Olaplex a ieșit cu o versiune nouă a unuia dintre cele mai cunoscute produse ale sale pentru păr: No.3PLUS, o reformulare a tratamentului original No.3 care promite reparare, întărire și protecție mai rapidă. Partea care contează, dacă ai părul vopsit, uscat sau trecut prin placă și foehn, este alta: masca stă pe păr doar trei minute în duș, nu peste 20 de minute ca formula veche.

Trei minute, față de peste 20 de minute la varianta originală, înseamnă de aproape șapte ori mai puțin timp petrecut așteptând. Iar produsul a intrat direct și într-o reducere de 30% de Prime Day, același nivel de discount pe care l-au avut și alte nume foarte căutate din beauty, cum sunt Clinique Almost Lipstick Black Honey și unele produse Summer Fridays. Biodance, ca reper, a avut 25% reducere, deci Olaplex intră în zona ofertelor mari ale campaniei.

Dacă te-ai lăsat de tratamentele pre-șampon tocmai pentru că ți se păreau complicate, aici pare să fie miza reală. No.3PLUS se aplică pe părul umed, de la rădăcină la vârf, se lasă trei minute, se clătește, apoi continui normal cu șamponul și restul rutinei. Adică intră în dușul obișnuit, nu îți cere o seară separată pentru „ziua de mască”.

Noua formulă păstrează tehnologia patentată de refacere a legăturilor și adaugă agenți de hidratare și netezire pentru un păr mai puternic, mai strălucitor și mai moale. Brandul spune că tratează atât deteriorările mai vechi, cât și pe cele actuale și că ajută la protecția împotriva ruperii viitoare și a stresului zilnic. Este gândită pentru toate tipurile de păr, inclusiv cel vopsit, coafat termic sau foarte uscat.

Cinci editoare au văzut efecte după prima folosire

Aici apare partea utilă pentru orice femeie care vrea să știe simplu: se vede ceva sau nu după primul duș? Cinci editoare Cosmopolitan au testat produsul înainte de lansarea oficială și au vorbit despre rezultate vizibile după o singură utilizare: păr mai moale, mai definit și mai ușor de coafat.

Una dintre editoare a explicat de ce s-a întors la Olaplex după ce renunțase la formula veche, tocmai din cauza timpului necesar:

„Obișnuiam să fiu blondă strălucitoare, așa că, credeți-mă, știu magia pe care Olaplex o poate face pentru părul deteriorat. Dar am cam încetat să folosesc No. 3 original în ultimii ani, odată cu apariția pe piață a unor produse de refacere a legăturilor mai ușor de utilizat. Cu această nouă reformulare, însă, m-am întors la Olaplex. Îmi schimb doar puțin rutina de duș, dar chiar nu este o problemă și nu-mi ia timp suplimentar.”

Și a descris foarte concret cum îl folosește: udă părul, aplică masca, apoi își spală corpul și fața sau se bărbierește în cele trei minute, după care continuă cu șampon și balsam. La final, spune că părul ei este „atât de mătăsos și neted”.

Potrivit Cosmopolitan, testele făcute de cele cinci editoare au mers în aceeași direcție: mai puțin frizz, bucle mai bine definite, păr mai moale și uneori chiar mai puțin timp la coafare. Asta contează mai ales dacă ai multe pe listă dimineața și nu vrei încă un produs care promite mult, dar îți mai răpește 20 de minute.

Ce fel de păr pare să câștige cel mai mult

Din experiențele povestite, produsul pare să aibă sens mai ales pentru trei situații foarte comune. Prima: păr vopsit frecvent, cu vârfuri care încep să arate tern. A doua: păr uscat de vreme, cocuri strânse și styling cu căldură. A treia: păr creț sau ondulat, care are nevoie și de netezire, și de definire.

O altă editoare a povestit că, după o perioadă cu yoga fierbinte, cocuri strânse de mai multe ori pe săptămână, iarnă foarte rece în New York și coafare ocazională cu căldură, părul ei era „disperat de uscat”. După folosire, a spus că onduleurile ei erau „mult mai definite”, iar părul „extrem de moale la atingere”. Mai interesant, pentru ea masca a eliminat nevoia de balsam leave-in sau spray de descurcare.

Dar nu toate observațiile au fost de tipul „gata, asta rezolvă tot”. O editoare a spus clar că, dacă părul este extra uscat, rutina ideală rămâne masca pre-șampon împreună cu un balsam hidratant profund. E un detaliu bun de ținut minte: No.3PLUS poate simplifica rutina, dar pentru bucle foarte uscate nu înlocuiește neapărat tot.

Unde merită să fii atentă înainte să o cumperi

Reducerea de 30% sună bine, mai ales într-o campanie în care multe produse virale intră la ofertă. Numai că informațiile disponibile până acum nu precizează prețul exact al produsului în afara perioadei Prime Day, nici până când este valabilă reducerea pentru No.3PLUS. Nu este anunțat încă nici gramajul ambalajului.

La fel, nu au fost publicate încă ingredientele complete ale formulei și nici o comparație detaliată, punct cu punct, cu varianta originală No.3. Nici partea de dovezi suplimentare nu este completă: brandul vorbește despre protecție împotriva deteriorărilor viitoare, dar nu sunt comunicate aici studii clinice sau date tehnice care să susțină separat afirmația. Dacă pentru tine asta contează înainte de achiziție, merită să verifici pagina produsului înainte să plasezi comanda.

Și mai este un lucru practic: nu a fost anunțat încă dacă No.3PLUS se găsește și la alți retaileri sau doar pe Amazon. Dacă obișnuiești să compari prețuri sau preferi să cumperi dintr-un magazin anume, deocamdată informația lipsește.

Merită dacă vrei rezultate rapide, nu o rutină complicată

Din ce știm acum, marele avantaj al lui No.3PLUS nu este doar promisiunea de reparare, ci faptul că încape realist în viața de zi cu zi. Iar pentru multe dintre noi asta face diferența dintre un produs bun pe hârtie și unul pe care chiar îl folosești săptămânal.

Dar, dacă ai părul foarte uscat, foarte procesat sau foarte creț, ia produsul ca pe un pas din rutină, nu neapărat ca pe întreaga rutină. Un balsam hidratant profund poate rămâne necesar. Ultimul detaliu care merită ținut minte vine de la una dintre editoarele care l-au testat: a spus că masca i-a redus chiar și timpul de coafare, pentru că peria a alunecat prin păr fără agățare sau tragere.