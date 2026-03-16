Zendaya a urcat pe scena Oscarurilor 2026 pentru a prezenta premiul pentru cel mai bun regizor alături de Robert Pattinson, afișând un look complet nou. În spatele acestei transformări stă echipa ei de încredere, formată din Ernesto Casillas la machiaj, Ursula Stephen la coafură și celebrul Law Roach la styling. Iar zvonurile recente, alimentate chiar de Roach, care a glumit la Premiile SAG spunând „Nunta a avut deja loc! Ați ratat-o!”, par să indice o nouă eră pentru actriță.

O colaborare de trei ani

Ernesto Casillas, make-up artistul vedetei, a fost adus în echipa Zendayei de către Law Roach în urmă cu aproximativ trei ani. El povestește că relația lor profesională a evoluat constant, permițându-le acum să experimenteze mult mai mult. La început, lucrurile stăteau puțin diferit.

„La început, nu ne-am abătut prea mult de la texturile și culorile care ne plac”, mărturisește Casillas. „Dar acum, ne jucăm în afara acestora.”

Recomandari Bijuterii de 35 de milioane de dolari au uimit la Oscarurile din 2026

Un exemplu recent a fost la gala Essence Black Women in Hollywood Awards 2026, unde Zendaya a purtat o ținută-omagiu pentru Whitney Houston. „A fost un look atât de distractiv”, spune el. „Ne-am jucat cu niște tonuri metalice pe ochi.” Acela a fost și un moment care l-a luat prin surprindere. „Ea a zis: «Putem pune mai multe gene». Am fost surprins și entuziasmat.”

Machiajul monocromatic de la Oscar

Pentru seara Oscarurilor, Casillas a creat un machiaj spectaculos folosind produse Prada Beauty. El și-a descris stilul personal ca fiind unul bazat pe o tehnică precisă. „Semnătura mea este o piele frumos stratificată, cu dimensiune, un strop de culoare și strălucire”, explică make-up artistul.

Deși ținuta a fost aleasă din timp, machiajul a rămas o decizie de moment. În final, au decis să meargă „pe vibrația monocromatică”, așa cum a sugerat Casillas. Cum arată asta, mai exact? „Este un ochi seducător, arămiu, maroniu. Același lucru și pe obraji. Și menținem buzele cu un aspect puțin mai hidratat, dar tot în aceeași schemă de culori monocromatică.”

Recomandari Regina Hall a uimit la Oscar 2026 cu tocuri de 12 cm și o rochie spectaculoasă

Sprâncene mai subțiri și un nou bixie

Dincolo de machiaj, alte două detalii au ieșit în evidență. Primul ține de sprâncene. V-ați fi gândit vreodată că una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood își pensează singură sprâncenele? Ei bine, da.

„Zendaya își face singură sprâncenele”, dezvăluie Casillas. „Dacă au nevoie de o mică ajustare, ea se ocupă. În ultima vreme, am optat pentru o sprânceană puțin mai subțire. Este ușor umplută, nu mai este o sprânceană la fel de statement ca înainte.”

O schimbare majoră.

Recomandari Teyana Taylor a uimit la Oscar 2026 într-o rochie Chanel inspirată de showgirls

Apoi, e vorba de tunsoare. Actrița a trecut recent de la un bob italian la un bixie, o tunsoare scurtă și versatilă. Coafeza Ursula Stephen, care se ocupă de întreținerea tunsorii, explică alegerea: „Și-a dorit o tunsoare scurtă, dar care să ofere versatilitate. Una care să funcționeze cu adevărat cu textura ei naturală.” Iar efectul a fost cel dorit, confirmă Casillas. „Este atât de fericită cu tunsoarea și simte că o reprezintă. Simt că a făcut-o mai deschisă să se joace puțin mai mult.”

De la textura naturală la un look polisat

Pentru un eveniment de anvergura Oscarurilor, coafura a trebuit să fie pe măsură. Stephen și Zendaya au decis să renunțe la stilul natural pentru ceva mai elegant. „În seara asta, am schimbat textura ei naturală pentru un aspect mai șlefuit”, spune Stephen.

Și pentru a obține acest look, a folosit un uscător de păr special, ghd Speed (un model care va fi disponibil abia din luna mai a acestui an). „Apoi i-am păstrat cărarea pe o parte și am prins părul după urechi”, a încheiat ea, descriind coafura simplă, dar de efect, care a completat perfect apariția vedetei.