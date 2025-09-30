Zendaya readuce bob-ul retro la Paris Fashion Week

Actrița a ales un bob cu vârfuri răsucite, o coafură populară în anii ’60, la prezentarea Louis Vuitton.

Cum a reinterpretat Zendaya stilul retro

La Paris Fashion Week, Zendaya a atras toate privirile cu un look care a ieșit în evidență prin eleganță și simplitate. La prezentarea colecției Louis Vuitton pentru primăvara/vara 2026, actrița a purtat o rochie-blazer argintie cu detalii din blană albă și funde discrete. Însă coafura a fost elementul care a completat perfect ținuta.

Părul lung până la umeri, aranjat cu o despărțitură laterală și vârfuri ușor răsucite spre exterior, a adus un aer modern unui stil clasic. Acest detaliu aparent mic a transformat întregul outfit într-o reinterpretare actuală a anilor ’60.

Bob-ul cu vârfuri răsucite nu este doar o coafură simplă, ci și o alegere rafinată, potrivită atât pentru evenimente speciale, cât și pentru zile obișnuite. Popularitatea acestui stil a crescut semnificativ în 2024, fiind adoptat de tot mai multe vedete.

De ce bob-ul „flippy” revine în tendințe

În ultimele luni, bob-ul și varianta sa mai lungă, lob-ul, au devenit printre cele mai căutate tunsori. Vedete precum Jennifer Lopez, Tyla și Keira Knightley au ales să poarte acest stil, adăugându-i un plus de personalitate prin răsucirea discretă a vârfurilor.

Oferă volum părului, fiind ideal pentru firul subțire.

Este versatil și poate fi adaptat atât pentru păr drept, cât și ondulat.

Se potrivește oricărui tip de față și oricărei vârste.

Chiar dacă acest tip de coafură este asociat cu anii ’60, el nu a dispărut niciodată complet. Stilistul Mark Townsend a declarat: „Vârfurile răsucite creează iluzia mișcării și a texturii, chiar și atunci când părul este drept”.

Popularitatea bob-ului răsucit se datorează atât eleganței, cât și ușurinței cu care poate fi întreținut. Acesta este unul dintre motivele pentru care tot mai multe persoane aleg această tunsoare.

Totodată, acest stil aduce un plus de prospețime și dinamism, fiind ușor de adaptat la diverse ținute și ocazii. Bob-ul „flippy” rămâne astfel una dintre cele mai apreciate alegeri ale momentului.

Cum poți obține acasă bob-ul cu vârfuri răsucite

Dacă vrei să încerci acest stil acasă, nu ai nevoie de instrumente sofisticate sau de o vizită la salon. Iată câțiva pași simpli pentru a obține look-ul dorit:

Instrumente esențiale pentru coafare

O perie rotundă și un uscător de păr sunt de ajuns pentru a crea efectul de vârfuri răsucite. Înainte de coafat, aplică un spray termoprotector pentru a proteja părul de căldură. Uscătorul trebuie folosit la rădăcină pentru a obține volum.

Tehnica de coafare

Împarte părul în secțiuni și înfășoară fiecare șuviță pe peria rotundă, rotind-o spre exterior sau interior, în funcție de preferințe. Ține peria câteva secunde pentru a fixa forma.

La final, aplică un produs de styling ușor, cum ar fi o cremă texturizantă sau un spray pentru fixare. Acest pas va ajuta la menținerea coafurii pe parcursul zilei, fără să încarce părul.

Acest stil poate fi adaptat ușor, în funcție de preferințele fiecăruia, și nu necesită mult timp pentru realizare.

Ce urmează în tendințele de coafură

Specialiștii în frumusețe sunt de părere că bob-ul cu vârfuri răsucite va rămâne în tendințe și în următorii ani. Motivele sunt clare: este ușor de purtat, se potrivește multor stiluri și oferă un aer modern oricărei ținute.

Se anticipează că în 2025 vor reveni și tunsorile foarte scurte, însă bob-ul rămâne o alegere sigură pentru cei care vor o schimbare subtilă, dar vizibilă.

Zendaya a spus într-un interviu din 2023: „Părul este cea mai accesibilă formă de autoexpresie”. Acest lucru demonstrează cât de importantă este coafura pentru definirea stilului personal.

Indiferent de tendințe, bob-ul cu vârfuri răsucite continuă să inspire și să fie apreciat pentru simplitatea și eleganța sa. Cei care aleg această coafură se bucură de un look proaspăt și modern, potrivit oricărui moment al zilei.