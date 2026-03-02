Vremea în România, marți, 3 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Meteorologii anunță pentru mâine, marți, 3 martie 2026, temperaturi cuprinse între -3°C în Miercurea Ciuc (Harghita) și 15°C în Deva (Hunedoara). Municipiul București va fi marcat de 🌫️ Ceață, cu -0°C dimineața și 10°C după-amiaza.

Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru marți, 3 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Banat mâine

În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -0°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Arad 🏙️ Arad 2°C 14°C ☁️ Noros 12 km/h 🏙️ Ineu -0°C 12°C ☁️ Noros 14 km/h 📍 Caraș-Severin 🏙️ Reșița 2°C 14°C ☁️ Noros 11 km/h 🏙️ Caransebeș 1°C 14°C 🌫️ Ceață 14 km/h 📍 Timiș 🏙️ Timișoara 3°C 15°C ☁️ Noros 11 km/h 🏙️ Lugoj 1°C 15°C ☀️ Cer senin 14 km/h 🏙️ Sânnicolau Mare 1°C 14°C 🌫️ Ceață 12 km/h

Vremea în Dobrogea mâine

În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 11°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Constanța 🏙️ Constanța 2°C 10°C 🌫️ Ceață 12 km/h 🏙️ Mangalia 1°C 11°C ☁️ Noros 13 km/h 🏙️ Năvodari 2°C 10°C ☁️ Noros 12 km/h 📍 Tulcea 🏙️ Tulcea 1°C 10°C ☁️ Noros 13 km/h 🏙️ Babadag 2°C 11°C ☁️ Noros 13 km/h

Vremea în Crișana mâine

În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 13°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Bihor 🏙️ Oradea 3°C 13°C ☁️ Noros 11 km/h 🏙️ Salonta 0°C 12°C ☁️ Noros 10 km/h 📍 Satu Mare 🏙️ Satu Mare -0°C 12°C 🌫️ Ceață 9 km/h 🏙️ Carei 0°C 12°C ⛅ Parțial noros 10 km/h

Vremea în Maramureș mâine

În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 12°C. Condiții predominante: ⛅ Parțial noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Maramureș 🏙️ Baia Mare 0°C 12°C ⛅ Parțial noros 11 km/h 🏙️ Sighetu Marmației 0°C 11°C ⛅ Parțial noros 11 km/h 🏙️ Borșa -1°C 7°C ⛅ Parțial noros 7 km/h

Vremea în Bucovina mâine

În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 9°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Suceava 🏙️ Suceava 0°C 9°C ☁️ Noros 18 km/h 🏙️ Fălticeni 1°C 9°C 🌫️ Ceață 18 km/h 🏙️ Câmpulung Moldovenesc 2°C 8°C 🌫️ Ceață 13 km/h

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 11°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Argeș 🏙️ Pitești -2°C 11°C 🌫️ Ceață 11 km/h 🏙️ Curtea de Argeș -0°C 11°C 🌫️ Ceață 11 km/h 📍 Brăila 🏙️ Brăila 0°C 10°C 🌫️ Ceață 9 km/h 📍 Buzău 🏙️ Buzău -2°C 10°C 🌫️ Ceață 14 km/h 🏙️ Râmnicu Sărat 1°C 10°C ☁️ Noros 11 km/h 📍 Călărași 🏙️ Călărași -0°C 10°C 🌫️ Ceață 8 km/h 📍 Dâmbovița 🏙️ Târgoviște -1°C 11°C 🌫️ Ceață 15 km/h 🏙️ Moreni 1°C 11°C 🌫️ Ceață 15 km/h 📍 Giurgiu 🏙️ Giurgiu -0°C 10°C 🌫️ Ceață 6 km/h 📍 Ialomița 🏙️ Slobozia -0°C 10°C 🌫️ Ceață 8 km/h 🏙️ Fetești 0°C 10°C 🌫️ Ceață 9 km/h 📍 Ilfov 🏙️ Voluntari -1°C 10°C 🌫️ Ceață 9 km/h 🏙️ Buftea -1°C 10°C 🌫️ Ceață 11 km/h 📍 Prahova 🏙️ Ploiești -1°C 10°C 🌫️ Ceață 15 km/h 🏙️ Câmpina -0°C 11°C ☁️ Noros 16 km/h 🏙️ Sinaia -1°C 8°C ☁️ Noros (🌧 0.2 mm) 7 km/h 📍 Teleorman 🏙️ Alexandria -1°C 9°C 🌫️ Ceață 5 km/h 🏙️ Roșiorii de Vede -1°C 9°C 🌫️ Ceață 5 km/h 📍 București 🏙️ București -0°C 10°C 🌫️ Ceață 7 km/h

