Cat de posesivi sunt si cat de mult manipuleaza partenerii, in functie de zodie

Viata in doi poate sa dea dureri mari de cap daca unul dintre parteneri devine posesiv cu celalalt. Potrivit ultimelor studii, posesivitatea se manifesta de cele mai multe ori din cauza nesigurantei unei persoane. Cu alte cuvinte, cu cat este mai nesigura si mai frustrata o persoana, cu atat simte nevoia sa detina controlul in relatia sa. Insa, posesivitatea se manifesta si in functie de zodia fiecaruia, lucru studiat indelung de astrologi.

Asa ca, in cele ce urmeaza vom vedea cat de posesivi sunt barbatii si femeile, in functie de zodie.

BERBEC:

Femeile nascute in Berbec simt nevoia sa aiba in maini fraiele relatiei. Sunt unele dintre cele mai posesive semne din zodiac iar motivul posesivitatii lor vine in primul rand din nevoia lor de a se afirma pe orice plan.

Barbatii nascuti in aceasta zodie isi manifesta posesivitatea in cuplu mai putin decat femeile. Acest lucru se petrece datorita faptului ca barbatii din Berbec gasesc si alte persoane, in afara de cea care le sta alaturi, pe care sa incerce sa le domine.

TAUR:

Femeile nascute in Taur doresc mereu sa li se atribuie lucruri de care nu sunt in stare si stiu acest lucru. Asa ca cea mai simpla metoda pentru a obtine asta, cel putin din partea partenerului, este de a-l supune pe acesta cu desavarsire. O femeie nascuta in Taur va controla tot la partenerul ei, fie ca este vorba de finante sau chiar de prieteni. Femeile din Taur sunt considerate cele mai posesive din tot zodiacul.

Barbatii pe de alta parte isi manifesta posesivitatea in cuplu in cel mai agresiv mod. Iar la baza posesivitatii lor sta gelozia. Taurii sunt unele dintre cele mai gelaose semne ale zodiacului iar acest lucru duce la nevoia de control total asupra partenerei, control pe care il vor manifesta cel putin la nivel psihic. astfel, isi vor face partenerele sa se simta inutile fara ei, incercand sa distruga si ultimul gram de respect de sine al femeii de langa ei.

GEMENI:

Femeile nascute in Gemeni sunt foarte libertine. Datorita faptului ca le cam place sa umble din floare-n floare, femeile din Gemeni nu isi manifesta posesivitatea prea mult. Cu alte cuvinte, se stiu capabile sa insele foarte usor si nu li se pare drept sa controleze sentimentele jumatatii lor, avand in vedere ca nici ele nu pot fi controlate. Cu toate acestea, cand vine vorba de capitolul financiar, femeile din Gemeni incearca sa controleze tot.

Barbatii din Gemeni se aseamana cu femeile din aceasta zodie insa latura lor posesiva se manifesta mai des. Mai ales daca ajung la concluzia ca partenera lor le este inferioara din punct de vedere al inteligentei. Asa ca daca gasesc aceasta “portita” deschisa, se vor folosi de partenera ca de un obiect. Isi vor manifesta posesivitatea prin descrierea ipotetica a unei posibile despartiri, ceea ce o va face pe partenera sa ii ofere tot ce doreste, fara sa isi dea seama ca este manipulata.

RAC:

Femeile din Rac isi manifesta posesivitatea doar atunci cand se simt in pericol de a fi parasite. Sunt femeile care se tem de despartire cel mai mult si care se simt mereu amenintate de celelalte femei din jurul lor, atunci cand vine vorba de barbatul pe care il au langa ele. Femeile din rac vor deveni posesive in primul rand sexual cu barbatul lor. In acest sens vor fi in stare sa incerce orice dorinta sexuala a barbatului, ca mai apoi sa-i scoata ochii in legatura cu “sacrificiul” pe care il face de dragul lui. Acest tip de posesivitate si manipulare se manifesta fara ca partenerul sa isi dea seama, femeile din Rac fiind maestre in a-si folosi sexualitatea pentru a obtine tot ce vor de la partener.

Barbatii din Rac pe de alta parte nu stiu sa isi manifeste posesivitatea decat prin comportament agresiv. Rareori ajung la amenintari fizice si se multumesc doar cu a isi face partenerele sa se simta inutile. Odata ce au inlaturat orice urma de mandrie din partea partenerei, Racii vor face in asa fel incat sa devina indispensabili din viata acestora.

LEU:

Femeile din Leu recurg la o metoda destul de agresiva de posesivitate si manipulare. Astfel, mai intai isi dezarmeaza partenerul, cu buna stiinta, de orice lucru de care acesta ar putea sa fie mandru. Si pentru a se face indispensabile ataca sexualitatea barbatului de langa ele si totodata starea sa financiara. Cu alte cuvinte, isi fac partenerul sa se simta inutil ca mai apoi sa obtina de la el tot ce isi doresc.

Barbatii din Leu actioneaza la fel ca si femeile din aceasta zodie numai ca mai folosesc o arma destul de murdara: lasa mereu impresia ca sunt pe cale sa iasa din relatie si sa isi faca un viitor cu una dintre cele mai apropiate prietene ale partenerei lor. Astfel, generand panica si frica in cuplu, isi asigura rolul de jumatate dominanta.

