Luni, 27 martie 2017. Gemenii scapa de povara iar Scorpionii au probleme in relatia de cuplu

Vibratia zilei este 9 si o sa avem o privire de ansamblu asupra lucrurilor pe care le avem de facut.

BERBEC

Vi se aproba niste cereri, e posibil sa luati si bani, poate ati cerut un credit bancar si va luati casa ori masina.

TAUR

O reusita, poate ati convins niste posibili parteneri de afaceri, bateti palma pentru o colaborare care-o sa va rotunjeasca bugetul.

GEMENI

Poate va eliberati de o povara si o sa neteziti drumul spre un succes, in plan personal, va mutati la casa voastra, va casatoriti.

RAC

O invitatie la un eveniment monden care aduna lume pe care-o s-o mai intalniti in drumurile voastre de afaceri.

LEU

O s-aveti succes la tot ce tine de sfera intelectuala, luati examene, treceti la alt nivel de studiu, gasiti o bursa in strainatate, dar se poate si aici in tara, in alt oras.

FECIOARA

O sa va puteti recupera banii care v-ar fi de mare folos, mai ales acum, in preajma sarbatorilor, sa aveti de cumparaturi.

BALANTA

Se prea poate sa va iasa-n cale cineva de care sa va atasati sufleteste si sa traiti clipe de vis in compania acelei persoane.

SCORPION

Se poate sa existe o tensiune in relatia de cuplu si sa faceti tot posibilul s-o dezamorsati ca sa traiti in armonie.

SAGETATOR

Poate luati niste lectii particulare de – ceva – care va place, sa cultivati un hobby, poate la nivel de profesionisti.

CAPRICORN

V-ati putea oferi un moment de respiro si sa scapati de oboseala acumulata, sa petreceti mai mult timp cu familia.

VARSATOR

O sa va ocupati si de voi, va duceti la tenis, la stilist, va mai luati lucruri noi care sa v-aduca un plus de prospetime.

PESTI

Va puteti apuca de un proiect care sa v-aduca bani de luna viitoare si sa mearga totul ca uns, sa apara beneficiile cat de curand.

Sursa: Pro TV