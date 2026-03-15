Ultimele articole

 

Zoe Saldaña a impresionat la Oscar 2026 într-o rochie Saint Laurent cu corset

Autor - Nicoleta Manea
51
2 min.

Zoe Saldaña s-a întors pe covorul roșu al Premiilor Oscar, duminică seară, la Los Angeles. Actrița a purtat o rochie spectaculoasă din satin de mătase, o creație Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Piesa de rezistență? Un corset din dantelă transparentă, care a adăugat o notă de senzualitate întregii ținute.

O apariție rafinată semnată Saint Laurent

Rochia din satin de mătase a impresionat prin simplitatea sa aparentă, având o fustă lungă și minimalistă. Numai că partea superioară a fost cea care a atras toate privirile. Vorbim despre un corset delicat, din dantelă, cu cupe întărite și un decolteu discret în formă de inimă, susținut de bretele subțiri de tip spaghetti. Spatele a fost la fel de elegant, cu o decupare joasă ce lăsa la vedere partea superioară și un rând scurt de nasturi acoperiți. Satinul de mătase a creat o linie lungă și dreaptă, terminându-se cu o trenă subtilă.

Accesorii discrete și un look studiat

Și stilizarea a fost una reținută, fără exagerări. Un colier Cartier cu pietre roșii a atras atenția asupra decolteului, fiind completat de cercei mici cu diamante și câteva inele. V-ați fi așteptat la o coafură extravagantă? Ei bine, actrița a optat pentru un coc jos, cu cărare pe mijloc, lăsând spatele rochiei complet vizibil. Sandalele sale (modelul Chandelle din dantelă, tot Saint Laurent) au rămas mai mult ascunse sub tivul rochiei. În spatele acestei alegeri stă stilista Petra Flannery, care se ocupă și de Emma Stone, nominalizată anul acesta la categoria Cea mai bună actriță în rol principal.

O tradiție pe covorul roșu

Colaborarea dintre Saldaña și Flannery pentru Oscaruri nu e nouă. E drept că și la ediția din 2025, actrița a ales tot o creație Saint Laurent. Atunci, rochia a fost una fără bretele, cu un design etajat și un tiv în stilul anilor 2000, tip „bubble”. Look-ul a fost completat de mănuși negre transparente și, fireste, bijuterii Cartier.

De la laureată la prezentatoare

Anul acesta, câștigătoarea Oscarului pentru „Emilia Pérez” s-a întors la ceremonie în calitate de prezentatoare. Trebuie să ne amintim că anul trecut, Saldaña a primit statueta pentru Cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul său din drama muzicală din 2024. Filmul respectiv a mai câștigat și Oscarul pentru Cel mai bun cântec original.

Cifrele vorbesc de la sine.

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film onorează cele mai bune producții din 2025, de la „One Battle After Another” la „Hamnet”. Gala, care are loc la Dolby Theatre din Los Angeles, este prezentată pentru al doilea an consecutiv de Conan O’Brien. Filmul „Sinners” conduce detașat în topul nominalizărilor, cu un număr record de 16 nominalizări, inclusiv pentru Cel mai bun film.

Articolul precedent
Articolul următor
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