FECIOARA:

Femeile din Fecioara sunt unele dintre cele mai parsive din lume. Sunt constiente inca de la inceputul relatiei ca trebuie sa fie ele cele care detin controlul si fac acest lucru prin indepartarea partenerului de tot ce ii este drag acestuia. Primul pas va fi indepartarea partenerului de familie si de prieteni ca mai apoi sa obtina tot ce doresc de la el. Mai mult decat atat, vor fi prezente peste toto in viata aprtenerului si nu il vor lasa nici sa iasa la o bere cu prietenii.

Barbatii din Fecioara actioneaza la fel numai ca de multe ori, inainte de a indeparta prietenele jumatatii lor din viata acesteia, le va cuceri pe multe dintre ele. Va merge atat de departe incat sa faca sex cu una dintre cele mai bune prietene ale jumatatii, sau cu mai multe, pentru a se asigura ca vina care le va macina le va tine departe de femeia care le este alaturi. Barbatii din fecioara sunt unii dintre cei mai parsivi si posesivi din intreg zodiacul

BALANTA:

Ignoranta femeilor din Balanta este dominata doar de lipsa de incredere in sine. Acest lucru inseamna ca isi vor manifesta posesivitatea prin prisma geloziei. Femeile din Balanta vor face tot posibilul sa fie langa barbatul lor mereu si sa-i atraga atentia de fiecare data cand pot, cu privire la orice. Scopul este de a-i da barbatului impresia ca nu poate exista fara jumatatea lui.

Barbatii din Balanta sun si ei posesivi din cauza geloziei. Numai ca, spre deosebire de femeile din acest semn zodiacal, actioneaza mult mai pe fata. Astfel, ei citesc mesajele din telefonul iubitei pe ascuns, le ameninta fostii prieteni si chiar pe cei apropiati ai femeii de langa ei. Mai mult decat atat, se lauda cu “ispravile” lor in fata actualei iubite pentru a-i demonstra acesteia cat de “influenti” sunt.

SCORPION:

Femeile din Scorpion sunt unele dintre cel mai putin posesive din intreg zodiacul. Sunt mult prea sigure pe ele si pe sexualitatea lor ca sa isi faca griji ca partenerul ar putea sa le iasa din cuvant. Scorpioancele sunt acele femei care isi tin barbatul in frau indeplinind orice fantezie a acestuia, fara sa fie nevoie ca barbatul sa o exprime.

Barbatii din scorpion, pe de alta parte, isi manifesta posesivitatea in cel mai urat mod posibil. Tactica lor este de a-si face jumatatea sase simta inutila si dependenta de ei. Si mai rau este ca fac acest lucru pe fata si de multe ori in fata tuturor apropiatilor jumatatii lor. Odata ce si-au dezarmat femeia de langa ei, Scorpionii o parasesc, de obicei.

SAGETATOR:

Femeile din Sagetator isi manifesta posesivitatea si manipuleaza intr-un mod foarte inteligent. Astfel, isi atribuie calitatea de “trofeu greu de tinut” si dau mereu impresia ca oricand este posibil sa fie cucerite de alt mascul. acest comportament distruge increderea in sine a partenerului si totodata il face sa incerce mai mult, pe toate planurile. Iar cea care beneficiaza de avantaje nu este decat partenerea “trofeu”.

Barbatii din Sagetator aplica aceeasi tactica numai ca ei merg mult mai departe. Astfel, daca au cumva impresia ca nu le merge strategia, merg atat de departe incat sa isi insele partenera ca mai apoi sa recunoasca pe fata ca au facut acest lucru si sa faca in asa fel incat partenera sa se simta vinovata de escapadele lui. Mai mult decat atat, vor repeta sa insele pana cand vor fi siguri ca femeia de langa ei nu mai are pic de incredere in sine si ca va face tot posibilul sa ii urmeze calea.

CAPRICORN:

Femeile si barbatii din Capricorn au trecut prin atat de multe incercari in viata ca, odata ajunsi la maturitate, nu vad niciun folos in a fi posesivi cu partenerul. Nici femeile nici barbatii din Capricorn nu sunt posesivi cu partenerii, lucru ce le aduce de multe ori numai necazuri, ei fiind cei folositi de parteneri.

VARSATOR:

Mandria femeilor din Varsator le face sa fie posesive la un omd aproape nedetectabil. se folosesc de noblete si de frumusete pentru a da de inteles ca nu este usor ca pui mana pe asa femeie. Acest lucru il va face pe partener sa fie cat se poate de atent sa nu calce stramb, chiar daca va avea ocazii, doar de dragul de a se putea intoarce su sufletul impacat in bratele iubitei.

Barbatii din Varsator isi manifesta posesivitatea oferind cat se poate de multa libertate partenerei dari asigurandu-se ca aceasta stie care sunt consecintele in cazul in care calca stramb. Mai mult decat atat, barbatii din Varsator se straduiesc sa fie foarte apreciati de cei din jur, pentru a se asigura ca partenera lor ii ridica in slavi.

PESTI

Femeile din Pesti, la fel ca si barbatii din Pesti, joaca o alta carte a posesivitatii si manipularii. Astfel, ambele sexe ale acestei zodii dau de inteles ca sunt tratate foarte rau de partener, chiar daca acest lucru nu este adevarat. Cu alte cuvinte, se victimizeaza atat de mult in fata partenerului, dar si a tuturor cunoscutilor cuplului, incat, din mila, obtin tot ce vor de la jumatatea lor.