Ultimele articole

 

AcasăUTILEVremea în România, marți, 3 martie 2026 - Prognoză meteo pe județe...

Vremea în România, marți, 3 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Autor - Lavinia Ciofu
72
5 min.

Meteorologii anunță pentru mâine, marți, 3 martie 2026, temperaturi cuprinse între -3°C în Miercurea Ciuc (Harghita) și 15°C în Deva (Hunedoara). Municipiul București va fi marcat de 🌫️ Ceață, cu -0°C dimineața și 10°C după-amiaza.

Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru marți, 3 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Banat mâine

În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -0°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Arad
🏙️ Arad 2°C 14°C ☁️ Noros 12 km/h
🏙️ Ineu -0°C 12°C ☁️ Noros 14 km/h
📍 Caraș-Severin
🏙️ Reșița 2°C 14°C ☁️ Noros 11 km/h
🏙️ Caransebeș 1°C 14°C 🌫️ Ceață 14 km/h
📍 Timiș
🏙️ Timișoara 3°C 15°C ☁️ Noros 11 km/h
🏙️ Lugoj 1°C 15°C ☀️ Cer senin 14 km/h
🏙️ Sânnicolau Mare 1°C 14°C 🌫️ Ceață 12 km/h

Vremea în Dobrogea mâine

În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 11°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Constanța
🏙️ Constanța 2°C 10°C 🌫️ Ceață 12 km/h
🏙️ Mangalia 1°C 11°C ☁️ Noros 13 km/h
🏙️ Năvodari 2°C 10°C ☁️ Noros 12 km/h
📍 Tulcea
🏙️ Tulcea 1°C 10°C ☁️ Noros 13 km/h
🏙️ Babadag 2°C 11°C ☁️ Noros 13 km/h

Vremea în Crișana mâine

În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 13°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Bihor
🏙️ Oradea 3°C 13°C ☁️ Noros 11 km/h
🏙️ Salonta 0°C 12°C ☁️ Noros 10 km/h
📍 Satu Mare
🏙️ Satu Mare -0°C 12°C 🌫️ Ceață 9 km/h
🏙️ Carei 0°C 12°C ⛅ Parțial noros 10 km/h

Vremea în Maramureș mâine

În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 12°C. Condiții predominante: ⛅ Parțial noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Maramureș
🏙️ Baia Mare 0°C 12°C ⛅ Parțial noros 11 km/h
🏙️ Sighetu Marmației 0°C 11°C ⛅ Parțial noros 11 km/h
🏙️ Borșa -1°C 7°C ⛅ Parțial noros 7 km/h
Citeste si:  Top biciclete indoor pentru sănătatea ta în 2026

Vremea în Bucovina mâine

În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 9°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Suceava
🏙️ Suceava 0°C 9°C ☁️ Noros 18 km/h
🏙️ Fălticeni 1°C 9°C 🌫️ Ceață 18 km/h
🏙️ Câmpulung Moldovenesc 2°C 8°C 🌫️ Ceață 13 km/h

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 11°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Argeș
🏙️ Pitești -2°C 11°C 🌫️ Ceață 11 km/h
🏙️ Curtea de Argeș -0°C 11°C 🌫️ Ceață 11 km/h
📍 Brăila
🏙️ Brăila 0°C 10°C 🌫️ Ceață 9 km/h
📍 Buzău
🏙️ Buzău -2°C 10°C 🌫️ Ceață 14 km/h
🏙️ Râmnicu Sărat 1°C 10°C ☁️ Noros 11 km/h
📍 Călărași
🏙️ Călărași -0°C 10°C 🌫️ Ceață 8 km/h
📍 Dâmbovița
🏙️ Târgoviște -1°C 11°C 🌫️ Ceață 15 km/h
🏙️ Moreni 1°C 11°C 🌫️ Ceață 15 km/h
📍 Giurgiu
🏙️ Giurgiu -0°C 10°C 🌫️ Ceață 6 km/h
📍 Ialomița
🏙️ Slobozia -0°C 10°C 🌫️ Ceață 8 km/h
🏙️ Fetești 0°C 10°C 🌫️ Ceață 9 km/h
📍 Ilfov
🏙️ Voluntari -1°C 10°C 🌫️ Ceață 9 km/h
🏙️ Buftea -1°C 10°C 🌫️ Ceață 11 km/h
📍 Prahova
🏙️ Ploiești -1°C 10°C 🌫️ Ceață 15 km/h
🏙️ Câmpina -0°C 11°C ☁️ Noros 16 km/h
🏙️ Sinaia -1°C 8°C ☁️ Noros (🌧 0.2 mm) 7 km/h
📍 Teleorman
🏙️ Alexandria -1°C 9°C 🌫️ Ceață 5 km/h
🏙️ Roșiorii de Vede -1°C 9°C 🌫️ Ceață 5 km/h
📍 București
🏙️ București -0°C 10°C 🌫️ Ceață 7 km/h

Vremea în Moldova mâine

În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 12°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Bacău
🏙️ Bacău 0°C 11°C ☁️ Noros 13 km/h
🏙️ Onești 1°C 11°C 🌫️ Ceață 11 km/h
🏙️ Comănești 1°C 10°C 🌫️ Ceață 13 km/h
📍 Botoșani
🏙️ Botoșani 0°C 9°C 🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.1 mm) 16 km/h
🏙️ Dorohoi 1°C 9°C ☁️ Noros 19 km/h
📍 Galați
🏙️ Galați 1°C 12°C ☁️ Noros 12 km/h
🏙️ Tecuci 1°C 12°C ☁️ Noros 14 km/h
📍 Iași
🏙️ Iași 2°C 9°C ☁️ Noros 15 km/h
🏙️ Pașcani 1°C 10°C ☁️ Noros 18 km/h
📍 Neamț
🏙️ Piatra Neamț 1°C 11°C 🌫️ Ceață 15 km/h
🏙️ Roman 1°C 10°C ☁️ Noros 15 km/h
📍 Vaslui
🏙️ Vaslui 1°C 10°C ☁️ Noros 18 km/h
🏙️ Bârlad 1°C 11°C ☁️ Noros 16 km/h
📍 Vrancea
🏙️ Focșani 1°C 11°C ☁️ Noros (🌧 0.1 mm) 8 km/h
🏙️ Adjud 1°C 11°C ☁️ Noros 14 km/h
Citeste si:  Vremea în România, duminică, 1 martie 2026 - Prognoză meteo pe județe și orașe

