2 martie , 2026

Vremea în România, luni, 2 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Autor - Lavinia Ciofu
5 min.

Meteorologii anunță pentru mâine, luni, 2 martie 2026, temperaturi cuprinse între -4°C în Pitești (Argeș) și 14°C în Deva (Hunedoara). Municipiul București va fi marcat de 🌫️ Ceață cu chiciură, cu -1°C dimineața și 7°C după-amiaza.

Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru luni, 2 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Banat mâine

În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -0°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Arad
🏙️ Arad 4°C 13°C ☁️ Noros 9 km/h
🏙️ Ineu 1°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h
📍 Caraș-Severin
🏙️ Reșița 1°C 14°C ☁️ Noros 7 km/h
🏙️ Caransebeș -0°C 14°C ☁️ Noros 9 km/h
📍 Timiș
🏙️ Timișoara 3°C 14°C ☁️ Noros 9 km/h
🏙️ Lugoj 2°C 15°C 🌤️ Predominant senin 12 km/h
🏙️ Sânnicolau Mare 1°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h

Vremea în Dobrogea mâine

În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -0°C și 11°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Constanța
🏙️ Constanța 1°C 10°C 🌫️ Ceață 5 km/h
🏙️ Mangalia 1°C 10°C ☁️ Noros 9 km/h
🏙️ Năvodari 1°C 9°C 🌫️ Ceață 5 km/h
📍 Tulcea
🏙️ Tulcea -0°C 8°C 🌫️ Ceață 10 km/h
🏙️ Babadag 1°C 11°C ☁️ Noros 6 km/h

Vremea în Crișana mâine

În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Bihor
🏙️ Oradea 4°C 14°C ☁️ Noros 10 km/h
🏙️ Salonta 2°C 12°C ☁️ Noros 8 km/h
📍 Satu Mare
🏙️ Satu Mare 1°C 12°C ☁️ Noros 7 km/h
🏙️ Carei 2°C 12°C ☁️ Noros 7 km/h

Vremea în Maramureș mâine

În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 12°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Maramureș
🏙️ Baia Mare 0°C 12°C ☁️ Noros 7 km/h
🏙️ Sighetu Marmației -0°C 11°C ☁️ Noros 6 km/h
🏙️ Borșa -1°C 8°C ☁️ Noros 6 km/h

Vremea în Bucovina mâine

În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 10°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Suceava
🏙️ Suceava -2°C 9°C 🌫️ Ceață 13 km/h
🏙️ Fălticeni -2°C 10°C 🌫️ Ceață 12 km/h
🏙️ Câmpulung Moldovenesc 0°C 8°C 🌫️ Ceață 6 km/h

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -4°C și 13°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Argeș
🏙️ Pitești -4°C 12°C 🌫️ Ceață cu chiciură 8 km/h
🏙️ Curtea de Argeș -4°C 13°C ☁️ Noros 6 km/h
📍 Brăila
🏙️ Brăila -1°C 5°C 🌫️ Ceață 12 km/h
📍 Buzău
🏙️ Buzău -1°C 5°C 🌫️ Ceață cu chiciură 10 km/h
🏙️ Râmnicu Sărat -2°C 5°C 🌫️ Ceață 9 km/h
📍 Călărași
🏙️ Călărași -1°C 5°C 🌫️ Ceață 7 km/h
📍 Dâmbovița
🏙️ Târgoviște -3°C 10°C 🌫️ Ceață 8 km/h
🏙️ Moreni -2°C 10°C 🌫️ Ceață 7 km/h
📍 Giurgiu
🏙️ Giurgiu -1°C 6°C 🌫️ Ceață 10 km/h
📍 Ialomița
🏙️ Slobozia -1°C 5°C 🌫️ Ceață cu chiciură 12 km/h
🏙️ Fetești -0°C 6°C 🌫️ Ceață 8 km/h
📍 Ilfov
🏙️ Voluntari -1°C 7°C 🌫️ Ceață cu chiciură 11 km/h
🏙️ Buftea -2°C 7°C 🌫️ Ceață cu chiciură 11 km/h
📍 Prahova
🏙️ Ploiești -3°C 7°C 🌫️ Ceață 7 km/h
🏙️ Câmpina -2°C 10°C ☁️ Noros 7 km/h
🏙️ Sinaia -2°C 11°C ☁️ Noros 9 km/h
📍 Teleorman
🏙️ Alexandria -1°C 7°C 🌫️ Ceață 10 km/h
🏙️ Roșiorii de Vede -1°C 9°C 🌫️ Ceață cu chiciură 8 km/h
📍 București
🏙️ București -1°C 7°C 🌫️ Ceață cu chiciură 9 km/h

