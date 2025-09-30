Zendaya a combinat pantaloni scurți metalici Louis Vuitton cu un tricou simplu inspirat de Kendall Jenner

Actrița a ales o ținută relaxată după prezentarea Louis Vuitton de la Paris Fashion Week, păstrând inelul de logodnă în centrul atenției.

Cum a transformat Zendaya o ținută de podium într-un look de zi

După apariția la prezentarea Louis Vuitton de la Paris Fashion Week, Zendaya a arătat că moda de lux poate fi adaptată cu ușurință la ținute de zi. În loc să păstreze mantoul spectaculos din colecția Resort 2026, actrița a ales un look minimalist după eveniment. Iată ce a făcut diferența:

Tricoul alb, fără mâneci, cu decolteu rotund, asemănător cu modele basic de la Hanes, purtate de Kendall Jenner.

Pantalonii scurți metalici, la fel ca cei de la prezentarea Louis Vuitton, combinați acum cu o piesă mult mai casual.

Lipsa accesoriilor sofisticate, cu excepția inelului de logodnă de 5 carate.

Un detaliu interesant este că tricoul ales de Zendaya seamănă foarte mult cu cel purtat de Kendall Jenner la un meci de baschet din luna mai. Spre deosebire de supermodel, Zendaya nu a purtat nimic pe dedesubt.

Detalii care au schimbat ținuta de la prezentare

Pantalonii scurți metalici au părut o alegere neobișnuită pentru o zi călduroasă de septembrie, însă designul lui Nicolas Ghesquière a avut un element surpriză.

De la mantou la pantaloni scurți, o schimbare rapidă

În timpul prezentării, pantalonii scurți erau ascunși sub un mantou lung până la coapse, decorat cu fundițe și material strălucitor. După eveniment, Zendaya a renunțat la piesa principală și a transformat ținuta într-una potrivită pentru 27°C.

Materialul metalizat a rămas același, însă silueta a devenit mult mai practică. În fotografiile surprinse la hotelul său, Zendaya apare alături de fani, purtând această variantă simplificată a ținutei.

În plus, încălțămintea cu toc înalt a rămas aceeași de la prezentare până la întâlnirea cu fanii, deși nu se știe sigur dacă este vorba despre un model Christian Louboutin sau alt designer.

Inelul de logodnă, accesoriul central

Chiar dacă Tom Holland nu a fost prezent la eveniment, bijuteria purtată de Zendaya a atras toate privirile. Inelul de logodnă de 5 carate, creat de Jessica McCormack, a fost vizibil în toate fotografiile făcute în fața hotelului.

Designul East-West al inelului a fost pus în valoare și de imaginile publicate online. Specialiștii în modă consideră că alegerea de a păstra doar acest accesoriu subliniază stilul minimalist adoptat de Zendaya.

Fanii se întreabă unde va mai apărea inelul spectaculos în perioada următoare. Ultima dată, Zendaya a purtat această bijuterie la premiera filmului „Challengers”.

Inelul de logodnă a rămas principalul accesoriu al ținutei.

Pantofii cu toc au completat look-ul de zi.

Zendaya a ales să nu poarte alte bijuterii vizibile.

Cum influențează celebritățile tendințele actuale

Alegerea făcută de Zendaya arată că piesele de podium pot fi purtate și în contexte relaxate. Vedetele reușesc să adapteze moda de lux la stilul de zi cu zi, inspirând publicul larg să experimenteze combinații inedite.

Piesele metalice pot fi integrate în ținute casual cu ajutorul unor elemente simple.

Un singur accesoriu statement poate defini întregul look.

Confortul este esențial, indiferent de tendințe sau anotimp.

Fotografiile de la eveniment arată că Zendaya a păstrat aceeași pereche de pantofi cu toc, atât la prezentare, cât și la întâlnirea cu fanii. Deși nu a fost confirmat brandul, mulți cred că ar putea fi Christian Louboutin.

Stilul actriței demonstrează că simplitatea poate fi la fel de remarcabilă ca opulența, iar detaliile bine alese fac diferența.

Ce urmează pentru Zendaya după Paris Fashion Week

De obicei, Zendaya folosește Paris Fashion Week pentru a-și etala mai multe schimbări de ținută. De această dată, însă, a ales să mizeze pe versatilitatea unui singur ansamblu. Rămâne de văzut dacă mantoul va reveni în aparițiile viitoare.

Un lucru este clar: combinația dintre lux și simplitate va rămâne subiect de discuție în lumea modei. Iar inelul de logodnă semnat Jessica McCormack are șanse să devină o sursă de inspirație pentru viitoarele colecții de bijuterii.

Zendaya continuă să atragă atenția cu alegeri vestimentare care îmbină eleganța cu naturalețea. Fanii așteaptă cu interes următoarele apariții ale actriței, fie la evenimente de modă, fie în viața de zi cu zi.