Zendaya și Robert Pattinson au fost în centrul atenției marți seară, la premiera mondială a noului lor film, „The Drama”. Evenimentul, desfășurat la Directors Guild of America Theater Complex din Los Angeles, a adus laolaltă starurile unei comedii negre care explorează complexitatea unei nunți pe cale să se destrame. Pentru Zendaya, acesta este doar începutul unui an 2026 extrem de aglomerat, cu lansări precum sezonul 3 din „Euphoria” luna viitoare, urmat de „The Odyssey” al lui Christopher Nolan și „Spider-Man: Brand New Day” în iulie, și „Dune: Part III” în decembrie.

O rochie cu semnificație și un costum Dior

Pe covorul alb al premierei, Zendaya a ales să poarte din nou o rochie care are o valoare sentimentală deosebită, o creație Vivienne Westwood de un alb imaculat, purtată inițial la Oscarurile din 2015. „Această rochie poate părea familiară”, a declarat ea. „Este din arhive. Rochia reprezintă «ceva vechi» al meu și m-am gândit să o aduc înapoi pentru premiera de diseară, cu tematică de nuntă. Este cu adevărat una dintre rochiile mele preferate; iubesc totul la ea. Are o mare însemnătate, așa că mi s-a părut corect să o port din nou.”

La rândul său, Robert Pattinson a arătat impecabil într-un costum Dior de culoarea somonului, care a primit aprobarea imediată a colegei sale de platou. Zendaya l-a încurajat zgomotos în timp ce acesta pășea pe covor, strigând și către actrița Ryan Destiny, îmbrăcată într-o rochie aurie: „Superbă, superbă, superbă! 10, 10, 10!”

Un film despre secrete periculoase

În această comedie neagră, cei doi interpretează un cuplu logodit, îndrăgostit nebunește, până când o mărturisire șocantă făcută de personajul ei (editorul literar Emma Harwood) în timpul unui joc bahic de „Care e cel mai rău lucru pe care l-ai făcut vreodată?” îi aruncă într-o spirală de îndoială și haos cu doar o săptămână înainte de nuntă.

„Știam că Zendaya era deja cooptată când am citit scenariul, iar când am aflat secretul, reacția mea a fost: «Wow, o să fie o nebunie când oamenii o vor vedea făcând asta»”, a povestit Pattinson râzând. „Kris Borgli, regizorul, reușește să meargă pe această linie fină de a face filmul să pară amuzant, accesibil și romantic – dar se simte și periculos, ceea ce este grozav. Sperăm că va face oamenii să vorbească.”

Ce înseamnă iubirea necondiționată?

Filmul „The Drama” îndrăznește să întrebe cât de multe vrem, de fapt, să știm despre oamenii cei mai apropiați nouă. V-ați întrebat vreodată dacă iubirea poate fi cu adevărat necondiționată? „Pentru mine, acest film este despre ceea ce ești dispus să accepți din dragoste și pune întrebarea: «Este iubirea necondiționată?»”, a reflectat Zendaya. „În viața mea reală, ceea ce mi-a amintit acest film despre iubire este că, dacă te simți în siguranță cu cineva, dacă te simți cunoscut de cineva și te simți văzut de cineva, atunci simți că îi poți spune totul. Și, datorită acestui fapt, simți că îi cunoști la fiecare nivel. Și asta e speranța, nu? Să simți că ești cu cineva alături de care poți fi tu însuți, întreg și adevărat, și că acea persoană va iubi fiecare parte din tine.”

Pattinson, care îl joacă pe expatul britanic Charlie Thompson, un curator de muzeu care are îndoieli cu privire la marele pas, a oferit propria perspectivă. „Este un salt de credință în orice relație. Nu vei cunoaște niciodată pe cineva 100%, dar trebuie doar să crezi în el. Nu poți controla trecutul cuiva și nu ai nicio legătură cu el – nu îl deții. Trebuie să iei mereu această decizie. Cred că principalul lucru este că, dacă nu poți face față unui lucru, atunci nu ar trebui să torturezi pe altcineva din cauza asta, pentru că probabil nu îl meriți.”

Prietenie dincolo de ecrane

„The Drama” marchează prima colaborare pe ecran a celor doi actori, dar nu și ultima. Ei vor mai juca împreună în alte două filme anul acesta („The Odyssey” și „Dune: Part III”), așa că nu e de mirare că au legat o prietenie strânsă. „Trăsătura mea preferată de personalitate a lui Rob este că e foarte greu să-ți dai seama când încearcă să facă o glumă sau când e serios, pentru că râde prin orice, dar cred că acum mă descurc puțin mai bine”, a spus Zendaya. „Și ceea ce admir cel mai mult la el este că e un talent atât de incredibil. Am putut să văd cu ochii mei cum se transformă în atâtea roluri diferite. O face să pară atât de ușor, și nu e corect”, a adăugat ea râzând.

Iar laudele au fost reciproce. „Zendaya este extrem de profesionistă și este atât de drăguță cu toată lumea”, a lăudat-o Pattinson. „Își face cu adevărat timp să cunoască pe toată lumea și întreaga echipă. Am văzut același lucru la trei filme până acum. Este atât de consecventă și cu adevărat uimitoare.”

Petrecere la Chateau Marmont cu tort și trandafiri

După proiecție, invitații s-au mutat la legendara locație Chateau Marmont pentru petrecerea de după. Zendaya s-a schimbat rapid într-o creație personalizată din dantelă albă, semnată Harris Reed, și a socializat cu regizorul „Dune”, Denis Villeneuve. „Sunt traumatizat”, i-a glumit acesta după vizionarea filmului.

Atmosfera a fost una relaxată, printre palmieri și grădini luxuriante, cu piscina hotelului plină de sute de petale de trandafiri roșii. Pattinson a fost văzut stând de vorbă cu prietenii la o pizza, în timp ce logodnica sa, Suki Waterhouse, se afla în apropiere. Meniul a inclus cocktailuri cu nume tematice precum „Sărutul lui Cupidon” și „Până când moartea ne va despărți”, dar și un tort opulent pe trei niveluri, cu o figurină personalizată care îi semăna pe Pattinson și Zendaya.

O prezență notabilă a fost și Alana Haim, cântăreața nominalizată la Grammy, care are un rol memorabil în film. „Muzica este inima și sufletul meu, dar actoria în «Licorice Pizza» a fost cea mai mare experiență și a deschis un capitol complet nou în viața mea, și am simțit că nu mă pot opri aici. A trebuit să continui cu actoria”, a mărturisit ea. „Este cea mai frumoasă provocare și aventură în care am fost vreodată.”

Pe măsură ce ceasul a bătut miezul nopții, Haim a rămas, savurând fiecare moment. „În sfârșit a venit noaptea. Sunt foarte entuziasmată ca toată lumea să vadă filmul”, a spus ea. „Nu sunt deloc obișnuită cu aceste premiere de film. Încă nu-mi vine să cred că sunt aici.”