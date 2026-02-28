Vremea în România mâine, 1 martie 2026 — prognoză pentru toate județele

Vremea de mâine, 1 martie 2026, aduce temperaturi cuprinse între -3°C în județul Argeș și 15°C în județul Timiș. La București sunt așteptate temperaturi între -1°C și 6°C, cu noros.
Cuprins
Vremea în Muntenia mâine
În Muntenia, temperaturile maxime vor fi între -3°C și 8°C.
|Județ
|Min
|Max
|Condiții
|Vânt km/h
|Argeș
|-3°C
|8°C
|Ceață
|6
|Brăila
|-1°C
|5°C
|Parțial noros
|13
|Buzău
|-2°C
|5°C
|Ceață cu chiciură
|16
|Călărași
|-1°C
|6°C
|Noros
|8
|Dâmbovița
|-2°C
|8°C
|Noros
|10
|Giurgiu
|-1°C
|5°C
|Ceață
|7
|Ialomița
|-2°C
|6°C
|Parțial noros
|12
|Ilfov
|-2°C
|6°C
|Ceață cu chiciură
|12
|Prahova
|-2°C
|7°C
|Ceață
|9
|Teleorman
|-1°C
|5°C
|Noros
|7
|București
|-1°C
|6°C
|Noros
|8
Vremea în Moldova mâine
În Moldova, temperaturile maxime vor fi între -3°C și 6°C.
|Județ
|Min
|Max
|Condiții
|Vânt km/h
|Bacău
|-3°C
|4°C
|Ceață cu chiciură
|13
|Botoșani
|-3°C
|4°C
|Ceață cu chiciură
|5
|Galați
|-1°C
|5°C
|Parțial noros
|13
|Iași
|-2°C
|6°C
|Noros
|9
|Neamț
|-3°C
|6°C
|Ceață
|6
|Suceava
|-3°C
|6°C
|Ceață cu chiciură
|5
|Vaslui
|-2°C
|5°C
|Noros
|13
|Vrancea
|-2°C
|4°C
|Ceață cu chiciură
|10
Vremea în Transilvania mâine
În Transilvania, temperaturile maxime vor fi între -2°C și 13°C.
|Județ
|Min
|Max
|Condiții
|Vânt km/h
|Alba
|-1°C
|13°C
|Predominant senin
|6
|Bistrița-Năsăud
|-2°C
|11°C
|Ceață
|6
|Brașov
|-1°C
|11°C
|Predominant senin
|6
|Cluj
|-1°C
|12°C
|Noros
|5
|Covasna
|-2°C
|10°C
|Cer senin
|8
|Harghita
|-2°C
|11°C
|Predominant senin
|6
|Hunedoara
|-1°C
|13°C
|Parțial noros
|6
|Maramureș
|-1°C
|13°C
|Noros
|6
|Mureș
|-2°C
|12°C
|Ceață
|4
|Sălaj
|1°C
|13°C
|Noros
|7
|Sibiu
|-1°C
|13°C
|Predominant senin
|3
Vremea în Oltenia mâine
În Oltenia, temperaturile maxime vor fi între -2°C și 7°C.
|Județ
|Min
|Max
|Condiții
|Vânt km/h
|Dolj
|-1°C
|6°C
|Ceață
|4
|Gorj
|-2°C
|7°C
|Ceață
|4
|Mehedinți
|0°C
|5°C
|Noros
|4
|Olt
|-1°C
|6°C
|Ceață
|6
|Vâlcea
|-2°C
|7°C
|Ceață
|4
Vremea în Banat mâine
În Banat, temperaturile maxime vor fi între -0°C și 15°C.
|Județ
|Min
|Max
|Condiții
|Vânt km/h
|Arad
|2°C
|13°C
|Noros
|8
|Caraș-Severin
|-0°C
|14°C
|Parțial noros
|6
|Timiș
|2°C
|15°C
|Noros
|9
Vremea în Dobrogea mâine
În Dobrogea, temperaturile maxime vor fi între -1°C și 8°C.
|Județ
|Min
|Max
|Condiții
|Vânt km/h
|Constanța
|-0°C
|7°C
|Parțial noros
|8
|Tulcea
|-1°C
|8°C
|Noros
|6
Vremea în Crișana mâine
În Crișana, temperaturile maxime vor fi între -1°C și 13°C.
|Județ
|Min
|Max
|Condiții
|Vânt km/h
|Bihor
|3°C
|13°C
|Noros
|14
|Satu Mare
|-1°C
|12°C
|Noros
|7