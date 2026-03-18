Zendaya a dus tradiția miresei la un alt nivel la premiera filmului „The Drama”. Actrița a apelat la propria arhivă pentru a purta o rochie albă Vivienne Westwood, creație pe care a purtat-o pentru prima dată la Oscarurile din 2015. O alegere cu mesaj, inspirată de o veche zicală.

O rochie cu istorie

Până la urmă, de ce tocmai această rochie? Actrița a explicat chiar ea decizia pe covorul roșu. „Mă gândeam împreună cu [stilistul și arhitectul de imagine Law Roach] cum aș putea să mă îmbrac tematic pentru acest film și mi-am amintit de zicala «Ceva vechi, ceva nou, ceva împrumutat, ceva albastru»,” a declarat Zendaya pentru Variety. „Așa că m-am gândit să o aduc înapoi.”

Și a adus-o înapoi cu stil. Rochia este o declarație a drapajului specific Westwood, cu un decolteu pe umeri și o talie de tip corset care se continuă cu o fustă coloană cu o trenă discretă. E drept că stylingul a fost diferit. Acum 11 ani, pe când era încă o stea Disney în ascensiune, Zendaya a purtat rochia cu părul lung, aranjat în dreaduri pe o parte, accesorizată cu o brățară groasă cu diamante și un clutch de culoarea cojii de ou.

Acum, în schimb, a optat pentru un bob coafat într-un stil retro-bridal, cu o cărare adâncă, cercei candelabru și pantofi stiletto albi, ascuțiți.

De la mireasă la mire

Iar ținuta partenerului ei din film, Robert Pattinson, a completat perfect tabloul, dar într-o notă modernă. Acesta a apărut într-un look complet Dior, interpretând un mire mai puțin tradițional: un costum roz-somon cu revere tip șal, o cămașă verde-pădure, o cravată în dungi galben-pal și albe și o pereche de mocasini cu imprimeu de piton.

Filmul „The Drama”, regizat de Kristoffer Borgli și produs de A24, este o comedie neagră. Zendaya o joacă pe Emma Hardwood, o angajată a unei librării din Louisiana, iar Pattinson este Charlie Thompson, un director de muzeu britanic. În pragul nunții, relația lor ia o turnură dezastruoasă, iar tradiția „ceva vechi” (care, istoric, se spune că alungă ghinionul) pare mai mult decât potrivită.

Un turneu de promovare tematic

Zendaya a exploatat la maximum tematica nunții pe parcursul întregului turneu de promovare. Săptămâna trecută, actrița a avut o apariție surpriză la o capelă din Las Vegas, unde a fost martor oficial pentru un cuplu de miri. Pentru acea ocazie, a ales o ținută aurie din colecția Louis Vuitton primăvară 2004.

Aparițiile sale au continuat în aceeași notă. La emisiunea Jimmy Kimmel Live!, a îmbrățișat primăvara într-o rochie florală Alexander McQueen și un costum romantic Moschino, proaspăt prezentat pe podium. Chiar și în primul rând la prezentarea Louis Vuitton de la Săptămâna Modei de la Paris, a optat pentru o rochie-cămașă albă din poplin de bumbac.

Poate cea mai notabilă alegere a fost la gala Essence Black Women in Hollywood Awards, unde a purtat o rochie vintage albă, cu un singur umăr și broderii aurii, de la Cachè. O piesă cu adevărat specială, purtată în trecut atât de Carrie Bradshaw, cât și de Whitney Houston.