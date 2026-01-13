Will Tracy, scenaristul ‘Succession’, despre filmul ‘Bugonia’

Scenaristul Will Tracy, cunoscut pentru munca sa la serialul ‘Succession’, a discutat despre adaptarea unui film cult coreean într-un thriller SF, ‘Bugonia’. Proiectul este considerat un potențial candidat la premiile Oscar, potrivit The Hollywood Reporter.

Un proiect neobișnuit

Adaptarea unui film coreean, considerat inițial un „masterpiece blestemat”, ar fi putut părea o alegere riscantă. Regizorul Yorgos Lanthimos și actorii Emma Stone și Jesse Plemons au acceptat imediat scenariul lui Tracy. Stone a declarat că „A fost prima dată când am primit un scenariu și am spus: ‘Gata, îl facem imediat’”. Lanthimos a adăugat că a fost un „dar extraordinar” să primească un material deja bine scris.

Lansat în toamnă, filmul ‘Bugonia’ a avut încasări de 40 de milioane de dolari în cinematografe. Ulterior, a devenit un succes pe platformele digitale și este considerat un concurent puternic la Oscar, în mai multe categorii. Pelicula este o adaptare a filmului sud-coreean din 2003 ‘Save the Green Planet!’, o comedie neagră despre un tânăr cu probleme care răpește un CEO corporatist, pe care îl consideră un extraterestru care vrea să distrugă Pământul. Filmul original a marcat debutul regizorului Jang Joon-hwan, un colaborator apropiat al lui Bong Joon Ho. Eșecul comercial a oprit cariera lui Jang pentru mai bine de un deceniu, deși filmul a câștigat reputația unui clasic subapreciat.

Echipa din spatele remake-ului

Remake-ul, coprodus de studioul coreean CJ ENM și distribuit de Focus Features, a prins contur după ce Ari Aster și Lars Knudsen, fani ai originalului, s-au alăturat ca producători sub bannerul Square Peg. Ulterior, l-au adus pe Tracy, după ‘The Menu’ și mai multe episoade din sezonul trei al ‘Succession’, pentru a crea o versiune în limba engleză. Plemons interpretează rolul lui Teddy, un apicultor paranoic care, cu ajutorul vărului său Don (interpretat de actorul debutant Aidan Delbis), o răpește pe Michelle Fuller (Stone), CEO-ul unei companii farmaceutice și de pesticide, pe care o consideră un lider extraterestru deghizat.

O mare parte din film se desfășoară în subsolul lui Teddy, într-o confruntare tensionată, cu accente de comedie neagră. Filmul pune față în față gândirea conspiraționistă și raționalismul corporatist de centru-stânga, estompând granițele dintre nemulțumirea politică și delirul cosmic. Scenariul lui Tracy satirizează limbajul moral al elitelor corporatiste puternice, precum personajul lui Stone. În același timp, analizează furia și alienarea care îi motivează pe Teddy și Don, tratând convingerile lor cu satiră, dar și cu momente de adevăr emoțional tulburător. „Will a reușit o magie”, a adăugat Plemons. „Ai două personaje cu convingeri total opuse – iar personajul meu, Teddy, își predică convingerile non-stop pe tot parcursul filmului – dar filmul în sine nu pare deloc moralizator și lasă totul la latitudinea spectatorului.”

Procesul de creație al scenaristului

Tracy are experiență în scrierea de comedie. După ce a urcat de la scenarist la redactor-șef al The Onion, a trecut la televiziune, lucrând la Last Week Tonight with John Oliver. Ulterior, a devenit un scenarist și producător executiv cheie la Succession, unde a câștigat mai multe premii Emmy. Debutul său în lungmetraj a fost cu apreciata comedie neagră The Menu, pe care a și produs-o executiv.

Într-un interviu acordat The Hollywood Reporter, Tracy a discutat despre transformarea unui film cult coreean într-o parabolă americană. El a vorbit despre modul în care izolarea și paranoia s-au infiltrat în procesul său de scriere. De asemenea, a explicat de ce consideră că ambiguitatea finalului șocant al filmului este cel mai radical gest politic al său. „Ari Aster, care este producător al filmului și un prieten de-al meu, mi-a prezentat ideea. Am luat prânzul în East Village, unde locuiește, și a menționat acest film coreean numit ‘Save the Green Planet!’ din 2003. Nu auzisem niciodată de el și nu-l văzusem. Nu mi-a spus multe – doar că a crezut că ar putea fi ceva acolo care m-ar interesa”, a explicat Tracy. A fost greu să găsească o copie tradusă corespunzător la acea vreme, așa că mi-a trimis ceea ce era practic un link Vimeo de proastă calitate. L-am urmărit și am înțeles imediat ce a vrut să spună. Cred că știa câte ceva despre munca mea la Succession și văzuse The Menu și, cumva, a simțit că mă voi conecta cu ceva din acest film coreean foarte ciudat. Este destul de coreean în sensibilitatea și preocupările sale politice, dar am văzut și ceva în el care mi s-a părut contemporan și distinct anglo-american. Fără să anticipeze, probabil, acei cineaști originali creaseră o premisă care s-a simțit potrivită pentru o adaptare americană în aceste vremuri.

