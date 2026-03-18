Retailerul american de articole pentru casă Williams-Sonoma Inc. a anunțat o majorare de 15% a dividendului trimestrial, în ciuda unui context economic global plin de provocări. Mai mult, compania a emis prognoze optimiste pentru anul fiscal 2026, mizând pe o creștere accelerată a veniturilor.

Dividende record si lichiditati solide

Consiliul de administrație al companiei a aprobat o creștere de 15 procente a dividendului trimestrial în numerar, ajungând la 0,76 dolari pe acțiune comună. Plata este programată pentru 22 mai. „Câștigurile și fluxurile noastre de numerar constant puternice ne-au poziționat pentru a oferi aceste randamente sporite acționarilor noștri”, a declarat directorul financiar Jeff Howie. E drept că nu e o surpriză totală, având în vedere că firma a majorat dividendele timp de 17 ani consecutivi.

Iar cifrele din anul fiscal 2025 susțin această mișcare. Compania a menținut o poziție de lichiditate puternică, cu 1 miliard de dolari în numerar și un flux de numerar operațional de 1,3 miliarde de dolari. Aceste resurse au permis returnarea către acționari a aproape 1,2 miliarde de dolari, prin răscumpărări de acțiuni de 854 de milioane de dolari și dividende de 316 milioane de dolari.

Previziuni optimiste pentru viitor

Pentru întregul an fiscal, compania se așteaptă la o creștere a veniturilor nete anuale într-un interval larg, de la 2,7% până la 6,7%. Această evoluție ar trebui să paveze calea pentru un impuls de creștere pe termen lung.

„Pe termen lung, continuăm să ne așteptăm la o creștere anuală a veniturilor nete de la mediu la mare, cu o singură cifră, cu o marjă operațională de la mediu la mare, de ordinul zecilor”, a transmis firma într-un comunicat de presă.

Laura Alber, președinte și CEO al companiei, a adăugat: „Portofoliul nostru puternic de mărci, execuția solidă a canalelor și strategiile de creștere au condus rezultatele noastre în 2025. Iar în 2026, ne concentrăm pe accelerarea creșterii, oferirea unui serviciu clienți de talie mondială și creșterea câștigurilor.”

Rezultate peste asteptarile analistilor

În trimestrul fiscal încheiat la 1 februarie, veniturile nete au scăzut ușor, la 2,36 miliarde de dolari, de la 2,46 miliarde în aceeași perioadă a anului precedent. Cum vine asta, când prognozele sunt atât de bune? Ei bine, alte cifre spun o poveste diferită. Marja brută a companiei, de 46,9%, a depășit estimarea Factset de 45,8%, iar câștigul pe acțiune de 3,04 a fost, si, peste estimarea de 2,90.

Cifrele vorbesc de la sine.

Analiștii au remarcat această reziliență. Cristina Fernandez de la Telsey Advisory atribuie succesul modelului de afaceri al Williams-Sonoma, bazat pe diversificarea veniturilor între mărci și categorii de produse (cu o diviziune echilibrată între mobilier și non-mobilier). „[Rezultatele] au demonstrat că Williams-Sonoma poate continua să ofere o creștere constantă”, a notat Fernandez, menținând un rating de „outperform” și un preț țintă de 220 de dolari.

Si analistul Max Rakhlenko de la TD Cowen a avut o perspectivă similară. „WSM continuă să execute bine într-un context dificil și suntem mulțumiți de mica depășire [din trimestrul patru] atât la nivel de comparații, cât și de marje.” Ratingul TD Cowen a rămas „buy”, cu un preț țintă de 250 de dolari.

Un portofoliu diversificat si noi colaborari

Williams-Sonoma Inc. se descrie ca fiind cel mai mare retailer de articole pentru casă din lume, cu un model digital-first, axat pe design și sustenabilitate. Portofoliul său include mărci cunoscute precum Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation, Mark and Graham și GreenRow (brand lansat în 2023, care încorporează materiale și practici de producție sustenabile).

Recent, compania a anunțat aprofundarea colaborării cu Aerin, brandul de lifestyle fondat de Aerin Lauder. Noile colecții, Aerin for Williams Sonoma și Aerin for Williams Sonoma Home, includ o gamă de produse inspirate direct din grădina lui Lauder din East Hampton, New York.