Zendaya a asortat o rochie Louis Vuitton cu inelul de logodnă la Paris Fashion Week

Actrița a adus o notă nouă stilului bridal în prima sa apariție oficială după Met Gala 2025, alegând să stea în primul rând la Louis Vuitton cu o ținută care punea în valoare inelul de logodnă Jessica McCormack.

În timp ce multe celebrități aleg să poarte doar alb după logodnă, Zendaya a mers pe un drum diferit. La prezentarea colecției Louis Vuitton pentru primăvara 2026 din Paris, vedeta a purtat o rochie metalizată care a atras atenția, fiind perfect asortată cu inelul său cu diamant. Acest detaliu a fost remarcat imediat de cei prezenți și a stârnit discuții în lumea modei.

O ținută care a atras privirile tuturor

Zendaya a pășit la Musée du Louvre pe 30 septembrie într-o rochie mini argintie din colecția Resort 2026 Louis Vuitton. Materialul metalizat a captat lumina soarelui, scoțând în evidență croiala modernă și mânecile cu blană. Ținuta a avut un aer sofisticat, dar și proaspăt.

Pe podium, această rochie fusese combinată cu cizme transparente căptușite cu blană și o geantă albă. Pentru apariția din Paris, Zendaya a renunțat la aceste accesorii și a ales pantofi argintii cu vârf ascuțit. Deși obișnuiește să poarte adesea pantofii So Kate de la Christian Louboutin, de această dată nu s-au remarcat tălpile roșii specifice brandului.

Rochie mini metalizată cu fundă și mâneci din blană.

Pantofi argintii în locul cizmelor și genții albe de pe podium.

Manichiură roz pal, o alegere relaxată pe care o alternează cu nuanțe de burgundy.

Coafura a fost realizată cu o cărare adâncă pe o parte, vârfurile fiind ușor întoarse în sus. Machiajul a inclus un blush roz intens și un ruj mauve, iar aspectul general a avut o notă discretă, dar elegantă.

Inelul de logodnă, detaliul central al apariției

Inelul de logodnă Jessica McCormack a fost piesa centrală a ținutei. Modelul cu diamante, montat orizontal, a apărut pentru prima dată la degetul actriței la Globurile de Aur 2025 și de atunci a devenit o sursă de inspirație pentru aparițiile sale.

Se pare că Zendaya a apreciat acest model cu mult timp înainte de logodnă, dând like la fotografii cu acest design pe Instagram, cu ani înainte ca logodna cu Tom Holland să fie anunțată public. Inelul este un model emblematic Jessica McCormack, purtat și de alte vedete, precum Zoë Kravitz sau Meghan Markle.

De la Golden Globes la Paris Fashion Week

La Globurile de Aur, inelul a fost purtat alături de o rochie Louis Vuitton portocalie. Pentru apariția de la Paris, Zendaya a ales o ținută argintie, arătând că preferă să varieze paleta de culori pentru a pune în valoare inelul.

Acest detaliu a fost remarcat de fanii săi, care au observat modul în care fiecare apariție este atent coordonată până la cele mai mici detalii.

O revenire atent pregătită

Zendaya nu a participat la prezentarea Louis Vuitton pentru toamna 2025, preferând să își facă revenirea pe covorul roșu la Met Gala din mai 2025. Acolo a purtat un costum alb, inspirat de Bianca Jagger, creat special pentru ea de Louis Vuitton. Această alegere a fost apreciată de critici și fani.

Prezența de la Paris Fashion Week a marcat prima sa apariție oficială după Met Gala. Stilistul ei, Law Roach, a declarat recent că va colabora cu Zendaya și pentru ținuta de mireasă, dar nu a oferit detalii suplimentare despre planurile lor.

La Met Gala 2025: costum alb personalizat și pălărie asortată, în ton cu tema „Personalizat pentru tine”.

La Paris Fashion Week 2026: rochie metalizată și accesorii minimaliste.

Fanii sunt cu ochii pe fiecare apariție a actriței, încercând să ghicească ce urmează să poarte la marele eveniment.

Ce urmează pentru Zendaya

Fiecare apariție a Zendayei în ținute Louis Vuitton alimentează speculațiile că această casă de modă ar putea crea rochia ei de mireasă. Deocamdată, echipa ei păstrează discreția, iar fanii pot doar să urmărească cu interes fiecare apariție pe covorul roșu.

Inelul de logodnă rămâne punctul central al ținutelor sale, iar dacă Zendaya va continua să îl integreze în alegerile sale vestimentare, cu siguranță vom vedea și alte combinații interesante. Pentru moment, admiratorii săi așteaptă cu nerăbdare următoarea apariție a actriței și noi detalii despre nunta mult așteptată.