Vremea în Transilvania mâine

În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 15°C. Condiții predominante: ⛅ Parțial noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Alba
🏙️ Alba Iulia -0°C 13°C ⛅ Parțial noros 7 km/h
🏙️ Sebeș 0°C 13°C ⛅ Parțial noros 6 km/h
🏙️ Blaj -0°C 13°C ⛅ Parțial noros 4 km/h
📍 Bistrița-Năsăud
🏙️ Bistrița -1°C 11°C 🌫️ Ceață 8 km/h
🏙️ Năsăud 1°C 12°C ⛅ Parțial noros 10 km/h
📍 Brașov
🏙️ Brașov -1°C 11°C ⛅ Parțial noros 16 km/h
🏙️ Făgăraș -1°C 12°C ⛅ Parțial noros 15 km/h
🏙️ Predeal -1°C 6°C ☁️ Noros 15 km/h
📍 Cluj
🏙️ Cluj-Napoca 1°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h
🏙️ Turda -0°C 13°C 🌫️ Ceață 11 km/h
🏙️ Dej -1°C 12°C 🌫️ Ceață 13 km/h
📍 Covasna
🏙️ Sfântu Gheorghe -1°C 10°C ⛅ Parțial noros 18 km/h
🏙️ Târgu Secuiesc -2°C 10°C 🌫️ Ceață 13 km/h
📍 Harghita
🏙️ Miercurea Ciuc -3°C 10°C 🌫️ Ceață 11 km/h
🏙️ Odorheiu Secuiesc -1°C 10°C ⛅ Parțial noros 15 km/h
📍 Hunedoara
🏙️ Deva 1°C 15°C ⛅ Parțial noros 9 km/h
🏙️ Hunedoara 0°C 14°C ☁️ Noros 8 km/h
🏙️ Petroșani -1°C 12°C 🌫️ Ceață 15 km/h
📍 Mureș
🏙️ Târgu Mureș -1°C 11°C 🌫️ Ceață 10 km/h
🏙️ Reghin -1°C 11°C 🌫️ Ceață 12 km/h
🏙️ Sighișoara -1°C 11°C ⛅ Parțial noros 13 km/h
📍 Sălaj
🏙️ Zalău 3°C 12°C ☁️ Noros 10 km/h
🏙️ Șimleu Silvaniei 1°C 11°C ☁️ Noros 8 km/h
📍 Sibiu
🏙️ Sibiu -0°C 12°C ⛅ Parțial noros 8 km/h
🏙️ Mediaș -1°C 12°C 🌫️ Ceață 9 km/h
🏙️ Cisnădie 0°C 12°C ⛅ Parțial noros 8 km/h

Vremea în Oltenia mâine

În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 14°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Dolj
🏙️ Craiova -1°C 10°C 🌫️ Ceață 5 km/h
🏙️ Bailești -0°C 10°C ☁️ Noros 5 km/h
📍 Gorj
🏙️ Târgu Jiu -1°C 12°C ☁️ Noros 8 km/h
🏙️ Motru -1°C 12°C 🌫️ Ceață 7 km/h
📍 Mehedinți
🏙️ Drobeta-Turnu Severin -0°C 11°C 🌫️ Ceață 7 km/h
🏙️ Orșova 2°C 14°C ☁️ Noros 7 km/h
📍 Olt
🏙️ Slatina -2°C 9°C 🌫️ Ceață 8 km/h
🏙️ Caracal -1°C 9°C 🌫️ Ceață 4 km/h
📍 Vâlcea
🏙️ Râmnicu Vâlcea -1°C 11°C 🌫️ Ceață 11 km/h
🏙️ Drăgășani -1°C 10°C 🌫️ Ceață 9 km/h
Articolul precedent
Analiză IntegralEdu: educația în străinătate arată o schimbare a tendințelor în România și la nivelul Europei de Sud Est
Articolul următor
Horoscop marți, 3 martie 2026 – dragoste, lifestyle și wellbeing pentru toate zodiile
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Horoscop marți, 3 martie 2026 – dragoste, lifestyle și...

Astăzi, marți, 3 martie 2026, energiile cosmice ne invită să încetinim ritmul și să ne concentrăm pe iubirea de sine și pe conexiunile autentice...

Horoscop luni, 2 martie 2026 – dragoste, lifestyle și...

Începem luna martie cu o energie blândă și vindecătoare care ne invită să ne prioritizăm liniștea interioară și conexiunile autentice. Este o zi perfectă...

Vremea în România, luni, 2 martie 2026 – Prognoză...

Meteorologii anunță pentru mâine, luni, 2 martie 2026, temperaturi cuprinse între -4°C în Pitești (Argeș) și 14°C în Deva (Hunedoara). Municipiul București va fi...

Vremea în România, duminică, 1 martie 2026 – Prognoză...

Meteorologii anunță pentru mâine, duminică, 1 martie 2026, temperaturi cuprinse între -3°C în Pitești (Argeș) și 15°C în Deva (Hunedoara). Municipiul București va fi...