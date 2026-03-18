Zendaya a uimit din nou pe covorul roșu. Actrița a apărut la premiera din Los Angeles a noului ei film, „The Drama”, într-o rochie albă Vivienne Westwood, o piesă pe care fanii înfocați au recunoscut-o imediat. Și pe bună dreptate, este aceeași creație pe care a purtat-o la Premiile Oscar din 2015.

O apariție de neuitat, a doua oară

Marți seară, pe 17 martie 2026, Zendaya a pășit la eveniment continuându-și seria de apariții inspirate de ținute de mireasă. Rochia Vivienne Westwood, purtată anterior la cea de-a 87-a ediție a Premiilor Academiei pe 22 februarie 2015, i-a venit ca turnată, la fel ca prima dată. Designul este simplu, dar rafinat.

Creația are bretele căzute pe umeri, un corset mulat din material mătăsos și o fustă tip coloană. Iar în partea din spate, câteva fâșii de material adaugă un plus de dimensiune, fără a încărca însă aspectul general.

Accesorii de lux și un look retro

Pentru a completa ținuta reciclată, Zendaya a ales o pereche de pantofi albi cu vârful ascuțit. Cât despre bijuterii, actrița a optat pentru niște cercei statement de la Chopard, mai exact o pereche cu diamante din colecția de haute joaillerie.

Look-ul a fost completat de o coafură „bixie” în stilul anilor 1920, cu o cărare pe o parte.

O alegere impecabilă.

Pasiunea pentru piese de arhivă

Nu este prima dată când Zendaya, sub îndrumarea stilistului Law Roach, alege piese vestimentare cu istorie. E drept că actrița este cunoscută pentru „method dressing” (arta de a te îmbrăca în ton cu personajul promovat). Recent, pe 12 martie, la gala Essence Black Women in Hollywood Awards, ea a purtat o altă piesă de arhivă.

V-ați fi gândit vreodată la istoria unei rochii? Atunci a ales o rochie mini albă, cu orhidee, semnată Eugene Alexander. Aceasta a fost purtată inițial de Whitney Houston în martie 1987, reapărând apoi peste 20 de ani mai târziu în filmul „Sex and the City” din 2008, unde a fost purtată de Sarah Jessica Parker în montajul de deschidere.

Ce știm despre „The Drama”

Noul film, „The Drama”, îi are în rolurile principale pe Zendaya și Robert Pattinson. Pelicula spune povestea unui cuplu, Emma (Zendaya) și Charlie (Pattinson), a căror săptămână de dinaintea nunții este dată peste cap după ce Emma dezvăluie un secret întunecat din trecutul ei. Filmul (care se lansează în cinematografe pe 3 aprilie) promite o poveste plină de suspans.