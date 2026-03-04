Ultimele articole

 

AcasăUTILEVremea în România, joi, 5 martie 2026 - Prognoză meteo pe județe...

Vremea în România, joi, 5 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Autor - Lavinia Ciofu
91
5 min.

Meteorologii anunță pentru mâine, joi, 5 martie 2026, temperaturi cuprinse între -1°C în Miercurea Ciuc (Harghita) și 17°C în Târgu Jiu (Gorj). Municipiul București va fi marcat de ☁️ Noros, cu 3°C dimineața și 15°C după-amiaza.

Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru joi, 5 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Banat mâine

În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Arad
🏙️ Arad 5°C 15°C ☁️ Noros 13 km/h
🏙️ Ineu 3°C 15°C ☁️ Noros 15 km/h
📍 Caraș-Severin
🏙️ Reșița 4°C 13°C 🌦️ Averse ușoare (🌧 0.3 mm) 12 km/h
🏙️ Caransebeș 4°C 14°C 🌫️ Ceață 14 km/h
📍 Timiș
🏙️ Timișoara 5°C 15°C ☁️ Noros 12 km/h
🏙️ Lugoj 2°C 15°C 🌤️ Predominant senin 13 km/h
🏙️ Sânnicolau Mare 3°C 15°C ☁️ Noros 12 km/h

Vremea în Dobrogea mâine

În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 4°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Constanța
🏙️ Constanța 4°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h
🏙️ Mangalia 4°C 13°C ☁️ Noros 12 km/h
🏙️ Năvodari 4°C 13°C ☁️ Noros 10 km/h
📍 Tulcea
🏙️ Tulcea 4°C 14°C ☁️ Noros 19 km/h
🏙️ Babadag 4°C 14°C ☁️ Noros 16 km/h

Vremea în Crișana mâine

În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 3°C și 13°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Bihor
🏙️ Oradea 6°C 13°C ☁️ Noros 15 km/h
🏙️ Salonta 3°C 13°C ☁️ Noros 13 km/h
📍 Satu Mare
🏙️ Satu Mare 4°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h
🏙️ Carei 3°C 11°C 🌦️ Burniță ușoară (🌧 0.5 mm) 13 km/h

Vremea în Maramureș mâine

În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 13°C. Condiții predominante: 🌧️ Ploaie ușoară.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Maramureș
🏙️ Baia Mare 2°C 13°C 🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.1 mm) 15 km/h
🏙️ Sighetu Marmației 3°C 13°C ☁️ Noros 15 km/h
🏙️ Borșa 2°C 9°C 🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.2 mm) 11 km/h
Citeste si:  Vremea în România, luni, 2 martie 2026 - Prognoză meteo pe județe și orașe

Vremea în Bucovina mâine

În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 10°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Suceava
🏙️ Suceava 2°C 9°C ☁️ Noros 25 km/h
🏙️ Fălticeni 2°C 10°C ☁️ Noros 24 km/h
🏙️ Câmpulung Moldovenesc 2°C 9°C ☁️ Noros 12 km/h

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Argeș
🏙️ Pitești 2°C 14°C 🌫️ Ceață 13 km/h
🏙️ Curtea de Argeș 2°C 15°C ☁️ Noros (🌧 0.1 mm) 10 km/h
📍 Brăila
🏙️ Brăila 2°C 14°C 🌫️ Ceață 16 km/h
📍 Buzău
🏙️ Buzău 3°C 15°C ☁️ Noros (🌧 0.2 mm) 9 km/h
🏙️ Râmnicu Sărat 3°C 14°C ☁️ Noros 15 km/h
📍 Călărași
🏙️ Călărași 4°C 14°C 🌫️ Ceață 11 km/h
📍 Dâmbovița
🏙️ Târgoviște 2°C 14°C ☁️ Noros 11 km/h
🏙️ Moreni 3°C 14°C ☁️ Noros 9 km/h
📍 Giurgiu
🏙️ Giurgiu 3°C 13°C ☁️ Noros 11 km/h
📍 Ialomița
🏙️ Slobozia 3°C 14°C 🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.2 mm) 10 km/h
🏙️ Fetești 3°C 14°C 🌫️ Ceață (🌧 0.1 mm) 12 km/h
📍 Ilfov
🏙️ Voluntari 3°C 14°C ☁️ Noros 10 km/h
🏙️ Buftea 3°C 14°C ☁️ Noros 11 km/h
📍 Prahova
🏙️ Ploiești 1°C 15°C 🌫️ Ceață 12 km/h
🏙️ Câmpina 3°C 13°C ☁️ Noros (🌧 0.1 mm) 10 km/h
🏙️ Sinaia 3°C 9°C ☁️ Noros 11 km/h
📍 Teleorman
🏙️ Alexandria 3°C 13°C ☁️ Noros 11 km/h
🏙️ Roșiorii de Vede 3°C 13°C ☁️ Noros 9 km/h
📍 București
🏙️ București 3°C 15°C ☁️ Noros 8 km/h

