Vremea în România, luni, 9 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Meteorologii anunță pentru mâine, luni, 9 martie 2026, temperaturi cuprinse între -3°C în Miercurea Ciuc (Harghita) și 16°C în Alba Iulia (Alba). Municipiul București va fi marcat de 🌤️ Predominant senin, cu 1°C dimineața și 13°C după-amiaza.

Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru luni, 9 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Banat mâine

În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 16°C. Condiții predominante: ⛅ Parțial noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Arad 🏙️ Arad 5°C 16°C ⛅ Parțial noros 13 km/h 🏙️ Ineu 2°C 15°C ⛅ Parțial noros 14 km/h 📍 Caraș-Severin 🏙️ Reșița 6°C 14°C ⛅ Parțial noros 18 km/h 🏙️ Caransebeș 4°C 15°C 🌤️ Predominant senin 24 km/h 📍 Timiș 🏙️ Timișoara 4°C 16°C ⛅ Parțial noros 10 km/h 🏙️ Lugoj 2°C 16°C ☀️ Cer senin 19 km/h 🏙️ Sânnicolau Mare 2°C 15°C ⛅ Parțial noros 18 km/h

Vremea în Dobrogea mâine

În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 0°C și 13°C. Condiții predominante: 🌤️ Predominant senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Constanța 🏙️ Constanța 3°C 8°C 🌤️ Predominant senin 9 km/h 🏙️ Mangalia 2°C 9°C 🌫️ Ceață 10 km/h 🏙️ Năvodari 2°C 8°C 🌤️ Predominant senin 9 km/h 📍 Tulcea 🏙️ Tulcea 0°C 13°C 🌫️ Ceață 11 km/h 🏙️ Babadag 2°C 12°C ☀️ Cer senin 10 km/h

Vremea în Crișana mâine

În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Bihor 🏙️ Oradea 4°C 15°C 🌤️ Predominant senin 17 km/h 🏙️ Salonta 1°C 15°C ⛅ Parțial noros 10 km/h 📍 Satu Mare 🏙️ Satu Mare 2°C 15°C ☁️ Noros 11 km/h 🏙️ Carei 1°C 15°C ☁️ Noros 14 km/h

Vremea în Maramureș mâine

În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 16°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Maramureș 🏙️ Baia Mare 2°C 16°C ☀️ Cer senin 17 km/h 🏙️ Sighetu Marmației -0°C 16°C ☀️ Cer senin 11 km/h 🏙️ Borșa -1°C 13°C ☀️ Cer senin 6 km/h

Vremea în Bucovina mâine

În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 13°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Suceava 🏙️ Suceava -2°C 13°C ☀️ Cer senin 17 km/h 🏙️ Fălticeni -3°C 13°C 🌫️ Ceață 19 km/h 🏙️ Câmpulung Moldovenesc -1°C 12°C ☀️ Cer senin 8 km/h

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 14°C. Condiții predominante: 🌤️ Predominant senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Argeș 🏙️ Pitești -1°C 12°C ⛅ Parțial noros 17 km/h 🏙️ Curtea de Argeș -1°C 12°C ⛅ Parțial noros 14 km/h 📍 Brăila 🏙️ Brăila 0°C 14°C 🌫️ Ceață 8 km/h 📍 Buzău 🏙️ Buzău 1°C 13°C 🌤️ Predominant senin 10 km/h 🏙️ Râmnicu Sărat 2°C 13°C ☀️ Cer senin 9 km/h 📍 Călărași 🏙️ Călărași -0°C 12°C 🌫️ Ceață 12 km/h 📍 Dâmbovița 🏙️ Târgoviște -1°C 12°C 🌤️ Predominant senin 16 km/h 🏙️ Moreni -0°C 12°C 🌤️ Predominant senin 13 km/h 📍 Giurgiu 🏙️ Giurgiu 1°C 13°C 🌤️ Predominant senin 16 km/h 📍 Ialomița 🏙️ Slobozia 1°C 13°C 🌫️ Ceață 11 km/h 🏙️ Fetești -0°C 12°C 🌫️ Ceață 13 km/h 📍 Ilfov 🏙️ Voluntari 0°C 13°C 🌤️ Predominant senin 13 km/h 🏙️ Buftea 0°C 13°C 🌤️ Predominant senin 14 km/h 📍 Prahova 🏙️ Ploiești -0°C 13°C 🌤️ Predominant senin 13 km/h 🏙️ Câmpina -0°C 11°C 🌤️ Predominant senin 13 km/h 🏙️ Sinaia -1°C 7°C 🌫️ Ceață 8 km/h 📍 Teleorman 🏙️ Alexandria 1°C 13°C ⛅ Parțial noros 19 km/h 🏙️ Roșiorii de Vede 1°C 13°C ⛅ Parțial noros 19 km/h 📍 București 🏙️ București 1°C 13°C 🌤️ Predominant senin 11 km/h

