Cine a spus că designurile spectaculoase sunt rezervate doar unghiilor lungi? Lucrurile stau puțin diferit sezonul acesta, când manichiurile minimaliste, dar pline de personalitate, cuceresc pe toată lumea. De la micro-french-ul purtat de Margot Robbie la modelele cu pietre prețioase, opțiunile sunt nenumărate pentru cele care preferă unghiile naturale.

Înainte de a trece la artă, e important să menținem unghiile puternice și sănătoase. Nail artistul Faye Louise Dennis are un sfat esențial: „Uleiul de cuticule va fi cel mai bun prieten al tău, deoarece îți va menține unghiile într-o stare sănătoasă, ceea ce, la rândul său, va ajuta la întărirea și menținerea lungimii dorite a unghiilor.”

Micro-french și arta pe lunulă

Popularizat de nail artistul Betina Goldstein, micro-french-ul folosește o linie subțire de culoare pe marginea liberă a unghiei pentru a crea o manichiură franțuzească elegantă, abia vizibilă. A fost deja adoptat de vedete precum Margot Robbie și Anne Hathaway. „Recomand întotdeauna modele care vor alungi unghiile naturale pentru a da efectul unor paturi unghiale mai lungi”, spune Dennis. Iar pentru un plus de fantezie, ea recomandă un micro-french inversat, unde linia de culoare „sărută cuticulele.”

Recomandari Modele de manichiura pentru unghii scurte

O altă zonă de explorat este lunula, semiluna albă vizibilă la baza fiecărei unghii. „Arta pe lunulă pe unghiile scurte poate fi super complementară și nu necesită lungime pentru a fi realizabilă”, explică Dennis. Ea sugerează fie conturarea lunulei, fie umplerea ei cu o ojă colorată, lăsând restul unghiei într-o culoare naturală. „Puteți experimenta, si, cu sclipiciuri reflectorizante sau nuanțe pastelate”, adaugă ea.

Sclipire și modele jucăușe

Nu ai nevoie de mult spațiu pentru a adăuga puțină strălucire. V-ați gândit vreodată cum să adăugați un strop de magie manichiurii voastre, chiar și pe unghii scurte? Văzute la Lisa, Kylie Jenner și Sabrina Carpenter, unghiile cu pietre prețioase oferă o notă personalizată de distracție. Pentru a te asigura că pietrele rezistă, nail artistul Mateja Novakovic recomandă încapsularea lor într-o picătură de gel sau ojă, apoi aplicarea unuia sau a două straturi de top coat.

Un alt micro-design interesant este ochiul protector (evil eye), despre care se crede că protejează împotriva energiei negative. Pentru a-l recrea acasă, folosește instrumente de punctare de diferite dimensiuni și asigură-te că fiecare strat se usucă înainte de a-l aplica pe următorul.

Recomandari Manichiura migdală lungă este forma de unghii care nu se demodează niciodată

Și bulinele își continuă domnia. Partea cea mai bună e că acest design atemporal este complet prietenos cu proiectele DIY. Ai nevoie doar de culorile preferate și de un instrument de punctare sau o scobitoare.

Inspirație din natură

Unul dintre marile avantaje ale unghiilor scurte este posibilitatea de a te juca cu desene delicate. Iar în această primăvară, inspirația surprinzătoare vine de la pești. Nail artistul Hang Nguyen (cunoscută online drept The Hang Edit) explică popularitatea acestor modele: „Forma peștelui se potrivește perfect cu forma unei unghii naturale.” Ea a adăugat: „Instrumentele de nail art, cum ar fi oja magnetică și cromul, au făcut ușoară replicarea solzilor irizați și strălucitori pentru un pește realist.”

Căpșuni, cireșe și lămâi – arta cu micro-fructe a revenit în forță. Pentru un aspect mai subtil, alege o nuanță neutră pentru culoarea de bază.

Recomandari Manichiura cu gel iti distruge unghiile? Adevarul despre riscurile ascunse

Și, fireste, floralele. Știm, știm, nu e nimic revoluționar, dar nici nu trebuie să fie! Fie că optezi pentru o abordare picturală, flori mari sau micro-flori delicate, inspirația este peste tot.

Tehnici speciale și sfaturi de rezistență

O tehnică aparte este gelul japonez „Blooming”. „Spre deosebire de o manichiură clasică, unde fiecare linie și detaliu este plasat intenționat și rămâne exact acolo unde l-ai pus, gelul blooming introduce mișcare”, a explicat Natalia Mercedes, fondatoarea Sad Girl Nails Studio. „Pigmentul se răspândește organic, creând efecte moi, fluide, care se simt aproape vii pe unghie.”

Dar cum facem ca manichiura să reziste? E drept că oja contează, dar experții spun că pregătirea și întreținerea fac cu adevărat diferența. Nail artistul Erica De Los Santos subliniază importanța îndepărtării oricăror uleiuri de pe unghie cu un șervețel cu alcool înainte de vopsire. si, fiecare strat de ojă trebuie să se usuce înainte de a-l aplica pe următorul.

Un ultim sfat practic este să porți mănuși la treburile casnice, cum ar fi spălatul vaselor, deoarece „apa și substanțele chimice dure pot face ca oja să se ridice.”