Adaptarea unui film cult

Tracy a explicat ce l-a atras la acest proiect. „Am decis foarte devreme – în câteva minute de vizionare – că, dacă l-aș adapta, aș lua o mână foarte liberă. Nu mai scrisesem niciodată o adaptare și am vrut ca ambele filme să existe de sine stătătoare. Altfel, care e rostul să-l refaci, nu-i așa? Originalul este destul de preocupat de această situație brutală de tortură și de investigația poliției paralele. Am decis să mă îndepărtez de ambele și să fac ceva mai restrâns – un film despre o conversație. Ce-ar fi dacă aș putea pune doi oameni care reprezintă extremele unei diviziuni culturale americane într-o cameră și i-aș lăsa să se certe? Oameni care s-au întâlnit doar online, care cred că știu ce crede celălalt, care au deja un ‘pre-argument’ în cap de ani de zile. Am vrut să văd ce se întâmplă când se întâlnesc în sfârșit și vorbesc. Pe măsură ce fațadele lor retorice încep să cadă, începem să vedem cine sunt cu adevărat, ce vor cu adevărat și ce îi motivează cu adevărat.”

Contextul pandemiei

Tracy a vorbit despre circumstanțele procesului său de scriere. „Am urmărit filmul original o singură dată – nu am vrut să-l am în cap. Am luat câteva notițe, apoi am scris o schiță completă, scenă cu scenă, până la replicile cheie. Asta e de obicei partea grea pentru mine; odată ce am schița, scenariul vine repede. Când a venit momentul să scriu, tocmai mă întorsesem de la sala de scriitori Succession pentru sezonul trei – era martie 2020. Trebuia să începem să filmăm în primăvara aceea, iar apoi, bineînțeles, a lovit COVID. Dintr-o dată, eram în izolare totală în New York. Eu și soția mea tocmai avusesem primul copil și locuiam într-un apartament micuț în Brooklyn. Atunci am scris scenariul – de fapt, am scris în timp ce aveam COVID pentru o parte din timp. Pentru că eram în izolare și nu aveam unde să mă duc, l-am scris repede – cam în trei săptămâni, ceea ce e rapid pentru mine. Retrospectiv, cred că acea atmosferă de confuzie, paranoia și incertitudine a ajutat. Nu știam în ce informații să am încredere, nu știam cum va arăta lumea de cealaltă parte – toate s-au infiltrat în scenariu într-un mod care cred că l-a avantajat.”

Scenaristul a adăugat că, deși au trecut cinci ani, povestea pare relevantă, deoarece „încă trăim în aval de acel moment – suntem psihologic încă în acele luni COVID, doar într-o formă diferită.”

Colaborarea cu regizorul Yorgos Lanthimos

Tracy a descris colaborarea cu regizorul Yorgos Lanthimos. „De obicei, când regizează un scenariu, este implicat de la început – ajutând la ghidarea structurii și a dezvoltării. Dar, în acest caz, a venit când era deja destul de aproape de a fi filmat. A avut doar câteva idei pentru a-l face mai ușor de regizat pentru el. O schimbare mare pe care a sugerat-o a fost structurală. În versiunea mea, am început prin a-i întâlni pe cei doi veri – personajele lui Jesse Plemons și Aiden – în timp ce își expuneau planurile, apoi am sărit la personajul Emmei Stone. Yorgos a propus intercalarea celor două introduceri: în timp ce verii vorbesc despre lumea și convingerile lor, o vedem pe personajul Emmei pregătindu-se pentru muncă, făcându-și rutina anti-îmbătrânire, îndreptându-se spre biroul corporativ. A fost o idee grozavă. Această ajustare oferă deschiderii un ritm grozav. De asemenea, a făcut câteva modificări în al treilea act, dar nimic major. Cea mai mare schimbare a fost titlul. Încă aveam ‘Save the Green Planet!’ ca substituent. Yorgos a sugerat ‘Bugonia’, care provine dintr-un mit grecesc obscur despre o colonie de albine care se ridică din cadavrul unei vaci. Amândoi am simțit că rezonează cu temele filmului. În plus, sună ca un bug, sau o planetă extraterestră – sau chiar o floare, sau o tulburare mentală. Are toate aceste asocieri vagi, poetice, care s-au simțit potrivite.”

