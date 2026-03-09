Vremea în România, marți, 10 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Meteorologii anunță pentru mâine, marți, 10 martie 2026, temperaturi cuprinse între -3°C în Miercurea Ciuc (Harghita) și 18°C în Bacău (Bacău). Municipiul București va fi marcat de ☀️ Cer senin, cu 1°C dimineața și 15°C după-amiaza.
Cuprins
Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru marți, 10 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.
Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.
Vremea în Banat mâine
În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 18°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Arad
|🏙️ Arad
|4°C
|17°C
|☀️ Cer senin
|15 km/h
|🏙️ Ineu
|4°C
|18°C
|☁️ Noros
|16 km/h
|📍 Caraș-Severin
|🏙️ Reșița
|8°C
|16°C
|⛅ Parțial noros
|19 km/h
|🏙️ Caransebeș
|5°C
|17°C
|☁️ Noros
|28 km/h
|📍 Timiș
|🏙️ Timișoara
|4°C
|17°C
|☁️ Noros
|16 km/h
|🏙️ Lugoj
|3°C
|18°C
|☀️ Cer senin
|23 km/h
|🏙️ Sânnicolau Mare
|2°C
|17°C
|⛅ Parțial noros
|22 km/h
Vremea în Dobrogea mâine
În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 14°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Constanța
|🏙️ Constanța
|3°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|10 km/h
|🏙️ Mangalia
|1°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|12 km/h
|🏙️ Năvodari
|2°C
|9°C
|🌤️ Predominant senin
|11 km/h
|📍 Tulcea
|🏙️ Tulcea
|0°C
|14°C
|☀️ Cer senin
|15 km/h
|🏙️ Babadag
|2°C
|13°C
|☀️ Cer senin
|13 km/h
Vremea în Crișana mâine
În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 17°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Bihor
|🏙️ Oradea
|4°C
|17°C
|⛅ Parțial noros
|14 km/h
|🏙️ Salonta
|2°C
|17°C
|☁️ Noros
|14 km/h
|📍 Satu Mare
|🏙️ Satu Mare
|2°C
|17°C
|☁️ Noros
|13 km/h
|🏙️ Carei
|1°C
|17°C
|☁️ Noros
|12 km/h
Vremea în Maramureș mâine
În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 17°C. Condiții predominante: 🌤️ Predominant senin.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Maramureș
|🏙️ Baia Mare
|4°C
|17°C
|🌤️ Predominant senin
|16 km/h
|🏙️ Sighetu Marmației
|1°C
|16°C
|🌤️ Predominant senin
|13 km/h
|🏙️ Borșa
|-2°C
|13°C
|☀️ Cer senin
|11 km/h
Vremea în Bucovina mâine
În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 18°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Suceava
|🏙️ Suceava
|-2°C
|17°C
|☀️ Cer senin
|14 km/h
|🏙️ Fălticeni
|-2°C
|18°C
|☀️ Cer senin
|15 km/h
|🏙️ Câmpulung Moldovenesc
|2°C
|13°C
|☀️ Cer senin
|13 km/h
Vremea în Muntenia mâine
În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 17°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Argeș
|🏙️ Pitești
|-1°C
|14°C
|🌤️ Predominant senin
|15 km/h
|🏙️ Curtea de Argeș
|-2°C
|14°C
|🌤️ Predominant senin
|14 km/h
|📍 Brăila
|🏙️ Brăila
|0°C
|15°C
|☀️ Cer senin
|10 km/h
|📍 Buzău
|🏙️ Buzău
|-0°C
|15°C
|☀️ Cer senin
|11 km/h
|🏙️ Râmnicu Sărat
|1°C
|15°C
|☀️ Cer senin
|18 km/h
|📍 Călărași
|🏙️ Călărași
|0°C
|15°C
|🌫️ Ceață
|13 km/h
|📍 Dâmbovița
|🏙️ Târgoviște
|-1°C
|14°C
|☀️ Cer senin
|13 km/h
|🏙️ Moreni
|-1°C
|14°C
|🌤️ Predominant senin
|9 km/h
|📍 Giurgiu
|🏙️ Giurgiu
|1°C
|17°C
|🌤️ Predominant senin
|14 km/h
|📍 Ialomița
|🏙️ Slobozia
|1°C
|14°C
|☀️ Cer senin
|12 km/h
|🏙️ Fetești
|-0°C
|14°C
|🌫️ Ceață
|15 km/h
|📍 Ilfov
|🏙️ Voluntari
|0°C
|14°C
|🌤️ Predominant senin
|11 km/h
|🏙️ Buftea
|0°C
|14°C
|🌤️ Predominant senin
|11 km/h
|📍 Prahova
|🏙️ Ploiești
|-1°C
|15°C