Vremea în Moldova mâine

În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 12°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Bacău 🏙️ Bacău 0°C 11°C ☁️ Noros 13 km/h 🏙️ Onești 1°C 11°C 🌫️ Ceață 11 km/h 🏙️ Comănești 1°C 10°C 🌫️ Ceață 13 km/h 📍 Botoșani 🏙️ Botoșani 0°C 9°C 🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.1 mm) 16 km/h 🏙️ Dorohoi 1°C 9°C ☁️ Noros 19 km/h 📍 Galați 🏙️ Galați 1°C 12°C ☁️ Noros 12 km/h 🏙️ Tecuci 1°C 12°C ☁️ Noros 14 km/h 📍 Iași 🏙️ Iași 2°C 9°C ☁️ Noros 15 km/h 🏙️ Pașcani 1°C 10°C ☁️ Noros 18 km/h 📍 Neamț 🏙️ Piatra Neamț 1°C 11°C 🌫️ Ceață 15 km/h 🏙️ Roman 1°C 10°C ☁️ Noros 15 km/h 📍 Vaslui 🏙️ Vaslui 1°C 10°C ☁️ Noros 18 km/h 🏙️ Bârlad 1°C 11°C ☁️ Noros 16 km/h 📍 Vrancea 🏙️ Focșani 1°C 11°C ☁️ Noros (🌧 0.1 mm) 8 km/h 🏙️ Adjud 1°C 11°C ☁️ Noros 14 km/h

Vremea în Transilvania mâine

În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 15°C. Condiții predominante: ⛅ Parțial noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Alba 🏙️ Alba Iulia -0°C 13°C ⛅ Parțial noros 7 km/h 🏙️ Sebeș 0°C 13°C ⛅ Parțial noros 6 km/h 🏙️ Blaj -0°C 13°C ⛅ Parțial noros 4 km/h 📍 Bistrița-Năsăud 🏙️ Bistrița -1°C 11°C 🌫️ Ceață 8 km/h 🏙️ Năsăud 1°C 12°C ⛅ Parțial noros 10 km/h 📍 Brașov 🏙️ Brașov -1°C 11°C ⛅ Parțial noros 16 km/h 🏙️ Făgăraș -1°C 12°C ⛅ Parțial noros 15 km/h 🏙️ Predeal -1°C 6°C ☁️ Noros 15 km/h 📍 Cluj 🏙️ Cluj-Napoca 1°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h 🏙️ Turda -0°C 13°C 🌫️ Ceață 11 km/h 🏙️ Dej -1°C 12°C 🌫️ Ceață 13 km/h 📍 Covasna 🏙️ Sfântu Gheorghe -1°C 10°C ⛅ Parțial noros 18 km/h 🏙️ Târgu Secuiesc -2°C 10°C 🌫️ Ceață 13 km/h 📍 Harghita 🏙️ Miercurea Ciuc -3°C 10°C 🌫️ Ceață 11 km/h 🏙️ Odorheiu Secuiesc -1°C 10°C ⛅ Parțial noros 15 km/h 📍 Hunedoara 🏙️ Deva 1°C 15°C ⛅ Parțial noros 9 km/h 🏙️ Hunedoara 0°C 14°C ☁️ Noros 8 km/h 🏙️ Petroșani -1°C 12°C 🌫️ Ceață 15 km/h 📍 Mureș 🏙️ Târgu Mureș -1°C 11°C 🌫️ Ceață 10 km/h 🏙️ Reghin -1°C 11°C 🌫️ Ceață 12 km/h 🏙️ Sighișoara -1°C 11°C ⛅ Parțial noros 13 km/h 📍 Sălaj 🏙️ Zalău 3°C 12°C ☁️ Noros 10 km/h 🏙️ Șimleu Silvaniei 1°C 11°C ☁️ Noros 8 km/h 📍 Sibiu 🏙️ Sibiu -0°C 12°C ⛅ Parțial noros 8 km/h 🏙️ Mediaș -1°C 12°C 🌫️ Ceață 9 km/h 🏙️ Cisnădie 0°C 12°C ⛅ Parțial noros 8 km/h

Vremea în Oltenia mâine

În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 14°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.