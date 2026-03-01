Vremea în România, luni, 2 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Meteorologii anunță pentru mâine, luni, 2 martie 2026, temperaturi cuprinse între -4°C în Pitești (Argeș) și 14°C în Deva (Hunedoara). Municipiul București va fi marcat de 🌫️ Ceață cu chiciură, cu -1°C dimineața și 7°C după-amiaza.
Cuprins
Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru luni, 2 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.
Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.
Vremea în Banat mâine
În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -0°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Arad
|🏙️ Arad
|4°C
|13°C
|☁️ Noros
|9 km/h
|🏙️ Ineu
|1°C
|12°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|📍 Caraș-Severin
|🏙️ Reșița
|1°C
|14°C
|☁️ Noros
|7 km/h
|🏙️ Caransebeș
|-0°C
|14°C
|☁️ Noros
|9 km/h
|📍 Timiș
|🏙️ Timișoara
|3°C
|14°C
|☁️ Noros
|9 km/h
|🏙️ Lugoj
|2°C
|15°C
|🌤️ Predominant senin
|12 km/h
|🏙️ Sânnicolau Mare
|1°C
|12°C
|☁️ Noros
|11 km/h
Vremea în Dobrogea mâine
În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -0°C și 11°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Constanța
|🏙️ Constanța
|1°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|🏙️ Mangalia
|1°C
|10°C
|☁️ Noros
|9 km/h
|🏙️ Năvodari
|1°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|📍 Tulcea
|🏙️ Tulcea
|-0°C
|8°C
|🌫️ Ceață
|10 km/h
|🏙️ Babadag
|1°C
|11°C
|☁️ Noros
|6 km/h
Vremea în Crișana mâine
În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Bihor
|🏙️ Oradea
|4°C
|14°C
|☁️ Noros
|10 km/h
|🏙️ Salonta
|2°C
|12°C
|☁️ Noros
|8 km/h
|📍 Satu Mare
|🏙️ Satu Mare
|1°C
|12°C
|☁️ Noros
|7 km/h
|🏙️ Carei
|2°C
|12°C
|☁️ Noros
|7 km/h
Vremea în Maramureș mâine
În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 12°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Maramureș
|🏙️ Baia Mare
|0°C
|12°C
|☁️ Noros
|7 km/h
|🏙️ Sighetu Marmației
|-0°C
|11°C
|☁️ Noros
|6 km/h
|🏙️ Borșa
|-1°C
|8°C
|☁️ Noros
|6 km/h
Vremea în Bucovina mâine
În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 10°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Suceava
|🏙️ Suceava
|-2°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|13 km/h
|🏙️ Fălticeni
|-2°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|12 km/h
|🏙️ Câmpulung Moldovenesc
|0°C
|8°C
|🌫️ Ceață
|6 km/h
Vremea în Muntenia mâine
În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -4°C și 13°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Argeș
|🏙️ Pitești
|-4°C
|12°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|8 km/h
|🏙️ Curtea de Argeș
|-4°C
|13°C
|☁️ Noros
|6 km/h
|📍 Brăila
|🏙️ Brăila
|-1°C
|5°C
|🌫️ Ceață
|12 km/h
|📍 Buzău
|🏙️ Buzău
|-1°C
|5°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|10 km/h
|🏙️ Râmnicu Sărat
|-2°C
|5°C
|🌫️ Ceață
|9 km/h
|📍 Călărași
|🏙️ Călărași
|-1°C
|5°C
|🌫️ Ceață
|7 km/h
|📍 Dâmbovița
|🏙️ Târgoviște
|-3°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|🏙️ Moreni
|-2°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|7 km/h
|📍 Giurgiu
|🏙️ Giurgiu
|-1°C
|6°C
|🌫️ Ceață
|10 km/h
|📍 Ialomița
|🏙️ Slobozia
|-1°C
|5°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|12 km/h
|🏙️ Fetești
|-0°C
|6°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|📍 Ilfov
|🏙️ Voluntari
|-1°C
|7°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|11 km/h
|🏙️ Buftea
|-2°C
|7°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|11 km/h
|📍 Prahova
|🏙️ Ploiești
|-3°C
|7°C
|🌫️ Ceață
|7 km/h
|🏙️ Câmpina
|-2°C
|10°C
|☁️ Noros
|7 km/h
|🏙️ Sinaia
|-2°C
|11°C
|☁️ Noros
|9 km/h
|📍 Teleorman
|🏙️ Alexandria
|-1°C
|7°C
|🌫️ Ceață
|10 km/h
|🏙️ Roșiorii de Vede
|-1°C
