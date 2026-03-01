Vremea în România, luni, 2 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Meteorologii anunță pentru mâine, luni, 2 martie 2026, temperaturi cuprinse între -4°C în Pitești (Argeș) și 14°C în Deva (Hunedoara). Municipiul București va fi marcat de 🌫️ Ceață cu chiciură, cu -1°C dimineața și 7°C după-amiaza.

Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru luni, 2 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Banat mâine

În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -0°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Arad 🏙️ Arad 4°C 13°C ☁️ Noros 9 km/h 🏙️ Ineu 1°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h 📍 Caraș-Severin 🏙️ Reșița 1°C 14°C ☁️ Noros 7 km/h 🏙️ Caransebeș -0°C 14°C ☁️ Noros 9 km/h 📍 Timiș 🏙️ Timișoara 3°C 14°C ☁️ Noros 9 km/h 🏙️ Lugoj 2°C 15°C 🌤️ Predominant senin 12 km/h 🏙️ Sânnicolau Mare 1°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h

Vremea în Dobrogea mâine

În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -0°C și 11°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Constanța 🏙️ Constanța 1°C 10°C 🌫️ Ceață 5 km/h 🏙️ Mangalia 1°C 10°C ☁️ Noros 9 km/h 🏙️ Năvodari 1°C 9°C 🌫️ Ceață 5 km/h 📍 Tulcea 🏙️ Tulcea -0°C 8°C 🌫️ Ceață 10 km/h 🏙️ Babadag 1°C 11°C ☁️ Noros 6 km/h

Vremea în Crișana mâine

În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Bihor 🏙️ Oradea 4°C 14°C ☁️ Noros 10 km/h 🏙️ Salonta 2°C 12°C ☁️ Noros 8 km/h 📍 Satu Mare 🏙️ Satu Mare 1°C 12°C ☁️ Noros 7 km/h 🏙️ Carei 2°C 12°C ☁️ Noros 7 km/h

Vremea în Maramureș mâine

În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 12°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Maramureș 🏙️ Baia Mare 0°C 12°C ☁️ Noros 7 km/h 🏙️ Sighetu Marmației -0°C 11°C ☁️ Noros 6 km/h 🏙️ Borșa -1°C 8°C ☁️ Noros 6 km/h

Vremea în Bucovina mâine

În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 10°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Suceava 🏙️ Suceava -2°C 9°C 🌫️ Ceață 13 km/h 🏙️ Fălticeni -2°C 10°C 🌫️ Ceață 12 km/h 🏙️ Câmpulung Moldovenesc 0°C 8°C 🌫️ Ceață 6 km/h

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -4°C și 13°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Argeș 🏙️ Pitești -4°C 12°C 🌫️ Ceață cu chiciură 8 km/h 🏙️ Curtea de Argeș -4°C 13°C ☁️ Noros 6 km/h 📍 Brăila 🏙️ Brăila -1°C 5°C 🌫️ Ceață 12 km/h 📍 Buzău 🏙️ Buzău -1°C 5°C 🌫️ Ceață cu chiciură 10 km/h 🏙️ Râmnicu Sărat -2°C 5°C 🌫️ Ceață 9 km/h 📍 Călărași 🏙️ Călărași -1°C 5°C 🌫️ Ceață 7 km/h 📍 Dâmbovița 🏙️ Târgoviște -3°C 10°C 🌫️ Ceață 8 km/h 🏙️ Moreni -2°C 10°C 🌫️ Ceață 7 km/h 📍 Giurgiu 🏙️ Giurgiu -1°C 6°C 🌫️ Ceață 10 km/h 📍 Ialomița 🏙️ Slobozia -1°C 5°C 🌫️ Ceață cu chiciură 12 km/h 🏙️ Fetești -0°C 6°C 🌫️ Ceață 8 km/h 📍 Ilfov 🏙️ Voluntari -1°C 7°C 🌫️ Ceață cu chiciură 11 km/h 🏙️ Buftea -2°C 7°C 🌫️ Ceață cu chiciură 11 km/h 📍 Prahova 🏙️ Ploiești -3°C 7°C 🌫️ Ceață 7 km/h 🏙️ Câmpina -2°C 10°C ☁️ Noros 7 km/h 🏙️ Sinaia -2°C 11°C ☁️ Noros 9 km/h 📍 Teleorman 🏙️ Alexandria -1°C 7°C 🌫️ Ceață 10 km/h 🏙️ Roșiorii de Vede -1°C 9°C 🌫️ Ceață cu chiciură 8 km/h 📍 București 🏙️ București -1°C 7°C 🌫️ Ceață cu chiciură 9 km/h