|🌤️ Predominant senin
|10 km/h
|🏙️ Câmpina
|-1°C
|13°C
|☀️ Cer senin
|9 km/h
|🏙️ Sinaia
|-0°C
|9°C
|🌤️ Predominant senin
|11 km/h
|📍 Teleorman
|🏙️ Alexandria
|1°C
|15°C
|☀️ Cer senin
|17 km/h
|🏙️ Roșiorii de Vede
|1°C
|15°C
|☀️ Cer senin
|16 km/h
|📍 București
|🏙️ București
|1°C
|15°C
|☀️ Cer senin
|10 km/h
Vremea în Moldova mâine
În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 18°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Bacău
|🏙️ Bacău
|1°C
|18°C
|☀️ Cer senin
|27 km/h
|🏙️ Onești
|-2°C
|18°C
|🌫️ Ceață
|19 km/h
|🏙️ Comănești
|1°C
|15°C
|☀️ Cer senin
|18 km/h
|📍 Botoșani
|🏙️ Botoșani
|-0°C
|18°C
|☀️ Cer senin
|13 km/h
|🏙️ Dorohoi
|-2°C
|17°C
|🌫️ Ceață
|16 km/h
|📍 Galați
|🏙️ Galați
|1°C
|14°C
|☀️ Cer senin
|11 km/h
|🏙️ Tecuci
|1°C
|16°C
|🌤️ Predominant senin
|22 km/h
|📍 Iași
|🏙️ Iași
|2°C
|18°C
|☀️ Cer senin
|21 km/h
|🏙️ Pașcani
|0°C
|17°C
|☀️ Cer senin
|22 km/h
|📍 Neamț
|🏙️ Piatra Neamț
|-0°C
|18°C
|☀️ Cer senin
|14 km/h
|🏙️ Roman
|1°C
|17°C
|☀️ Cer senin
|23 km/h
|📍 Vaslui
|🏙️ Vaslui
|3°C
|16°C
|☀️ Cer senin
|26 km/h
|🏙️ Bârlad
|3°C
|16°C
|☀️ Cer senin
|25 km/h
|📍 Vrancea
|🏙️ Focșani
|1°C
|16°C
|☀️ Cer senin
|21 km/h
|🏙️ Adjud
|1°C
|16°C
|🌤️ Predominant senin
|26 km/h
Vremea în Transilvania mâine
În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 18°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Alba
|🏙️ Alba Iulia
|0°C
|17°C
|🌤️ Predominant senin
|7 km/h
|🏙️ Sebeș
|1°C
|16°C
|☁️ Noros
|9 km/h
|🏙️ Blaj
|-1°C
|18°C
|🌤️ Predominant senin
|25 km/h
|📍 Bistrița-Năsăud
|🏙️ Bistrița
|-2°C
|15°C
|☀️ Cer senin
|18 km/h
|🏙️ Năsăud
|1°C
|15°C
|☀️ Cer senin
|18 km/h
|📍 Brașov
|🏙️ Brașov
|-2°C
|15°C
|☀️ Cer senin
|9 km/h
|🏙️ Făgăraș
|-2°C
|16°C
|☀️ Cer senin
|8 km/h
|🏙️ Predeal
|0°C
|9°C
|☀️ Cer senin
|16 km/h
|📍 Cluj
|🏙️ Cluj-Napoca
|2°C
|16°C
|☁️ Noros
|17 km/h
|🏙️ Turda
|2°C
|17°C
|☀️ Cer senin
|16 km/h
|🏙️ Dej
|-0°C
|16°C
|☀️ Cer senin
|19 km/h
|📍 Covasna
|🏙️ Sfântu Gheorghe
|-1°C
|14°C
|☀️ Cer senin
|21 km/h
|🏙️ Târgu Secuiesc
|-2°C
|14°C
|☀️ Cer senin
|21 km/h
|📍 Harghita
|🏙️ Miercurea Ciuc
|-3°C
|14°C
|☀️ Cer senin
|14 km/h
|🏙️ Odorheiu Secuiesc
|-1°C
|15°C
|☀️ Cer senin
|20 km/h
|📍 Hunedoara
|🏙️ Deva
|1°C
|17°C
|⛅ Parțial noros
|24 km/h
|🏙️ Hunedoara
|2°C
|17°C
|☁️ Noros
|28 km/h
|🏙️ Petroșani
|-2°C
|13°C
|☁️ Noros
|20 km/h
|📍 Mureș
|🏙️ Târgu Mureș
|-0°C
|16°C
|☀️ Cer senin
|12 km/h
|🏙️ Reghin
|-3°C
|16°C
|☀️ Cer senin
|10 km/h
|🏙️ Sighișoara
|-2°C
|17°C
|☀️ Cer senin
|6 km/h
|📍 Sălaj
|🏙️ Zalău
|4°C
|17°C
|🌤️ Predominant senin
|12 km/h
|🏙️ Șimleu Silvaniei
|0°C
|16°C
|☁️ Noros
|8 km/h
|📍 Sibiu
|🏙️ Sibiu
|3°C
|16°C
|☁️ Noros
|24 km/h
|🏙️ Mediaș
|-2°C
|17°C
|☀️ Cer senin
|10 km/h
|🏙️ Cisnădie
|2°C
|15°C
|☁️ Noros
|21 km/h
Vremea în Oltenia mâine
În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 15°C. Condiții predominante: ⛅ Parțial noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Dolj
|🏙️ Craiova
|3°C
|14°C
|⛅ Parțial noros
|15 km/h
|🏙️ Bailești
|1°C
|13°C
|🌤️ Predominant senin
|12 km/h
|📍 Gorj
|🏙️ Târgu Jiu
|-1°C
|15°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|🏙️ Motru
|1°C
|14°C
|⛅ Parțial noros
|12 km/h
|📍 Mehedinți
|🏙️ Drobeta-Turnu Severin
|4°C
|14°C
|☁️ Noros
|14 km/h
|🏙️ Orșova
|5°C
|14°C
|⛅ Parțial noros
|18 km/h
|📍 Olt
|🏙️ Slatina
|3°C
|14°C
|☀️ Cer senin
|18 km/h
|🏙️ Caracal
|2°C
|14°C
|☀️ Cer senin
|13 km/h
|📍 Vâlcea
|🏙️ Râmnicu Vâlcea
|-2°C
|15°C
|🌤️ Predominant senin
|13 km/h
|🏙️ Drăgășani
|1°C
|15°C
|🌤️ Predominant senin
|17 km/h