Petrecerea anuală Giorgio Armani, organizată în ajunul galei Oscarurilor 2026, a transformat boutique-ul de pe Rodeo Drive în epicentrul Hollywood-ului pentru o seară. Sâmbătă, după ora 17:00, o listă exclusivistă de invitați a celebrat un nou an de succes în cinematografie, iar ținutele, cum era de așteptat, au fost la înălțime.

Primii sosiți, primele declarații

Actorii din „Heated Rivalry”, François Arnaud și Robbie G.K., au fost printre primii care și-au făcut apariția, întâmpinați de o mulțime de fani. Ambii au ales look-uri all-black Armani, G.K. optând pentru un sacou și pantaloni croiți impecabil, iar Arnaud pentru o cămașă din mătase cu dungi, fără guler, și pantaloni de catifea.

Robbie G.K. a mărturisit că alegerea a fost una instantanee. „Când am fost la probă, acesta a fost primul lucru pe care l-am atins. L-am probat imediat și asta a fost tot. Asta a fost tot ce trebuia să știu”, a declarat el despre ansamblul câștigător.

În schimb, Arnaud a avut o sursă de inspirație mai puțin obișnuită. „Look-ul meu a fost un omagiu adus unuia dintre filmele mele preferate din toate timpurile: Beetlejuice”, a râs el. „O probă la Armani e dificilă pentru că totul se potrivește perfect. Dar acesta a fost cel mai diferit de ce am purtat până acum.”

Eleganță și stiluri neașteptate

În scurt timp, etajul principal al magazinului, proiectat de Michael Chow, s-a umplut de fețe cunoscute. Ginnifer Goodwin și Kerry Condon au fost văzute savurând cocktailuri, în timp ce Janelle James, din serialul „Abbott Elementary”, admira produsele de la standul Armani Beauty. Actrița purta o rochie neagră cu mâneci lungi, despre care a spus că este un omagiu adus stilului său de newyorkeză.

Dar cea mai unică piesă a serii a fost, fără îndoială, cea purtată de Minnie Driver: un top din catifea neagră cu un portret al regretatului Giorgio Armani, încrustat cu cristale.

Stai puțin, un top cu portretul lui Armani?

„E un top destul de șic”, a spus Driver. „Cred, si, că într-un weekend în care port o mulțime de rochii mari, am vrut să port pantaloni și un top.”

Cupluri celebre și reuniuni de platou

Iar frenezia fanilor a atins apogeul în jurul orei 18:30, odată cu sosirea lui Hudson Williams. La etaj, atmosfera era deja una relaxată. Macaulay Culkin și soția sa, Brenda Song, dansau pe balcon, etalându-și ținutele negre asortate. „Am vrut să fim casual, dar șic”, a spus Song, în timp ce Culkin și-a arătat manichiura neagră, identică.

Seara a fost și un prilej de revedere pentru actorii din serialul *Landman* (o producție aflată în dezvoltare), Jon Hamm și Ali Larter, care au venit însoțiți de partenerii lor, Anna Osceola și, respectiv, Hayes MacArthur. si, Samuel L. Jackson și soția sa, LaTanya Richardson, au fost prezenți și au fost văzuți făcând fotografii cu fina lor, Jurnee Smollett.

Confortul, cheia serii

Dincolo de sclipiciul specific Hollywood-ului, tema serii pare să fi fost eleganța relaxată. Multe vedete au vorbit despre lejeritatea și confortul pieselor Armani. Ali Larter, îmbrăcată într-o rochie fără mâneci cu un corset din tricotaj decorat, a explicat cel mai bine acest sentiment.

„Armani este pur și simplu sexy fără efort”, a spus Larter. „De multe ori, sunt strânsă în corset și totul este rigid și inconfortabil, dar asta este pur și simplu lejer – și mă simt cool.”

Aceeași idee a fost susținută și de Yara Shadidi, care a ales un top drapat verde-pădure cu pantaloni asortați din șifon. Până la urmă, despre asta e vorba. „Îmi place să simt că «Oh, ăsta e ceva ce aș purta cu adevărat». Trebuie să se simtă ca o extensie a ta.”