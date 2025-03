Zahărul, drogul care ne ruinează organismul. Puţini oameni rezistă în faţa dulciurilor, dar la fel de puţini ştiu că această tentaţie culinară le ruinează organismul dacă fac excese. Considerat de specialişti un drog, zahărul alb este total lipsit de nutrienţi.

Cercetătorii germani numesc zahărul „moartea albă” şi susţin că un consum mare de dulciuri favorizează îmbătrânirea prematură a organismului şi creşte riscul apariţiei unor boli grave.

Directorul serviciului de sănătate din Amsterdam, Paul van der Velpen, susţine că zahărul este un drog la fel ca tutunul şi alcoolul şi ar trebui să existe pe fiecare ambalaj câte o avertizare. Zahărul alb este un produs chimic, industrial, ceea ce înseamnă că nu este indicat consumului uman.

Simţi nevoia să mănânci tot mai mult

“Mare parte din cazurile de diabet, obezitate şi boli cardiovasculare pot fi puse pe seama consumului excesiv de zahăr din cauza felului în care acesta influenţează secreţia de insulină. Fructoza din zahăr are proprietatea de a duce la instalarea dependenţei. Astfel veţi simţi nevoia să consumaţi în continuare şi mai mult zahăr. Dacă opriţi acest consum, veţi experimenta aceleaşi senzaţii neplăcute ca şi atunci când renunţaţi la tutun”, explică dr. Laurenţiu Luca, directorul Clinicii PULS.

Pancreasul are de suferit

“Indiferent dacă folosiţi zahăr din sfeclă sau din trestie, acesta îşi pierde, prin rafinare, proprietăţile nutritive. Aşadar, consumaţi un produs lipsit de vitamine, minerale şi proteine, dar care ajunge rapid în sânge şi oboseşte pancreasul pentru că acesta va fi forţat să secrete tot mai multă insulină”, susţine dr. Luca.

Este siropul de porumb bogat in fructoza mai daunator decat zaharul obisnuit? Care sunt diferentele?

Siropul de porumb si zaharul de masa sunt atat de similare, incat multi experti spun ca efectele asupra organismului nostru sunt aceleasi. Insa, principala diferenta consta in faptul ca siropul de porumb, pe care il gasim cel mai adesea in compozitia bauturilor racoritoare, contine mai multa fructoza. Intr-un studiu realizat in anul 2014, cercetatorii au analizat mai mult de 12 tipuri de bauturi racoritoare si au constatat ca siropul de porumb continut de bauturi precum Pepsi, Sprite, Mountain Dew, Coca-Cola si Ice Tea avea in compozitia sa 40% glucoza si 60% fructoza, pe cand zaharul de masa contine glucoza si fructoza in parti egale.