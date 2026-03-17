Zendaya a fost fotografiată luni, 16 martie, în Los Angeles, purtând în premieră publică pantofii Miss Z de la Christian Louboutin. Actrița se îndrepta spre platourile emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” într-o ținută care a atras imediat atenția, dar piesa de rezistență a fost, fără îndoială, încălțămintea.

Miss Z, pantoful inspirat de Generatia Z

Lansat la începutul anului 2025, modelul Miss Z a stârnit numeroase speculații. Mulți au presupus că a fost inspirat de Zendaya, având în vedere numele și devotamentul de lungă durată al actriței pentru pantofii Christian Louboutin. Numai ca brandul a infirmat zvonurile, dezvăluind că sursa de inspirație a fost, de fapt, Generația Z.

Acum, speculațiile ar putea reveni, odată cu prima apariție a actriței din „The Drama” încălțată cu acest model. Pantofii Miss Z au un profil recognoscibil, care îi diferențiază de ceea ce poartă de obicei Zendaya. Au un vârf ușor alungit, o parte frontală mai lată pentru confort sporit, o „talpă roșie eternă” și un toc special conceput pentru a crea iluzia că este mai înalt decât în realitate.

Tinuta Moschino si tocuri de 120 mm

Pentru sosirea la studio, Zendaya a ales un look din colecția de toamnă 2026 a casei Moschino. Ținuta a fost compusă dintr-un costum atipic, cu pantaloni scurți gri, un sacou în aceeași nuanță și o cămașă albă cu un detaliu special – material spiralat care cădea de pe mâneci.

Si, fireste, piesa de rezistență: pantofii albi Miss Z. Deși modelul este disponibil în mai multe variante de înălțime a tocului, ea a optat, firesc, pentru varianta de 120 mm, aceeași înălțime ca la modelul ei preferat, So Kate. V-ați fi așteptat la altceva?

Schimbare de look pentru interviu

Odată ajunsă în platou, pentru filmarea propriu-zisă, lucrurile s-au schimbat. Zendaya a renunțat la pantofii Miss Z în favoarea unei perechi de pantofi cu vârf ascuțit, într-o nuanță de albastru pal. Aceștia au completat o rochie romantică, cu imprimeu floral, din colecția de toamnă 2026 a lui Alexander McQueen.

O alegere complet diferită.

Rochia, realizată din mătase, georgette și șifon, avea un guler de tip halter, un corset bine definit și o fustă fluidă, cu detalii de tip piping.

Un maraton al aparitiilor spectaculoase

Apariția de la Kimmel nu este singulară. Pe bune, actrița a avut o perioadă plină de evenimente unde a impresionat cu alegerile vestimentare. Nu de mult, la gala Essence Black Women in Hollywood Awards, a purtat iconica rochie-orhidee semnată Eugene Alexander, asortată cu o pereche de pantofi albi So Kate.

Iar la prezentarea Louis Vuitton, a fost văzută în primul rând (un loc râvnit de orice fashionistă) purtând o rochie albă cu fustă balon și o pereche de pantofi stiletto impunători din piele neagră.