|9°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|8 km/h
|📍 București
|🏙️ București
|-1°C
|7°C
|🌫️ Ceață cu chiciură
|9 km/h
Vremea în Moldova mâine
În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 12°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Bacău
|🏙️ Bacău
|-1°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|7 km/h
|🏙️ Onești
|-2°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|6 km/h
|🏙️ Comănești
|0°C
|11°C
|☁️ Noros
|9 km/h
|📍 Botoșani
|🏙️ Botoșani
|-2°C
|7°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|🏙️ Dorohoi
|-2°C
|8°C
|🌫️ Ceață
|14 km/h
|📍 Galați
|🏙️ Galați
|-0°C
|5°C
|☁️ Noros
|13 km/h
|🏙️ Tecuci
|-1°C
|5°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|📍 Iași
|🏙️ Iași
|-1°C
|7°C
|🌫️ Ceață
|10 km/h
|🏙️ Pașcani
|-2°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|10 km/h
|📍 Neamț
|🏙️ Piatra Neamț
|-1°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|12 km/h
|🏙️ Roman
|-1°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|📍 Vaslui
|🏙️ Vaslui
|-1°C
|8°C
|🌫️ Ceață
|9 km/h
|🏙️ Bârlad
|-1°C
|8°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|📍 Vrancea
|🏙️ Focșani
|-0°C
|6°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|🏙️ Adjud
|-1°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|7 km/h
Vremea în Transilvania mâine
În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Alba
|🏙️ Alba Iulia
|-1°C
|12°C
|☁️ Noros
|4 km/h
|🏙️ Sebeș
|-1°C
|12°C
|☁️ Noros
|5 km/h
|🏙️ Blaj
|-1°C
|12°C
|☁️ Noros
|3 km/h
|📍 Bistrița-Năsăud
|🏙️ Bistrița
|-2°C
|11°C
|☁️ Noros
|5 km/h
|🏙️ Năsăud
|0°C
|11°C
|☁️ Noros
|8 km/h
|📍 Brașov
|🏙️ Brașov
|-2°C
|12°C
|☁️ Noros
|7 km/h
|🏙️ Făgăraș
|-2°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|6 km/h
|🏙️ Predeal
|-1°C
|9°C
|☁️ Noros
|10 km/h
|📍 Cluj
|🏙️ Cluj-Napoca
|0°C
|12°C
|☁️ Noros
|6 km/h
|🏙️ Turda
|-1°C
|12°C
|☁️ Noros
|4 km/h
|🏙️ Dej
|-2°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|6 km/h
|📍 Covasna
|🏙️ Sfântu Gheorghe
|-1°C
|12°C
|☁️ Noros
|7 km/h
|🏙️ Târgu Secuiesc
|-1°C
|11°C
|☁️ Noros
|7 km/h
|📍 Harghita
|🏙️ Miercurea Ciuc
|-3°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|6 km/h
|🏙️ Odorheiu Secuiesc
|-1°C
|11°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|📍 Hunedoara
|🏙️ Deva
|-1°C
|14°C
|☁️ Noros
|4 km/h
|🏙️ Hunedoara
|-1°C
|13°C
|☁️ Noros
|6 km/h
|🏙️ Petroșani
|-2°C
|13°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|📍 Mureș
|🏙️ Târgu Mureș
|-2°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|4 km/h
|🏙️ Reghin
|-2°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|6 km/h
|🏙️ Sighișoara
|-2°C
|12°C
|☁️ Noros
|8 km/h
|📍 Sălaj
|🏙️ Zalău
|2°C
|12°C
|☁️ Noros
|9 km/h
|🏙️ Șimleu Silvaniei
|2°C
|12°C
|☁️ Noros
|7 km/h
|📍 Sibiu
|🏙️ Sibiu
|-2°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|6 km/h
|🏙️ Mediaș
|-2°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|4 km/h
|🏙️ Cisnădie
|-1°C
|12°C
|☁️ Noros
|6 km/h
Vremea în Oltenia mâine
În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 14°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Dolj
|🏙️ Craiova
|-2°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|🏙️ Bailești
|-2°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|📍 Gorj
|🏙️ Târgu Jiu
|-2°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|🏙️ Motru
|-3°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|📍 Mehedinți
|🏙️ Drobeta-Turnu Severin
|-2°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|🏙️ Orșova
|-1°C
|14°C
|🌫️ Ceață
|6 km/h
|📍 Olt
|🏙️ Slatina
|-2°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|7 km/h
|🏙️ Caracal
|-1°C
|9°C
|🌫️ Ceață
|6 km/h
|📍 Vâlcea
|🏙️ Râmnicu Vâlcea
|-3°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|5 km/h
|🏙️ Drăgășani
|-2°C
|10°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h