Vremea în Moldova mâine

În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -2°C și 12°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Bacău
🏙️ Bacău -1°C 9°C 🌫️ Ceață 7 km/h
🏙️ Onești -2°C 11°C 🌫️ Ceață 6 km/h
🏙️ Comănești 0°C 11°C ☁️ Noros 9 km/h
📍 Botoșani
🏙️ Botoșani -2°C 7°C 🌫️ Ceață 8 km/h
🏙️ Dorohoi -2°C 8°C 🌫️ Ceață 14 km/h
📍 Galați
🏙️ Galați -0°C 5°C ☁️ Noros 13 km/h
🏙️ Tecuci -1°C 5°C 🌫️ Ceață 8 km/h
📍 Iași
🏙️ Iași -1°C 7°C 🌫️ Ceață 10 km/h
🏙️ Pașcani -2°C 9°C 🌫️ Ceață 10 km/h
📍 Neamț
🏙️ Piatra Neamț -1°C 12°C 🌫️ Ceață 12 km/h
🏙️ Roman -1°C 9°C 🌫️ Ceață 8 km/h
📍 Vaslui
🏙️ Vaslui -1°C 8°C 🌫️ Ceață 9 km/h
🏙️ Bârlad -1°C 8°C 🌫️ Ceață 8 km/h
📍 Vrancea
🏙️ Focșani -0°C 6°C 🌫️ Ceață 5 km/h
🏙️ Adjud -1°C 9°C 🌫️ Ceață 7 km/h
Vremea în Transilvania mâine

În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Alba
🏙️ Alba Iulia -1°C 12°C ☁️ Noros 4 km/h
🏙️ Sebeș -1°C 12°C ☁️ Noros 5 km/h
🏙️ Blaj -1°C 12°C ☁️ Noros 3 km/h
📍 Bistrița-Năsăud
🏙️ Bistrița -2°C 11°C ☁️ Noros 5 km/h
🏙️ Năsăud 0°C 11°C ☁️ Noros 8 km/h
📍 Brașov
🏙️ Brașov -2°C 12°C ☁️ Noros 7 km/h
🏙️ Făgăraș -2°C 12°C 🌫️ Ceață 6 km/h
🏙️ Predeal -1°C 9°C ☁️ Noros 10 km/h
📍 Cluj
🏙️ Cluj-Napoca 0°C 12°C ☁️ Noros 6 km/h
🏙️ Turda -1°C 12°C ☁️ Noros 4 km/h
🏙️ Dej -2°C 11°C 🌫️ Ceață 6 km/h
📍 Covasna
🏙️ Sfântu Gheorghe -1°C 12°C ☁️ Noros 7 km/h
🏙️ Târgu Secuiesc -1°C 11°C ☁️ Noros 7 km/h
📍 Harghita
🏙️ Miercurea Ciuc -3°C 11°C 🌫️ Ceață 6 km/h
🏙️ Odorheiu Secuiesc -1°C 11°C ☁️ Noros 11 km/h
📍 Hunedoara
🏙️ Deva -1°C 14°C ☁️ Noros 4 km/h
🏙️ Hunedoara -1°C 13°C ☁️ Noros 6 km/h
🏙️ Petroșani -2°C 13°C 🌫️ Ceață 8 km/h
📍 Mureș
🏙️ Târgu Mureș -2°C 12°C 🌫️ Ceață 4 km/h
🏙️ Reghin -2°C 11°C 🌫️ Ceață 6 km/h
🏙️ Sighișoara -2°C 12°C ☁️ Noros 8 km/h
📍 Sălaj
🏙️ Zalău 2°C 12°C ☁️ Noros 9 km/h
🏙️ Șimleu Silvaniei 2°C 12°C ☁️ Noros 7 km/h
📍 Sibiu
🏙️ Sibiu -2°C 12°C 🌫️ Ceață 6 km/h
🏙️ Mediaș -2°C 12°C 🌫️ Ceață 4 km/h
🏙️ Cisnădie -1°C 12°C ☁️ Noros 6 km/h

Vremea în Oltenia mâine

În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -3°C și 14°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Dolj
🏙️ Craiova -2°C 9°C 🌫️ Ceață 5 km/h
🏙️ Bailești -2°C 10°C 🌫️ Ceață 5 km/h
📍 Gorj
🏙️ Târgu Jiu -2°C 10°C 🌫️ Ceață 5 km/h
🏙️ Motru -3°C 11°C 🌫️ Ceață 5 km/h
📍 Mehedinți
🏙️ Drobeta-Turnu Severin -2°C 9°C 🌫️ Ceață 5 km/h
🏙️ Orșova -1°C 14°C 🌫️ Ceață 6 km/h
📍 Olt
🏙️ Slatina -2°C 9°C 🌫️ Ceață 7 km/h
🏙️ Caracal -1°C 9°C 🌫️ Ceață 6 km/h
📍 Vâlcea
🏙️ Râmnicu Vâlcea -3°C 12°C 🌫️ Ceață 5 km/h
🏙️ Drăgășani -2°C 10°C 🌫️ Ceață 8 km/h
