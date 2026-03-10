Vremea în România, miercuri, 11 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Meteorologii anunță pentru mâine, miercuri, 11 martie 2026, temperaturi cuprinse între 0°C în Pitești (Argeș) și 0°C în Pitești (Argeș). Municipiul București va fi marcat de , cu 0°C dimineața și 0°C după-amiaza.

Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru miercuri, 11 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 0°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.