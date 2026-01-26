Zahărul după masă, risc de Alzheimer cu 69%. Ce arată un nou studiu

E un gest banal. Aproape un ritual pentru milioane de români. Termini prânzul și imediat urmează desertul. Poate o prăjitură. O bomboană. Sau un suc. Ce părea un răsfăț nevinovat este, de fapt, o bombă cu ceas pentru creier, care poate mări riscul de Alzheimer cu un procent șocant. 69%, potrivit Cancan.

Avertismentul? Vine de la un studiu britanic de anvergură ce ne obligă să regândim tot ce știam despre zahăr. Cercetătorii au o concluzie clară: problema nu e neapărat cât zahăr mănânci, ci CÂND îl mănânci. Zahărul consumat imediat după o masă principală se transformă într-un dușman de temut pentru sănătatea creierului.

De ce e desertul de după masă un inamic tăcut?

Explicația științifică e glicemia postprandială. Pe românește: vârful de zahăr din sânge din primele două ore după masă. Când mănânci o prăjitură fix după felul principal, forțezi corpul să facă față unei avalanșe de glucoză. Rezultatul e un șoc glicemic. Aceste șocuri, repetate zi de zi, an de an, distrug în tăcere neuronii. Studiul a analizat datele genetice a peste 350.000 de oameni și a găsit legătura: predispoziția genetică la astfel de vârfuri glicemice înseamnă un risc cu 69% mai mare de Alzheimer. Simplu spus, deserturile provoacă episoade de hiperglicemie care atacă direct creierul. Epidemiologul Andrew Mason, co-autor al studiului, a punctat: „Această descoperire ar putea ajuta la conturarea viitoarelor strategii de prevenție, subliniind importanța gestionării zahărului din sânge nu doar per ansamblu, ci în mod specific după mese”.

Pericolul real: nu media, ci vârfurile glicemice

Aici e marea noutate. Până acum, doctorii se uitau la glicemia medie. Voiau să o țină în limite normale. Surprinzător sau nu, studiul arată că alți indicatori clasici, cum ar fi nivelul mediu al glucozei sau insulina, nu au nicio legătură directă cu riscul de Alzheimer. Doar vârfurile bruște contează. Ce înseamnă asta? Că poți avea analize perfecte, o glicemie medie de manual, dar să fii expus unui risc imens doar pentru că mănânci dulce după masă. Pericolul stă ascuns fix în aceste urcușuri și coborâșuri rapide, care, în timp, pur și simplu epuizează și strică celulele nervoase.

Ce se întâmplă, de fapt, în creier? Un pericol invizibil

Studiul a mai scos la iveală ceva. La scanările obișnuite ale creierului nu se văd modificări structurale clare. Procesul de degradare e mult mai subtil. Bătălia e microscopică. Savanții cred că vârfurile de zahăr alimentează procese toxice pentru neuroni, cum sunt inflamația cronică și stresul oxidativ. Gândește-te așa: celulele nervoase sunt bombardate constant cu prea multă glucoză. Asta duce la o uzură prematură, apoi la pierderea funcțiilor. Efectele sunt subtile, dar pe termen lung, devastatoare. Coincidență? Greu de crezut.

Nu doar diabet și obezitate. O nouă perspectivă.

Această descoperire pune zahărul într-o altă lumină. Nu mai e vorba doar de kilograme în plus, diabet de tip 2 sau boli de inimă. Acum avem dovezi clare. Modul în care mâncăm dulce are un impact direct asupra celui mai prețios organ al nostru. Creierul. Perspectiva e complet nouă și ar trebui să ne pună pe gânduri. Data viitoare când mâna îți fuge spre desert imediat după masă, poate merită să te oprești o secundă. O pauză. Pentru creierul tău.