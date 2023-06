Willmark, mesaj de dragoste pentru soția sa!

Fostul jurat de la ”Dansez pentru tine” si alte showuri de talente traieste o frumoasa poveste de dragoste. Willmark si Ioana se stiu de ani de zile si au sarbatorit un numar de ani. Iar dansatorul si fostul om de radio i-a dedicat un mesaj pe retelele de socializare.

Indragitul Willmark, sau micutul Will cum i se mai spune, a publicat un mesaj de dragoste pe retelele de socializare. special pentru sptia lui, Ioana, care suna cam asa. ”Iubita mea Ioana, Astazi sarbatorim 15 ani de casatorie, un moment special in viata noastra. A trecut mult timp de cand ne-am cunoscut, de 21 de ani, si am crescut impreuna, bucurandu-ne de doi copii minunati care ne aduc fericirea. Imi amintesc cu drag de acea zi magica acum 15 ani, cand ne-am jurat iubire vesnica la Catedrala Sfantul Iosif. Nunta noastra a fost minunata si am petrecut momente de neuitat. De atunci, viata noastra a fost ca un dans fara oprire, mereu in sarbatoare.

Ne iubim si dansam in fiecare zi, in baie si in bucatarie. Increderea a fost intotdeauna temelia relatiei noastre. Am avut dialoguri sincere si savuroase, asemeni unei delicioase ispite in bucatarie. Iubirea noastra este flacara ce arde inimile noastre, si pentru mine esti mereu sursa de fericire. La multi ani, Ioana, sotia mea iubita. Fiecare zi petrecuta alaturi de tine este o adevarata bucurie. Imi plac glumele tale amuzante si surprizele adorabile pe care le pregatesti. Râsul si plânsul, toate se impletesc si fac parte din viata noastra, impreuna putem depasi orice obstacol.

Copiii nostri, Loukas si Joakin, sunt adevaratele noastre stele care ne lumineaza drumul. Fericirea noastra se reflecta in ochii lor stralucitori. Suntem o familie vesela, mereu gata de joaca si de a crea amintiri frumoase. Zambetele lor sincere sunt balsam pentru sufletele noastre. Sa traim viata cu amuzament, romantism si iubire pura. Acești 15 ani au fost plini de aventura si bucurie, iar viata nu ne-a plictisit niciodata. Femeie minunata si mereu active,

Sa continuam sa cream povești si sa radem impreuna! Sa iubim intens, ca si cum ar fi ultima zi. Sa avem pasi siguri si hotarati, continuand dansul vietii pe ritmuri fermecatoare ale iubirii noastre infinite. Legamantul nostru sa fie un exemplu pentru copiii nostri. Sa traim cu pasiune, romantism si iubire sincera. Aventura vietii noastre sa nu se sfarseasca niciodata. Cu dragoste si recunostinta, Wilmark”, suna mesajul acestuia.