi de naștere cu toții. El este un tată deosebit. Este un fost soț excepțional. Iar Geoff îl iubește, iar el îl iubește pe Geoff. Așa că totul merge bine.”

Acest aspect poate oferi un reper important, mai ales dacă și dumneavoastră navigați o familie amestecată, cu un fost partener, copii și o relație nouă. Nu perfecțiunea face diferența, ci regula clară stabilită de la început: copiii sunt pe primul loc. Despre reacția lui Ruby și a lui Otis la venirea pe lume a surorii lor mai mici nu au fost oferite detalii.

Jennifer Meyer spune că trăiește un „basm”, dar esența poveștii este alta

Da, a folosit și cuvântul acesta. Dar nu în sensul lucios, des întâlnit în poveștile de celebrități, ci ca o recunoștință simplă pentru felul în care s-au așezat lucrurile după ani complicați, o despărțire și un nou început.

„Chiar nu vreau să par naivă sau ceva de genul ăsta, dar simt că trăiesc o experiență de basm în acest moment. E ca și cum toate dorințele mi s-au împlinit. Așa că mă simt recunoscătoare și norocoasă și entuziasmată de toate aceste noi capitole.”

Poate tocmai acest lucru rămâne după povestea ei: maternitatea, iubirea și familia nu vin mereu în ordinea pe care și-o imagina cineva la 25 de ani. Iar uneori un nou capitol apare când copiii mai mari au deja 17 și 19 ani, iar dumneavoastră spuneți, după o lună cu noua dumneavoastră fetiță, că totul a început, de fapt, foarte bine.