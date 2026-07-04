Mii de oameni au ieșit la protest în Franța după cazul Lyhanna, fetița de 11 ani dispărută joi, 29 mai, din Fleurance și găsită moartă aproape o săptămână mai târziu, într-un siloz abandonat. Revolta nu e legată doar de această crimă, ci de întrebarea care apasă multe familii: ce se întâmplă când semnalele existau, dar sistemul nu a oprit nimic?

94% dintre plângerile de viol sunt clasate fără acțiune ulterioară în sistemul de justiție francez. Asta înseamnă că aproape toate sesizările se opresc înainte să ducă la răspunderea agresorului, iar în cazul de acum suspiciunea e cu atât mai apăsătoare: principalul suspect, tatăl de 41 de ani al unei prietene de școală, fusese acuzat anterior de două ori de viol asupra unui copil, însă investigațiile fuseseră abandonate sau stagnaseră.

Pentru femeile care citesc astfel de știri, miza nu e abstractă. E despre încrederea că o plângere e luată în serios. E despre cât de protejat e un copil când există deja acuzații grave într-un cerc apropiat. Și e despre sentimentul, foarte real, că siguranța unei familii nu stă doar în prudența de zi cu zi, ci și în felul în care reacționează instituțiile atunci când cineva cere ajutor.

Protestele au fost anunțate în aproximativ 80 de orașe, inclusiv Agen, Dijon și Toulouse. Organizatorii încearcă să transforme emoția uriașă stârnită de cazul Lyhanna într-o schimbare mai mare: adoptarea unui text „360 de grade”, cerut încă de la sfârșitul anului 2024, care să acopere prevenția, tratamentul judiciar și sprijinul pentru victime, mai ales pentru cele mai vulnerabile.

Asociațiile cer un sistem care nu mai ratează victimele

Asociațiile feministe și cele de protecție a copilului cer recunoașterea „naturii sistemice” a violenței sexuale. Tradus mai simplu, problema nu e văzută ca o succesiune de cazuri șocante tratate separat, ci ca un mecanism care ratează victimele iar și iar.

Anne-Cécile Mailfert (președinta Fundației Femeilor) a rezumat public frustrarea dinaintea demonstrației de la Paris:

Ce înseamnă asta pentru familii? Că presiunea publică nu se duce doar spre pedepse într-un caz anume, ci spre un cadru complet: prevenție, anchete care nu rămân blocate și sprijin pentru victime după ce au raportat. E exact zona în care multe femei simt că statul intră prea târziu sau deloc.

Macron admite „disfuncționalități clare” și promite o revizie rapidă

Președintele francez Emmanuel Macron a spus luna trecută că problema atinge direct încrederea în instituțiile statului. Declarația lui nu vorbește despre un incident izolat, ci despre o posibilă răspundere pe mai multe niveluri.

„Au existat disfuncționalități clare. Trebuie să înțelegem acum ce se încadrează în responsabilitățile individuale și ce privește lacunele sistemice în cadrul tuturor serviciilor publice implicate.”

Iar Gérald Darmanin (ministrul Justiției) și-a cerut scuze pentru „un eșec uriaș” în cazul Lyhanna și a anunțat duminică, 8 iunie, un plan cu termen foarte scurt. El le-a cerut procurorilor să revizuiască aproximativ 70.000 de cazuri restante de abuz sexual asupra copiilor până pe 14 iulie. Față de un singur dosar care a declanșat protestele, cifra arată cât de mare e blocajul din sistem.

Potrivit Euronews, planul include și o promisiune dură făcută de ministru: întâlniri cu „fiecare procuror șef” pentru a evalua situația publică și suspendarea vacanțelor la vârful sistemului până când această verificare avansează.

„Nu un singur judecător senior va merge în vacanță”

Sună ferm. Dar întrebarea pe care și-o pun multe familii este dacă un termen atât de scurt poate produce și rezultate reale, nu doar o reacție de criză.

Planul ridică semne de întrebare: lipsa de resurse a justiției franceze

Fezabilitatea acestui calendar este contestată dintr-un motiv foarte concret: sistemul de justiție francez este lent și are printre cele mai puține cadre de judecători profesioniști din Europa, conform datelor Consiliului Europei. Iar aici diferența contează. Dacă ai 70.000 de cazuri restante și puțini magistrați, presiunea publică poate accelera discuția, dar nu rezolvă instant lipsa de resurse.

Pentru o mamă sau pentru orice femeie care urmărește subiectul, asta schimbă felul în care citești promisiunile oficiale. Nu e suficient că există un termen, 14 iulie. Contează dacă în spatele lui vin și mecanisme prin care dosarele chiar sunt mișcate, victimele sunt sprijinite, iar cazurile vulnerabile nu mai rămân uitate între hârtii.

Ce rămâne util de urmărit, dincolo de șocul momentului

În cazul de acum, cea mai clară cerere publică este pentru o lege cuprinzătoare, nu pentru răspunsuri grăbite „dictate de urgența cazurilor succesive”. Asta ar însemna, în formula susținută de organizatori, prevenție, tratament judiciar și sprijin pentru victime într-un singur text, cu accent pe cele mai vulnerabile.

Și mai e ceva. Când astfel de cazuri apar, reflexul multora dintre noi este să căutăm imediat reguli personale de siguranță. Ele contează, desigur, dar protestele din Franța spun limpede că nu pot înlocui un sistem care funcționează. De data asta, discuția publică nu se oprește la frică, ci merge spre responsabilitate instituțională.

Următorul termen concret este 14 iulie, data până la care Gérald Darmanin a cerut revizuirea celor aproximativ 70.000 de cazuri restante de abuz sexual asupra copiilor.