Producătorul de încălțăminte Yue Yuen Industrial Ltd. a înregistrat venituri de 8,03 miliarde de dolari în 2025, în scădere cu 1,8% față de anul precedent. Volumul livrărilor a coborât și el cu 1,2%, ajungând la 252,2 milioane de perechi. Compania a explicat că această evoluție vine pe fondul adoptării de către clienți a unor „politici de comandă mai prudente”.

Venituri în scădere, dar prețuri mai mari

Deși veniturile totale au scăzut, segmentul de producție de încălțăminte a avut o creștere de 2,5%, atingând 5,3 miliarde de dolari. Privind la întreaga divizie de producție, care include și tălpi sau alte componente, cifra se ridică la 5,65 miliarde de dolari, un avans modest de 0,5%. Interesant este că prețul mediu de vânzare a urcat. Acesta a crescut cu 3,7%, până la 21,00 dolari pe pereche, compania explicând că a beneficiat de „un mix de comenzi de o calitate superioară”.

Profitul, o imagine cu două fețe

Profitul atribuibil proprietarilor companiei a scăzut cu 2,9%, la 381,1 milioane de dolari. În schimb, afacerea de producție a fost mai profitabilă, generând un câștig de 362,7 milioane de dolari, în creștere cu 3,7%. Lovitura a venit însă din altă parte. Divizia de retail Pou Sheng, care activează în China Mare, a suferit o prăbușire a profitului de 57,1%, ajungând la 210,8 milioane de yuani chinezești, din cauza vânzărilor slabe.

Unde se produc pantofii

Yue Yuen este o companie cu sediul în Hong Kong, deținută de o firmă-mamă din Taiwan și listată la bursa din Hong Kong. Principalele sale fabrici de încălțăminte sunt localizate în China, Vietnam și Indonezia. Pe lângă acestea, grupul mai are unități de producție și în Bangladesh, Cambodgia și Myanmar. Încă din noiembrie, compania semnala că operațiunile de producție au avut de suferit din cauza unei producții inegale între diversele fabrici.

Incertitudine pe piața americană

Contextul comercial global, în special relația dintre SUA și China, pare să fie principalul factor de risc. După ce președintele american Donald Trump și China au stabilit noi parametri comerciali, existau așteptări ca o parte din producție să se întoarcă pe termen scurt în China, mai ales că Trump promisese să nu majoreze taxele vamale cel puțin până în noiembrie 2026. Numai că lucrurile stau acum complet diferit. Curtea Supremă a SUA a decis că politica globală de taxe vamale reciproce a lui Trump este ilegală. Drept răspuns, Trump a impus o taxă vamală temporară de 15%, bazată pe o altă lege din 1974, care va fi în vigoare pentru 150 de zile, până pe 24 iulie. întreaga industrie a încălțămintei navighează în ape complet necunoscute, ceea ce explică prudența clienților.