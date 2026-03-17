Zendaya a purtat o rochie McQueen din colecția toamnă 2026 la Jimmy Kimmel Live

Autor - Bianca Gheorghe
Zendaya a adus primăvara la Hollywood cu ultima sa apariție. Actrița a fost invitată luni seară la emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” din Los Angeles, unde a purtat o creație spectaculoasă, o rochie florală McQueen care, teoretic, nu ar fi trebuit să existe încă. Piesa face parte din colecția de toamnă 2026 a casei de modă britanice.

O rochie direct de pe podium

Ținuta aleasă de Zendaya este o rochie fără mâneci, realizată din georgette de mătase și șifon, cu un imprimeu floral ce amintește de tapetul vintage. Designul include detalii de corset, un decolteu de tip halter care se leagă cu o fundă la spate și o paletă de culori delicate. Tonurile de roz pal, verde și albastru au fost accentuate perfect de pantofii actriței. E drept că rochia a fost prezentată pe podium abia în luna martie, în cadrul Săptămânii Modei de la Paris.

Accesorii discrete și un look natural

Pentru a completa ținuta, Zendaya a optat pentru o pereche de pantofi cu toc și vârf ascuțit, din piele întoarsă de culoare albastră. Și, în materie de accesorii, a mers pe o linie minimalistă. A purtat doar o pereche de cercei simpli și inelul de logodnă primit de la partenerul său, actorul Tom Holland. Coafura, un „bixie” elegant, a fost aranjată simplu, cu o cărare pe o parte și suficient volum pentru a-i încadra chipul.

O alegere minimalistă.

Până la urmă, de ce să încarci o ținută care este deja o declarație de stil? Actrița a demonstrat din nou că eleganța stă în simplitate.

Inspirație Hitchcock și stil Carnaby Street

Colecția din care face parte rochia a fost creată de directorul de creație al casei McQueen (designerul irlandez Seán McGirr) și a avut ca sursă de inspirație un „glamour Hitchcockian”, după cum a descris-o Joelle Diderich în recenzia sa. Dar hai să vedem exact cum a fost prezentarea. „Spectacolul s-a desfășurat pe un platou cu perdele de un roz-carne, proiectat de Tom Scutt, cu o coloană sonoră tulburătoare semnată de A.G. Cook. Colecția a fost construită pe trei piloni: croială impecabilă, stilul cool de pe Carnaby Street și accente de budoar”, a scris Diderich.

Noul film alături de Robert Pattinson

Apariția lui Zendaya la celebra emisiune de late-night nu a fost întâmplătoare. Actrița își promovează cel mai nou film, „The Drama”, în care joacă alături de Robert Pattinson. Pelicula urmărește povestea unui cuplu, Emma și Charlie, a căror săptămână de nuntă ia o întorsătură neașteptată după ce Emma dezvăluie un secret surprinzător din trecutul ei. Filmul va ajunge în cinematografe pe 3 aprilie.