Vremea în Moldova mâine

În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 12°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Bacău 🏙️ Bacău -1°C 9°C 🌫️ Ceață 7 km/h 🏙️ Onești -2°C 11°C 🌫️ Ceață 6 km/h 🏙️ Comănești 0°C 11°C ☁️ Noros 9 km/h 📍 Botoșani 🏙️ Botoșani -2°C 7°C 🌫️ Ceață 8 km/h 🏙️ Dorohoi -2°C 8°C 🌫️ Ceață 14 km/h 📍 Galați 🏙️ Galați -0°C 5°C ☁️ Noros 13 km/h 🏙️ Tecuci -1°C 5°C 🌫️ Ceață 8 km/h 📍 Iași 🏙️ Iași -1°C 7°C 🌫️ Ceață 10 km/h 🏙️ Pașcani -2°C 9°C 🌫️ Ceață 10 km/h 📍 Neamț 🏙️ Piatra Neamț -1°C 12°C 🌫️ Ceață 12 km/h 🏙️ Roman -1°C 9°C 🌫️ Ceață 8 km/h 📍 Vaslui 🏙️ Vaslui -1°C 8°C 🌫️ Ceață 9 km/h 🏙️ Bârlad -1°C 8°C 🌫️ Ceață 8 km/h 📍 Vrancea 🏙️ Focșani -0°C 6°C 🌫️ Ceață 5 km/h 🏙️ Adjud -1°C 9°C 🌫️ Ceață 7 km/h

Vremea în Transilvania mâine

În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Alba 🏙️ Alba Iulia -1°C 12°C ☁️ Noros 4 km/h 🏙️ Sebeș -1°C 12°C ☁️ Noros 5 km/h 🏙️ Blaj -1°C 12°C ☁️ Noros 3 km/h 📍 Bistrița-Năsăud 🏙️ Bistrița -2°C 11°C ☁️ Noros 5 km/h 🏙️ Năsăud 0°C 11°C ☁️ Noros 8 km/h 📍 Brașov 🏙️ Brașov -2°C 12°C ☁️ Noros 7 km/h 🏙️ Făgăraș -2°C 12°C 🌫️ Ceață 6 km/h 🏙️ Predeal -1°C 9°C ☁️ Noros 10 km/h 📍 Cluj 🏙️ Cluj-Napoca 0°C 12°C ☁️ Noros 6 km/h 🏙️ Turda -1°C 12°C ☁️ Noros 4 km/h 🏙️ Dej -2°C 11°C 🌫️ Ceață 6 km/h 📍 Covasna 🏙️ Sfântu Gheorghe -1°C 12°C ☁️ Noros 7 km/h 🏙️ Târgu Secuiesc -1°C 11°C ☁️ Noros 7 km/h 📍 Harghita 🏙️ Miercurea Ciuc -3°C 11°C 🌫️ Ceață 6 km/h 🏙️ Odorheiu Secuiesc -1°C 11°C ☁️ Noros 11 km/h 📍 Hunedoara 🏙️ Deva -1°C 14°C ☁️ Noros 4 km/h 🏙️ Hunedoara -1°C 13°C ☁️ Noros 6 km/h 🏙️ Petroșani -2°C 13°C 🌫️ Ceață 8 km/h 📍 Mureș 🏙️ Târgu Mureș -2°C 12°C 🌫️ Ceață 4 km/h 🏙️ Reghin -2°C 11°C 🌫️ Ceață 6 km/h 🏙️ Sighișoara -2°C 12°C ☁️ Noros 8 km/h 📍 Sălaj 🏙️ Zalău 2°C 12°C ☁️ Noros 9 km/h 🏙️ Șimleu Silvaniei 2°C 12°C ☁️ Noros 7 km/h 📍 Sibiu 🏙️ Sibiu -2°C 12°C 🌫️ Ceață 6 km/h 🏙️ Mediaș -2°C 12°C 🌫️ Ceață 4 km/h 🏙️ Cisnădie -1°C 12°C ☁️ Noros 6 km/h

Vremea în Oltenia mâine

În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 14°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.