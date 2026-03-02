Vremea în România, marți, 3 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Meteorologii anunță pentru mâine, marți, 3 martie 2026, temperaturi cuprinse între -3°C în Miercurea Ciuc (Harghita) și 15°C în Deva (Hunedoara). Municipiul București va fi marcat de 🌫️ Ceață, cu -0°C dimineața și 10°C după-amiaza.
Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru marți, 3 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.
Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.
Vremea în Banat mâine
În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -0°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Arad
|🏙️ Arad
|2°C
|14°C
|☁️ Noros
|12 km/h
|🏙️ Ineu
|-0°C
|12°C
|☁️ Noros
|14 km/h
|📍 Caraș-Severin
|🏙️ Reșița
|2°C
|14°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|🏙️ Caransebeș
|1°C
|14°C
|🌫️ Ceață
|14 km/h
|📍 Timiș
|🏙️ Timișoara
|3°C
|15°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|🏙️ Lugoj
|1°C
|15°C
|☀️ Cer senin
|14 km/h
|🏙️ Sânnicolau Mare
|1°C
|14°C
|🌫️ Ceață
|12 km/h
Vremea în Dobrogea mâine
În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 11°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Constanța
|🏙️ Constanța
|2°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|12 km/h
|🏙️ Mangalia
|1°C
|11°C
|☁️ Noros
|13 km/h
|🏙️ Năvodari
|2°C
|10°C
|☁️ Noros
|12 km/h
|📍 Tulcea
|🏙️ Tulcea
|1°C
|10°C
|☁️ Noros
|13 km/h
|🏙️ Babadag
|2°C
|11°C
|☁️ Noros
|13 km/h
Vremea în Crișana mâine
În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 13°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Bihor
|🏙️ Oradea
|3°C
|13°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|🏙️ Salonta
|0°C
|12°C
|☁️ Noros
|10 km/h
|📍 Satu Mare
|🏙️ Satu Mare
|-0°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|9 km/h
|🏙️ Carei
|0°C
|12°C
|⛅ Parțial noros
|10 km/h
Vremea în Maramureș mâine
În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 12°C. Condiții predominante: ⛅ Parțial noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Maramureș
|🏙️ Baia Mare
|0°C
|12°C
|⛅ Parțial noros
|11 km/h
|🏙️ Sighetu Marmației
|0°C
|11°C
|⛅ Parțial noros
|11 km/h
|🏙️ Borșa
|-1°C
|7°C
|⛅ Parțial noros
|7 km/h
Vremea în Bucovina mâine
În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 9°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Suceava
|🏙️ Suceava
|0°C
|9°C
|☁️ Noros
|18 km/h
|🏙️ Fălticeni
|1°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|18 km/h
|🏙️ Câmpulung Moldovenesc
|2°C
|8°C
|🌫️ Ceață
|13 km/h
Vremea în Muntenia mâine
În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 11°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Argeș
|🏙️ Pitești
|-2°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|11 km/h
|🏙️ Curtea de Argeș
|-0°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|11 km/h
|📍 Brăila
|🏙️ Brăila
|0°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|9 km/h
|📍 Buzău
|🏙️ Buzău
|-2°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|14 km/h
|🏙️ Râmnicu Sărat
|1°C
|10°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|📍 Călărași
|🏙️ Călărași
|-0°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|📍 Dâmbovița
|🏙️ Târgoviște
|-1°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|15 km/h
|🏙️ Moreni
|1°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|15 km/h
|📍 Giurgiu
|🏙️ Giurgiu
|-0°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|6 km/h
|📍 Ialomița
|🏙️ Slobozia
|-0°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|🏙️ Fetești
|0°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|9 km/h
|📍 Ilfov
|🏙️ Voluntari
|-1°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|9 km/h
|🏙️ Buftea
|-1°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|11 km/h
|📍 Prahova
|🏙️ Ploiești
|-1°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|15 km/h
|🏙️ Câmpina
|-0°C
|11°C
|☁️ Noros
|16 km/h
|🏙️ Sinaia
|-1°C
|8°C
|☁️ Noros (🌧 0.2 mm)
|7 km/h
