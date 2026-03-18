Zendaya pare să fie în plină „eră de mireasă”. Actrița, despre care se zvonește că s-ar fi căsătorit în secret cu Tom Holland, joacă rolul unei proaspete soții în noul film A24, „The Drama”. Și, fidelă stilului său, a adus întreaga tematică pe covorul roșu, cu o manichiură pe măsură.

Manichiura perfectă pentru o mireasă

Deși unghiile de nuntă pot fi, la urma urmei, orice își dorește mireasa, există ceva special la o manichiură neutră, delicată și romantică. Pentru premiera din Los Angeles a filmului „The Drama”, Zendaya a ales o variantă simplă și clasică. Unghii scurte, cu o formă pătrățoasă rotunjită, într-o nuanță de roz lăptos. O alegere clasică pentru mirese, dar și pentru covorul roșu, datorită versatilității sale.

Hai să vedem mai de aproape. Simple, strălucitoare și delicate. Bifează toate căsuțele. Sunt atemporale și suficient de neutre pentru a nu distrage atenția de la rochie sau bijuterii. În plus, arată la fel de bine cu o rochie albă și diamante, pe cât ar arăta cu o pereche de blugi și un hanorac.

Recomandari FOTO 10 coafuri de mireasa, cu impletituri si tiare, inspirate de pe covorul rosu de la Hollywood

Un look studiat, de la rochie la bijuterii

Numai că unghiile nu au fost singurul element „bridal” din apariția actriței. Și nu vorbim aici doar despre inelul de logodnă cu diamant și verigheta subțire din aur pe care le purta. Rochia ei a fost „ceva vechi” – o creație Vivienne Westwood pe care a mai purtat-o la gala Oscar din 2015. E drept că Zendaya și stilistul ei, Law Roach, demonstrează din nou cum încorporează perfect conceptul de „Method dressing” (arta de a te îmbrăca în ton cu personajul) în fiecare proiect.

Coafură și machiaj în aceeași notă

Restul look-ului a fost la fel de potrivit atât pentru covorul roșu, cât și pentru o plimbare spre altar. Coafura a fost realizată de Ursula Stephen, care a aranjat tunsoarea „bixie” a Zendayei (o coafură undeva între bob și pixie) cu o cărare adâncă într-o parte și un aer inspirat din anii ’20. Iar make-up artistul Ernesto Casillas a dus la propriu conceptul de „mireasă îmbujorată” la un alt nivel, cu obraji proaspeți și un ruj în tonuri de roz.

V-ați fi gândit că un look de covor roșu poate oferi atâta inspirație pentru o nuntă?

Recomandari FOTO Manichiura de vedeta, direct de pe covorul rosu

Cu asemenea detalii frumoase, nici nu mai ai nevoie de un Pinterest board pentru ziua cea mare.