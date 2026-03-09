Vremea în România, marți, 10 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Meteorologii anunță pentru mâine, marți, 10 martie 2026, temperaturi cuprinse între -3°C în Miercurea Ciuc (Harghita) și 18°C în Bacău (Bacău). Municipiul București va fi marcat de ☀️ Cer senin, cu 1°C dimineața și 15°C după-amiaza.

Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru marți, 10 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Banat mâine

În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 18°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Arad 🏙️ Arad 4°C 17°C ☀️ Cer senin 15 km/h 🏙️ Ineu 4°C 18°C ☁️ Noros 16 km/h 📍 Caraș-Severin 🏙️ Reșița 8°C 16°C ⛅ Parțial noros 19 km/h 🏙️ Caransebeș 5°C 17°C ☁️ Noros 28 km/h 📍 Timiș 🏙️ Timișoara 4°C 17°C ☁️ Noros 16 km/h 🏙️ Lugoj 3°C 18°C ☀️ Cer senin 23 km/h 🏙️ Sânnicolau Mare 2°C 17°C ⛅ Parțial noros 22 km/h

Vremea în Dobrogea mâine

În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 14°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Constanța 🏙️ Constanța 3°C 9°C 🌫️ Ceață 10 km/h 🏙️ Mangalia 1°C 10°C 🌫️ Ceață 12 km/h 🏙️ Năvodari 2°C 9°C 🌤️ Predominant senin 11 km/h 📍 Tulcea 🏙️ Tulcea 0°C 14°C ☀️ Cer senin 15 km/h 🏙️ Babadag 2°C 13°C ☀️ Cer senin 13 km/h

Vremea în Crișana mâine

În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 17°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Bihor 🏙️ Oradea 4°C 17°C ⛅ Parțial noros 14 km/h 🏙️ Salonta 2°C 17°C ☁️ Noros 14 km/h 📍 Satu Mare 🏙️ Satu Mare 2°C 17°C ☁️ Noros 13 km/h 🏙️ Carei 1°C 17°C ☁️ Noros 12 km/h

Vremea în Maramureș mâine

În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 17°C. Condiții predominante: 🌤️ Predominant senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Maramureș 🏙️ Baia Mare 4°C 17°C 🌤️ Predominant senin 16 km/h 🏙️ Sighetu Marmației 1°C 16°C 🌤️ Predominant senin 13 km/h 🏙️ Borșa -2°C 13°C ☀️ Cer senin 11 km/h

Vremea în Bucovina mâine

În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 18°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Suceava 🏙️ Suceava -2°C 17°C ☀️ Cer senin 14 km/h 🏙️ Fălticeni -2°C 18°C ☀️ Cer senin 15 km/h 🏙️ Câmpulung Moldovenesc 2°C 13°C ☀️ Cer senin 13 km/h

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 17°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Argeș 🏙️ Pitești -1°C 14°C 🌤️ Predominant senin 15 km/h 🏙️ Curtea de Argeș -2°C 14°C 🌤️ Predominant senin 14 km/h 📍 Brăila 🏙️ Brăila 0°C 15°C ☀️ Cer senin 10 km/h 📍 Buzău 🏙️ Buzău -0°C 15°C ☀️ Cer senin 11 km/h 🏙️ Râmnicu Sărat 1°C 15°C ☀️ Cer senin 18 km/h 📍 Călărași 🏙️ Călărași 0°C 15°C 🌫️ Ceață 13 km/h 📍 Dâmbovița 🏙️ Târgoviște -1°C 14°C ☀️ Cer senin 13 km/h 🏙️ Moreni -1°C 14°C 🌤️ Predominant senin 9 km/h 📍 Giurgiu 🏙️ Giurgiu 1°C 17°C 🌤️ Predominant senin 14 km/h 📍 Ialomița 🏙️ Slobozia 1°C 14°C ☀️ Cer senin 12 km/h 🏙️ Fetești -0°C 14°C 🌫️ Ceață 15 km/h 📍 Ilfov 🏙️ Voluntari 0°C 14°C 🌤️ Predominant senin 11 km/h 🏙️ Buftea 0°C 14°C 🌤️ Predominant senin 11 km/h 📍 Prahova 🏙️ Ploiești -1°C 15°C 🌤️ Predominant senin 10 km/h 🏙️ Câmpina -1°C 13°C ☀️ Cer senin 9 km/h 🏙️ Sinaia -0°C 9°C 🌤️ Predominant senin 11 km/h 📍 Teleorman 🏙️ Alexandria 1°C 15°C ☀️ Cer senin 17 km/h 🏙️ Roșiorii de Vede 1°C 15°C ☀️ Cer senin 16 km/h 📍 București 🏙️ București 1°C 15°C ☀️ Cer senin 10 km/h

