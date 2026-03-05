Vremea în România, vineri, 6 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Meteorologii anunță pentru mâine, vineri, 6 martie 2026, temperaturi cuprinse între 0°C în Pitești (Argeș) și 0°C în Pitești (Argeș). Municipiul București va fi marcat de , cu 0°C dimineața și 0°C după-amiaza.

Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru vineri, 6 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 0°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.