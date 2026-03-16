Petrecerea Vanity Fair de după gala Oscarurilor a fost, un festival al transparenței. Duminică seara, în Beverly Hills, unele vedete au ales siguranța, în timp ce altele au mizat pe ținute riscante, care au lăsat puțin loc imaginației. Printre cei care au îndrăznit s-o facă s-au numărat Zoe Saldaña, Lizzo, dar și actorii din „Heated Rivalry”, Hudson Williams și Connor Storrie.

Eleganță și nonconformism masculin

Zoe Saldaña a continuat colaborarea sa cu Saint Laurent, purtând pe covorul argintiu o rochie din dantelă cu mâneci lungi, într-o nuanță sclipitoare de albastru regal. Creația, semnată de directorul de creație Anthony Vaccarello, era destul de scurtă, terminându-se mult deasupra genunchilor. Petra Flannery, stilista actriței, a accesorizat rochia cu decolteu pătrat cu o pereche de pantofi slingback bej.

Iar dacă vorbim de Saint Laurent, deși a lipsit de la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei, Connor Storrie și-a făcut o intrare memorabilă la petrecere. Proaspăt numit ambasador al brandului, actorul a purtat un top mulat, pe gât, din plasă maro. Ținuta a fost completată cu pantaloni cu talie medie, diamante Tiffany & Co. și o eșarfă din blană.

Stai puțin, că nu s-a terminat. Alături de el s-a aflat colegul său de platou, Hudson Williams, îmbrăcat într-un maiou negru translucid de la Balenciaga, accesorizat cu o cravată lungă care se târa pe covor în urma lui. Stilista sa, Anastasia Walker, a ales pentru el cercei Bulgari și pantofi cu vârf pătrat de la Christian Louboutin.

De la couture la inspirație retro

Alison Brie, cu ajutorul stilistei Erin Walsh, a adus la viață o rochie neagră tip bustieră de pe podiumul Yara Shoemaker (colecția de primăvară 2026 couture). Piesa vestimentară avea o fustă transparentă, brodată cu mărgele, peste care era suprapus un corset din satin, lăsând să se întrevadă un sutien în formă de scoică. Corsetul era atașat de o trenă lungă, care se întindea pe podea în spatele ei. Accesoriile au inclus pantofi Dolce and Gabbana, bijuterii Simon G. și un clutch Roger Vivier.

Mamie Gummer a optat pentru o versiune matură a trendului „naked dress”, purtând o rochie din plasă transparentă peste o dublură de culoarea pielii. Designul fragil avea mâneci lungi și o fustă slim, care îi acoperea complet picioarele.

Cu o coafură inspirată de Marilyn Monroe, Lizzo a purtat o rochie maro din dantelă, cu detalii din volane și un decupaj discret în zona abdomenului. Rochia din tul îi acoperea brațele și picioarele, oprindu-se chiar deasupra gleznelor, pentru a lăsa la vedere o pereche de pantofi asortați, cu vârf ascuțit. V-ați fi așteptat la altceva de la ea?

Cristale, dantele și accente gotice

Alessandra Ambrosio a sosit la petrecere acoperită de cristale, într-o ținută în culoarea Pantone a anului, Cloud Dancer. Modelul brazilian, stilizată de Heather Smith, a purtat un top tip corset cu un sutien la vedere peste o fustă translucidă, brodată. Look-ul a fost completat de o coadă de cal simplă și de partenerul ei, Buck Palmer.

O apariție spectaculoasă.

Schimbând registrul de la roșu aprins la negru gotic, Renate Reinsve a ales pentru petrecerea de după Oscar o rochie Louis Vuitton. Creația semnată de Nicolas Ghesquière, cu mâneci lungi din plasă, avea cusături vizibile și material opac doar în zona pieptului și a lenjeriei intime. Părul pieptănat pe spate a dezvăluit un choker cu diamante pe trei rânduri, cu un pandantiv masiv.

Și Myha’la Herrold a ales dantela, fiind una dintre primele vedete sosite la petrecere. Ea a purtat o rochie bleu-violet direct de pe podiumul Valentino, colecția de primăvară 2026. Designul eteric, imaginat de Alessandro Michele, avea detalii aurii pe toată suprafața fustei, care îi acoperea picioarele goale și pantofii mary jane cu vârf ascuțit.

Toată această defilare de modă a avut loc după cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei, care a onorat cele mai bune filme din 2025. Gala, găzduită pentru al doilea an consecutiv de Conan O’Brien, s-a desfășurat la Teatrul Dolby din Los Angeles. Marele premiu pentru cel mai bun film a fost câștigat de „One Battle After Another”, în timp ce Jessie Buckley a primit trofeul pentru cea mai bună actriță, iar Michael B. Jordan pentru cel mai bun actor.