Vremea în Moldova mâine

În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 15°C. Condiții predominante: 🌤️ Predominant senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Bacău 🏙️ Bacău -1°C 14°C ☀️ Cer senin 14 km/h 🏙️ Onești -2°C 13°C 🌫️ Ceață 14 km/h 🏙️ Comănești -1°C 11°C ☀️ Cer senin 13 km/h 📍 Botoșani 🏙️ Botoșani -2°C 14°C 🌤️ Predominant senin 15 km/h 🏙️ Dorohoi -1°C 14°C 🌤️ Predominant senin 16 km/h 📍 Galați 🏙️ Galați 0°C 13°C 🌫️ Ceață 9 km/h 🏙️ Tecuci -0°C 14°C ☀️ Cer senin 10 km/h 📍 Iași 🏙️ Iași -0°C 15°C 🌤️ Predominant senin 9 km/h 🏙️ Pașcani -1°C 13°C 🌤️ Predominant senin 15 km/h 📍 Neamț 🏙️ Piatra Neamț -1°C 13°C ☀️ Cer senin 15 km/h 🏙️ Roman -1°C 14°C ☀️ Cer senin 12 km/h 📍 Vaslui 🏙️ Vaslui -1°C 14°C 🌤️ Predominant senin 11 km/h 🏙️ Bârlad -1°C 14°C 🌫️ Ceață 10 km/h 📍 Vrancea 🏙️ Focșani 1°C 14°C 🌤️ Predominant senin 11 km/h 🏙️ Adjud -1°C 14°C 🌤️ Predominant senin 13 km/h

Vremea în Transilvania mâine

În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 16°C. Condiții predominante: ☀️ Cer senin.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Alba 🏙️ Alba Iulia 1°C 16°C ☀️ Cer senin 13 km/h 🏙️ Sebeș 0°C 15°C ☀️ Cer senin 11 km/h 🏙️ Blaj -1°C 16°C 🌤️ Predominant senin 16 km/h 📍 Bistrița-Năsăud 🏙️ Bistrița -2°C 14°C ☀️ Cer senin 8 km/h 🏙️ Năsăud 1°C 14°C ☀️ Cer senin 9 km/h 📍 Brașov 🏙️ Brașov -1°C 13°C ☀️ Cer senin 12 km/h 🏙️ Făgăraș 0°C 15°C ☀️ Cer senin 14 km/h 🏙️ Predeal -2°C 7°C 🌤️ Predominant senin 12 km/h 📍 Cluj 🏙️ Cluj-Napoca 3°C 14°C ☀️ Cer senin 14 km/h 🏙️ Turda 3°C 14°C ☀️ Cer senin 11 km/h 🏙️ Dej -1°C 14°C 🌫️ Ceață 16 km/h 📍 Covasna 🏙️ Sfântu Gheorghe -1°C 13°C ☀️ Cer senin 18 km/h 🏙️ Târgu Secuiesc -2°C 13°C 🌤️ Predominant senin 11 km/h 📍 Harghita 🏙️ Miercurea Ciuc -3°C 12°C 🌤️ Predominant senin 11 km/h 🏙️ Odorheiu Secuiesc -0°C 14°C ☀️ Cer senin 18 km/h 📍 Hunedoara 🏙️ Deva 2°C 15°C ☁️ Noros 18 km/h 🏙️ Hunedoara 3°C 15°C ⛅ Parțial noros 25 km/h 🏙️ Petroșani -0°C 11°C ☁️ Noros 18 km/h 📍 Mureș 🏙️ Târgu Mureș -2°C 15°C ☀️ Cer senin 12 km/h 🏙️ Reghin -2°C 15°C 🌤️ Predominant senin 15 km/h 🏙️ Sighișoara -0°C 15°C ☀️ Cer senin 14 km/h 📍 Sălaj 🏙️ Zalău 6°C 15°C ☀️ Cer senin 20 km/h 🏙️ Șimleu Silvaniei 2°C 14°C ☀️ Cer senin 14 km/h 📍 Sibiu 🏙️ Sibiu 1°C 14°C ☀️ Cer senin 20 km/h 🏙️ Mediaș -1°C 15°C ☀️ Cer senin 7 km/h 🏙️ Cisnădie 1°C 14°C 🌤️ Predominant senin 19 km/h

Vremea în Oltenia mâine

În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -0°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.