|📍 Teleorman
|🏙️ Alexandria
|-1°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|🏙️ Roșiorii de Vede
|-1°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|📍 București
|🏙️ București
|-0°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|7 km/h
Vremea în Moldova mâine
În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 12°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Bacău
|🏙️ Bacău
|0°C
|11°C
|☁️ Noros
|13 km/h
|🏙️ Onești
|1°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|11 km/h
|🏙️ Comănești
|1°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|13 km/h
|📍 Botoșani
|🏙️ Botoșani
|0°C
|9°C
|🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.1 mm)
|16 km/h
|🏙️ Dorohoi
|1°C
|9°C
|☁️ Noros
|19 km/h
|📍 Galați
|🏙️ Galați
|1°C
|12°C
|☁️ Noros
|12 km/h
|🏙️ Tecuci
|1°C
|12°C
|☁️ Noros
|14 km/h
|📍 Iași
|🏙️ Iași
|2°C
|9°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|🏙️ Pașcani
|1°C
|10°C
|☁️ Noros
|18 km/h
|📍 Neamț
|🏙️ Piatra Neamț
|1°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|15 km/h
|🏙️ Roman
|1°C
|10°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|📍 Vaslui
|🏙️ Vaslui
|1°C
|10°C
|☁️ Noros
|18 km/h
|🏙️ Bârlad
|1°C
|11°C
|☁️ Noros
|16 km/h
|📍 Vrancea
|🏙️ Focșani
|1°C
|11°C
|☁️ Noros (🌧 0.1 mm)
|8 km/h
|🏙️ Adjud
|1°C
|11°C
|☁️ Noros
|14 km/h
Vremea în Transilvania mâine
În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 15°C. Condiții predominante: ⛅ Parțial noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Alba
|🏙️ Alba Iulia
|-0°C
|13°C
|⛅ Parțial noros
|7 km/h
|🏙️ Sebeș
|0°C
|13°C
|⛅ Parțial noros
|6 km/h
|🏙️ Blaj
|-0°C
|13°C
|⛅ Parțial noros
|4 km/h
|📍 Bistrița-Năsăud
|🏙️ Bistrița
|-1°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|🏙️ Năsăud
|1°C
|12°C
|⛅ Parțial noros
|10 km/h
|📍 Brașov
|🏙️ Brașov
|-1°C
|11°C
|⛅ Parțial noros
|16 km/h
|🏙️ Făgăraș
|-1°C
|12°C
|⛅ Parțial noros
|15 km/h
|🏙️ Predeal
|-1°C
|6°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|📍 Cluj
|🏙️ Cluj-Napoca
|1°C
|12°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|🏙️ Turda
|-0°C
|13°C
|🌫️ Ceață
|11 km/h
|🏙️ Dej
|-1°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|13 km/h
|📍 Covasna
|🏙️ Sfântu Gheorghe
|-1°C
|10°C
|⛅ Parțial noros
|18 km/h
|🏙️ Târgu Secuiesc
|-2°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|13 km/h
|📍 Harghita
|🏙️ Miercurea Ciuc
|-3°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|11 km/h
|🏙️ Odorheiu Secuiesc
|-1°C
|10°C
|⛅ Parțial noros
|15 km/h
|📍 Hunedoara
|🏙️ Deva
|1°C
|15°C
|⛅ Parțial noros
|9 km/h
|🏙️ Hunedoara
|0°C
|14°C
|☁️ Noros
|8 km/h
|🏙️ Petroșani
|-1°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|15 km/h
|📍 Mureș
|🏙️ Târgu Mureș
|-1°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|10 km/h
|🏙️ Reghin
|-1°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|12 km/h
|🏙️ Sighișoara
|-1°C
|11°C
|⛅ Parțial noros
|13 km/h
|📍 Sălaj
|🏙️ Zalău
|3°C
|12°C
|☁️ Noros
|10 km/h
|🏙️ Șimleu Silvaniei
|1°C
|11°C
|☁️ Noros
|8 km/h
|📍 Sibiu
|🏙️ Sibiu
|-0°C
|12°C
|⛅ Parțial noros
|8 km/h
|🏙️ Mediaș
|-1°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|9 km/h
|🏙️ Cisnădie
|0°C
|12°C
|⛅ Parțial noros
|8 km/h
Vremea în Oltenia mâine
În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 14°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Dolj
|🏙️ Craiova
|-1°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|🏙️ Bailești
|-0°C
|10°C
|☁️ Noros
|5 km/h
|📍 Gorj
|🏙️ Târgu Jiu
|-1°C
|12°C
|☁️ Noros
|8 km/h
|🏙️ Motru
|-1°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|7 km/h
|📍 Mehedinți
|🏙️ Drobeta-Turnu Severin
|-0°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|7 km/h
|🏙️ Orșova
|2°C
|14°C
|☁️ Noros
|7 km/h
|📍 Olt
|🏙️ Slatina
|-2°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|🏙️ Caracal
|-1°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|4 km/h
|📍 Vâlcea
|🏙️ Râmnicu Vâlcea
|-1°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|11 km/h
|🏙️ Drăgășani
|-1°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|9 km/h