28 februarie , 2026

Vremea în România mâine, 1 martie 2026 — prognoză pentru toate județele

Vremea de mâine, 1 martie 2026, aduce temperaturi cuprinse între -3°C în județul Argeș și 15°C în județul Timiș. La București sunt așteptate temperaturi între -1°C și 6°C, cu noros.

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, temperaturile maxime vor fi între -3°C și 8°C.

Județ Min Max Condiții Vânt km/h
Argeș -3°C 8°C Ceață 6
Brăila -1°C 5°C Parțial noros 13
Buzău -2°C 5°C Ceață cu chiciură 16
Călărași -1°C 6°C Noros 8
Dâmbovița -2°C 8°C Noros 10
Giurgiu -1°C 5°C Ceață 7
Ialomița -2°C 6°C Parțial noros 12
Ilfov -2°C 6°C Ceață cu chiciură 12
Prahova -2°C 7°C Ceață 9
Teleorman -1°C 5°C Noros 7
București -1°C 6°C Noros 8

Vremea în Moldova mâine

În Moldova, temperaturile maxime vor fi între -3°C și 6°C.

Județ Min Max Condiții Vânt km/h
Bacău -3°C 4°C Ceață cu chiciură 13
Botoșani -3°C 4°C Ceață cu chiciură 5
Galați -1°C 5°C Parțial noros 13
Iași -2°C 6°C Noros 9
Neamț -3°C 6°C Ceață 6
Suceava -3°C 6°C Ceață cu chiciură 5
Vaslui -2°C 5°C Noros 13
Vrancea -2°C 4°C Ceață cu chiciură 10

Vremea în Transilvania mâine

În Transilvania, temperaturile maxime vor fi între -2°C și 13°C.

Județ Min Max Condiții Vânt km/h
Alba -1°C 13°C Predominant senin 6
Bistrița-Năsăud -2°C 11°C Ceață 6
Brașov -1°C 11°C Predominant senin 6
Cluj -1°C 12°C Noros 5
Covasna -2°C 10°C Cer senin 8
Harghita -2°C 11°C Predominant senin 6
Hunedoara -1°C 13°C Parțial noros 6
Maramureș -1°C 13°C Noros 6
Mureș -2°C 12°C Ceață 4
Sălaj 1°C 13°C Noros 7
Sibiu -1°C 13°C Predominant senin 3

Vremea în Oltenia mâine

În Oltenia, temperaturile maxime vor fi între -2°C și 7°C.

Județ Min Max Condiții Vânt km/h
Dolj -1°C 6°C Ceață 4
Gorj -2°C 7°C Ceață 4
Mehedinți 0°C 5°C Noros 4
Olt -1°C 6°C Ceață 6
Vâlcea -2°C 7°C Ceață 4

Vremea în Banat mâine

În Banat, temperaturile maxime vor fi între -0°C și 15°C.

Județ Min Max Condiții Vânt km/h
Arad 2°C 13°C Noros 8
Caraș-Severin -0°C 14°C Parțial noros 6
Timiș 2°C 15°C Noros 9

Vremea în Dobrogea mâine

În Dobrogea, temperaturile maxime vor fi între -1°C și 8°C.

Județ Min Max Condiții Vânt km/h
Constanța -0°C 7°C Parțial noros 8
Tulcea -1°C 8°C Noros 6

Vremea în Crișana mâine

În Crișana, temperaturile maxime vor fi între -1°C și 13°C.

Județ Min Max Condiții Vânt km/h
Bihor 3°C 13°C Noros 14
Satu Mare -1°C 12°C Noros 7