Alegerea regizorului

Tracy a explicat de ce Yorgos Lanthimos a fost alegerea potrivită pentru a regiza filmul. „L-am scris ca pe un film foarte restrâns – mai ales trei oameni într-o casă, vorbind – ceea ce poate fi o provocare pentru a-l face dinamic vizual. Ai nevoie de un regizor care să poată face un spațiu mic să se simtă spectaculos. Filmarea în VistaVision a fost o alegere atât de genială. Chiar dacă suntem într-o singură cameră, fețele acestor actori devin aceste peisaje. Și apoi există tonul. Venind dintr-un fundal de comedie, sunt întotdeauna precaut față de un regizor care exagerează umorul – făcându-l prea larg sau satiric. Știam că nu va fi o problemă cu Yorgos. Tot ce trebuie să faci este să te uiți la ‘Dogtooth’ sau ‘The Favourite’ pentru a vedea cum poate juca absurditatea direct. Comedia lui este uscată și precisă, bazată pe un realism ciudat, chiar și atunci când lumea este stilizată. Când l-am întâlnit și mai târziu am petrecut timp pe platou, mi-am dat seama cât de norocos am fost. Sensibilitățile noastre erau complet simpatice.”

Personajele principale

Scenaristul a vorbit despre personajul lui Jesse Plemons, Teddy, ca fiind un teoretician al conspirației, dar unul condus de multe nemulțumiri legitime și simpatice. „În America, guvernul Președintelui SUA Donald Trump a cooptat în mod deliberat și cinic o mulțime de gândiri conspiraționiste pentru a tulbura apele pentru a-și promova propriul proiect cultural și politic. Așa că oamenii tind să picteze toate liniile de gândire cu mintea conspiraționistă cu aceeași pensulă – de dreapta, nebunești sau stupide – fără a investiga ce anume conduce acea mentalitate și care sunt cauzele subiacente pentru care sunt atât de furioși. În cazul lui Teddy, el a fost absolut abuzat de sistem: big pharma, big tech, big agriculture, guvernul, poliția – capitalismul în general. El și comunitatea lui au fost induși în eroare și maltratați. Și apoi, într-un sens mai larg, cred că el, ca mulți dintre noi, se simte izolat și atomizat. Se uită în jur în lumea lui – sau în societatea americană, cel puțin – și nu simte că este conectat la nicio comunitate sau proiect civic. Din când în când i se spune să voteze, dar ce înseamnă asta? Simte că are cu adevărat vreo altă agenție? Nu știu dacă o am. Ca mulți oameni, mai mult simt că doar urmăresc cum multe lucruri se înrăutățesc din ce în ce mai mult. Așa că acel sentiment fundamental de neputință în fața unor forțe mai mari, amenințătoare și obscure nu mi se pare foarte nebunesc sau conspiraționist. Chiar dacă sunt mult mai avantajat decât cineva ca Teddy, înțeleg acel sentiment și am multă înțelegere pentru acel mod de gândire, de fapt. Așa că a fost important ca rațiunile sale emoționale, politice și culturale să fie bine întemeiate. Metodele lui nu sunt sănătoase, dar are dreptate în multe privințe. Am vrut ca publicul să empatizeze cu el – să nu-l vadă ca pe un ciudat, ci ca pe cineva care face multe argumente bune.”

Despre Emma Stone, Tracy a spus că a dorit ca publicul să aibă sentimente contradictorii despre ea. „Pe de o parte, ea se află într-o situație imposibilă – a fost răpită violent, este terifiată și încearcă să raționeze cu cineva care pare dezinformat și de neclintit. Empatizăm cu acea frustrare, cu dorința de a fi auziți. Și este oarecum ușor pentru mulți dintre noi să ne imaginăm că ne aflăm în acea situație, de genul: ‘Doamne, ce aș face dacă aș fi blocat în locul ei și ar trebui să încerc să raționez cu un nebun?’ Dar este, de asemenea, bine antrenată într-un fel de retorică corporativă lină, fără fricțiuni, pe care încearcă să o folosească în această situație. Așa că avem sentimentul că nu este un broker complet onest sau autentic. Chiar și înainte de răpire, simțim o lipsă de sinceritate la ea, chiar dacă este Emma Stone, care este…”, a conchis Tracy.