Zendaya a avut o apariție surpriză la o capelă din Las Vegas, unde a fost martor oficial la căsătoria unui cuplu. Actrița a renunțat la albul-miresei, preferat în ultima vreme, pentru o ținută complet aurie, stârnind și mai multe discuții despre propria ei nuntă secretă.

O ținută de arhivă

Pentru această ocazie specială, Zendaya a purtat o ținută aurie din cap până-n picioare, creată de stilistul ei, Law Roach. Piesa de rezistență a fost un top tip corset auriu, plisat, din colecția de primăvară 2004 a casei Louis Vuitton, asortat cu o fustă de mătase cu volane și buline din aceeași colecție. E drept că ambele piese au apărut separat pe podium la vremea respectivă, dar împreună au creat un look spectaculos.

Ținuta a fost completată de o brățară Cartier Love Unlimited, pantofi Christian Louboutin So Kate și, fireste, verigheta fină din aur de la Jessica McCormack, inelul care a alimentat toate zvonurile.

Zvonurile despre nuntă, alimentate de stilist

Iar discuțiile despre o posibilă căsătorie secretă cu Tom Holland nu par să se oprească. Ba chiar stilistul ei de lungă durată, Law Roach, a turnat gaz pe foc pe covorul roșu al Premiilor SAG 2026, când i-a spus unui reporter, zâmbind ștrengărește: „Nunta a avut loc deja! Ați ratat-o!”.

Declarația a făcut înconjurul lumii.

Echipa actriței nu a răspuns încă solicitărilor de a comenta, dar purtarea constantă a inelului respectiv pare să confirme totul.

Contrastul cu aparițiile recente

Apariția în auriu este cu atât mai surprinzătoare cu cât garderoba recentă a actriței a fost dominată de ținute albe și ivorii. La prezentarea colecției de toamnă 2026 Louis Vuitton de la Săptămâna Modei de la Paris, a ales o rochie-cămașă albă din poplin de bumbac. Apoi, la gala Essence Black Women in Hollywood Awards 2026, a pășit pe covorul roșu într-o rochie vintage albă, pe un singur umăr, de la Cachè, cu broderie aurie. O rochie purtată în trecut atât de Carrie Bradshaw, cât și de Whitney Houston (un detaliu pentru cunoscători).

Strategie de promovare sau realitate?

Dar ce se ascunde, până la urmă, în spatele acestor alegeri vestimentare? Zendaya joacă rolul principal în drama The Drama, alături de Robert Pattinson, un film despre… o nuntă, care se lansează pe 3 aprilie. Să fie oare totul o strategie de promovare extrem de bine pusă la punct, în care Law și Zendaya duc conceptul de method dressing (arta de a te îmbrăca precum personajul tău) la un cu totul alt nivel?