“We Gave the World an Original. You Gave Us a Thousand Back.” noua campanie adidas Originals

De când a fost introdus pentru prima dată în lume, în urmă cu peste 50 de ani, simbolul Trefoil a trăit cel puțin o mie de vieți, fiind purtat cu mândrie de toată lumea, de la sportivi la personalități culturale. Marcând începutul unei noi ere, în 2023, adidas Originals aduce un omagiu celor ce și-au lăsat amprenta asupra istoriei brandului și au contribuit la menținerea simbolului Trefoil în fruntea culturii, lansând campania globală de comunicare ”We Gave the World an Original. You Gave Us a Thousand Back.”

Sport, skate, muzică și modă. adidas Originals a trecut întotdeauna cu brio testul timpului. Pentru a celebra acest lucru, simbolul Trefoil revine cu un nou capitol, având în prim-plan trei scurtmetraje, fiecare concentrându-se pe trei siluete atemporale din arhiva celor trei dungi – Superstar, Gazelle și Samba. Punând în evidență caracteristicile unice ale acestor modele, cele trei filme dezvăluie istoria Originals și a simbolului Trefoil – începutul în domeniul sporturilor și modul în care, de-a lungul timpului, fiecare siluetă a fost reinterpretată și asimilată de fiecare cultură în parte.

Celebrul regizor și fondator al studioului de producție LoveSong, Daniel Wolfe, a oferit direcția creativă pentru filmul dedicat modelului Superstar, fiind totodată și mentor pentru ceilalți regizori emergenți care au fost implicați în campanie. Clasica siluetă Superstar a fost creată inițial pentru jocul de baschet, însă cu o rapiditate surprinzătoare a ajuns să fie împrumutată de cultura hip-hop și nu numai – fiind o pereche de sneakerși ce a schimbat complet regulile jocului atunci când a pășit în afara terenului, prin designul atemporal și construcția premium. Scurtmetrajul regizat de Wolfe redă această călătorie emblematică din punct de vedere cultural și conține inclusiv un cameo al renumitului grup hip-hop RUN DMC, renumiți pentru modul senzațional în care alegeau să-și asorteze perechea de Superstar.

Cu o traiectorie impresionantă de la parcurile de skate până la cele mai renumite podiumuri internaționale, Gazelle a început ca un simplu model pentru antrenament, având o căptușeală ușoară, un înveliș din piele de căprioară și o talpă din cauciuc. Toate aceste elemente au devenit simboluri pentru cei dispuși să se reinventeze zi de zi. Will Dohrn, artist vizual, este cel care spune povestea din spatele acestei siluete emblematice, narațiunea având în centru o tânără protagonistă ce călătorește în timp – fiind îmbrăcată în haine adidas de arhivă, conform cronologiei – întâlnindu-se cu duo-ul de pro-skate Mike Arnold și Miles Silvas pe parcurs.

În completarea trio-ului vine modelul Samba. Prezent pentru prima dată pe terenurile de fotbal, silueta joasă cu talpă de cauciuc a devenit de atunci sinonimă cu tendințele underground la nivel mondial. Celebra artistă vizuală, Justyna Obasi, este cea care surprinde povestea unică Samba, începând cu jocul fluid al tinerilor fotbaliști și încheind cu numeroase scene ce evidențiază modul în care pantoful a devenit parte integrantă în diferite culturi.

Trei dungi. Trei simboluri culturale. Trei filme care le evidențiază istoria. O mie de povești Originals, ce vor inspira generațiile următoare.

Link to Superstar film: https://youtu.be/rppnBbcdvsY

Link to Gazelle film: https://youtu.be/xsEBKATzLGw

Link to Samba film: https://youtu.be/uFd7bQD6A5U

We gave the world an Original. You gave us a thousand back.

Despre adidas Originals

Inspirat de bogata moștenire a adidas, adidas Originals este un brand de lifestyle creat în 2001. Acesta are la bază arhiva adidas, continuănd să evolueze prin angajamentul său de a crea produse inovatoare și prin capacitatea sa de a susține creativitatea și curajul noilor generații. Prin logo-ul Trefoil care a fost folosit pentru prima dată în 1972 și susținut de cei care modelează și definesc cultura creativă, adidas Originals continuă să fie pionier în ceea ce privește îmbrăcămintea sport streetwear.