Vremea în Moldova mâine

În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 18°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Bacău 🏙️ Bacău 1°C 18°C ☀️ Cer senin 27 km/h 🏙️ Onești -2°C 18°C 🌫️ Ceață 19 km/h 🏙️ Comănești 1°C 15°C ☀️ Cer senin 18 km/h 📍 Botoșani 🏙️ Botoșani -0°C 18°C ☀️ Cer senin 13 km/h 🏙️ Dorohoi -2°C 17°C 🌫️ Ceață 16 km/h 📍 Galați 🏙️ Galați 1°C 14°C ☀️ Cer senin 11 km/h 🏙️ Tecuci 1°C 16°C 🌤️ Predominant senin 22 km/h 📍 Iași 🏙️ Iași 2°C 18°C ☀️ Cer senin 21 km/h 🏙️ Pașcani 0°C 17°C ☀️ Cer senin 22 km/h 📍 Neamț 🏙️ Piatra Neamț -0°C 18°C ☀️ Cer senin 14 km/h 🏙️ Roman 1°C 17°C ☀️ Cer senin 23 km/h 📍 Vaslui 🏙️ Vaslui 3°C 16°C ☀️ Cer senin 26 km/h 🏙️ Bârlad 3°C 16°C ☀️ Cer senin 25 km/h 📍 Vrancea 🏙️ Focșani 1°C 16°C ☀️ Cer senin 21 km/h 🏙️ Adjud 1°C 16°C 🌤️ Predominant senin 26 km/h

Vremea în Transilvania mâine

În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 18°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Alba 🏙️ Alba Iulia 0°C 17°C 🌤️ Predominant senin 7 km/h 🏙️ Sebeș 1°C 16°C ☁️ Noros 9 km/h 🏙️ Blaj -1°C 18°C 🌤️ Predominant senin 25 km/h 📍 Bistrița-Năsăud 🏙️ Bistrița -2°C 15°C ☀️ Cer senin 18 km/h 🏙️ Năsăud 1°C 15°C ☀️ Cer senin 18 km/h 📍 Brașov 🏙️ Brașov -2°C 15°C ☀️ Cer senin 9 km/h 🏙️ Făgăraș -2°C 16°C ☀️ Cer senin 8 km/h 🏙️ Predeal 0°C 9°C ☀️ Cer senin 16 km/h 📍 Cluj 🏙️ Cluj-Napoca 2°C 16°C ☁️ Noros 17 km/h 🏙️ Turda 2°C 17°C ☀️ Cer senin 16 km/h 🏙️ Dej -0°C 16°C ☀️ Cer senin 19 km/h 📍 Covasna 🏙️ Sfântu Gheorghe -1°C 14°C ☀️ Cer senin 21 km/h 🏙️ Târgu Secuiesc -2°C 14°C ☀️ Cer senin 21 km/h 📍 Harghita 🏙️ Miercurea Ciuc -3°C 14°C ☀️ Cer senin 14 km/h 🏙️ Odorheiu Secuiesc -1°C 15°C ☀️ Cer senin 20 km/h 📍 Hunedoara 🏙️ Deva 1°C 17°C ⛅ Parțial noros 24 km/h 🏙️ Hunedoara 2°C 17°C ☁️ Noros 28 km/h 🏙️ Petroșani -2°C 13°C ☁️ Noros 20 km/h 📍 Mureș 🏙️ Târgu Mureș -0°C 16°C ☀️ Cer senin 12 km/h 🏙️ Reghin -3°C 16°C ☀️ Cer senin 10 km/h 🏙️ Sighișoara -2°C 17°C ☀️ Cer senin 6 km/h 📍 Sălaj 🏙️ Zalău 4°C 17°C 🌤️ Predominant senin 12 km/h 🏙️ Șimleu Silvaniei 0°C 16°C ☁️ Noros 8 km/h 📍 Sibiu 🏙️ Sibiu 3°C 16°C ☁️ Noros 24 km/h 🏙️ Mediaș -2°C 17°C ☀️ Cer senin 10 km/h 🏙️ Cisnădie 2°C 15°C ☁️ Noros 21 km/h

Vremea în Oltenia mâine

În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 15°C. Condiții predominante: ⛅ Parțial noros.