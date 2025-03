Zincul, un mineral pretios pentru sanatate este fundamental necesar pentru un metabolism activ si eficient, dar si pentru a avea o piele sanatoasa, unghii si par frumoase. In replica un aport insuficient sau constant deficitar de zinc aduce grave prejudicii starii generale de sanatate.

Zincul controleaza nivelul de zahar din sange, ritmul general al metabolismului, simtul mirosului si al gustului si modul in care se divide, la nivel celular ADN-ul, dar si sintetiza ovulelor si spermatozoizilor. Absenta unui nivel corect de zinc poate sa fie una din cauzele inferilitatii feminine si masculine. Zincul stimuleaza sistemul imunitar si determina blocarea capacitatii de inmultire a virusurilor. Acest mineral este fundamental in vindecarea ranilor, in prevenirea suferintelor intestinului subtire si ale retinei.

Una din misiunile speciale pe care o are zincul este aceea de a combate si preveni acneea, mai ales in formele ei rebele si rezistente la alte tipuri de tratament. Un aport crescut de zinc in adolescenta combate aparita acneei juvenile si a formelor grave ale acesteia. Zincul mentine sanatos stratul de colagen, previne deshidratarea, combate aparitia ridurilor si previne celulita.

Zincul, un mineral prețios. Află care sunt dozele necesare

Deficientele grave de zinc sunt rare, dar ele se intampla si sunt asociate cu deficienta de magneziu.

Deficienta de zinc este anuntata de pierderea apetitului, sensibilitatea sistemului imunitar, caderea parului, diaree cronica, leziuni ale pielii si ochilor, scadere in greutate. In plus un ten cu probleme, o piele ale carei leziuni se vindeca greu, o senzatie olfactiva neplacuta si incapacitatea de a simtii gustul, anunta un deficit de zinc. Probleme ale sangelui si diferite forme de anemie au drept cauza tot o carenta de zinc.

Daca o concentratie scazuta creaza probleme, nici exesul nu este binevenit. Un gust metalic sau amar in gura, dureri de stomac, greata, varsaturi, diaree si crampe, pot indica un exces de zinc. Gravide si femeile care alapteaza, dar si femeile in general au nevoie de un aport crescut de zinc.

Care este necesarul zilnic de zinc

• Sugari (0-6 luni): 2 mg pe zi • Copii (7-11 luni): 3 mg pe zi • Copii (varstele 1-3): 3 mg pe zi • Copii (varstele 4-8): 5 mg pe zi • Copii (varsta 9-13): 8 mg pe zi • Barbati: 11 mg pe zi • Femei: 8 mg pe zi • Femeile gravide: 11-12 mg pe zi

• Femeile care alapteaza: 12-13 mg pe zi

Cele mai bune surse care asigura aportul corect de zinc sunt stridiile, pestele, muschiul de vita, seminte de dovleac, ciupercile, spanacul, fasole boabe.