Vremea în Moldova mâine

În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Bacău
🏙️ Bacău 1°C 12°C ☁️ Noros 19 km/h
🏙️ Onești 2°C 11°C ☁️ Noros 15 km/h
🏙️ Comănești 2°C 10°C ☁️ Noros 12 km/h
📍 Botoșani
🏙️ Botoșani 4°C 10°C ☁️ Noros 23 km/h
🏙️ Dorohoi 4°C 10°C ☁️ Noros 24 km/h
📍 Galați
🏙️ Galați 3°C 14°C 🌫️ Ceață 16 km/h
🏙️ Tecuci 1°C 14°C 🌫️ Ceață 19 km/h
📍 Iași
🏙️ Iași 4°C 11°C ☁️ Noros 24 km/h
🏙️ Pașcani 3°C 10°C ☁️ Noros 23 km/h
📍 Neamț
🏙️ Piatra Neamț 2°C 10°C ☁️ Noros 16 km/h
🏙️ Roman 3°C 11°C ☁️ Noros 22 km/h
📍 Vaslui
🏙️ Vaslui 2°C 11°C 🌫️ Ceață 26 km/h
🏙️ Bârlad 2°C 12°C 🌫️ Ceață 22 km/h
📍 Vrancea
🏙️ Focșani 1°C 14°C 🌫️ Ceață 19 km/h
🏙️ Adjud 1°C 13°C 🌫️ Ceață 19 km/h
Citeste si:  18 idei de nail art pentru ianuarie 2026: modele simple pentru noul an

Vremea în Transilvania mâine

În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 16°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Alba
🏙️ Alba Iulia 2°C 15°C ☁️ Noros 10 km/h
🏙️ Sebeș 3°C 15°C ☁️ Noros 9 km/h
🏙️ Blaj 3°C 15°C ☁️ Noros (🌧 0.1 mm) 11 km/h
📍 Bistrița-Năsăud
🏙️ Bistrița 0°C 13°C ☁️ Noros 16 km/h
🏙️ Năsăud 3°C 13°C ⛅ Parțial noros 15 km/h
📍 Brașov
🏙️ Brașov 2°C 12°C ☁️ Noros 17 km/h
🏙️ Făgăraș 2°C 13°C 🌦️ Averse ușoare (🌧 0.3 mm) 16 km/h
🏙️ Predeal 1°C 7°C ☁️ Noros (🌧 0.5 mm) 15 km/h
📍 Cluj
🏙️ Cluj-Napoca 4°C 13°C ☁️ Noros 16 km/h
🏙️ Turda 3°C 14°C ☁️ Noros 17 km/h
🏙️ Dej 1°C 13°C 🌫️ Ceață 18 km/h
📍 Covasna
🏙️ Sfântu Gheorghe -0°C 12°C ☁️ Noros 21 km/h
🏙️ Târgu Secuiesc -1°C 11°C 🌫️ Ceață 18 km/h
📍 Harghita
🏙️ Miercurea Ciuc -1°C 11°C ☁️ Noros 16 km/h
🏙️ Odorheiu Secuiesc 0°C 12°C ☁️ Noros 18 km/h
📍 Hunedoara
🏙️ Deva 2°C 16°C ☁️ Noros 15 km/h
🏙️ Hunedoara 2°C 16°C ☁️ Noros 15 km/h
🏙️ Petroșani 1°C 12°C ☁️ Noros 15 km/h
📍 Mureș
🏙️ Târgu Mureș 1°C 14°C ☁️ Noros 15 km/h
🏙️ Reghin -0°C 13°C 🌫️ Ceață 16 km/h
🏙️ Sighișoara 1°C 13°C ☁️ Noros 16 km/h
📍 Sălaj
🏙️ Zalău 5°C 13°C 🌦️ Averse ușoare (🌧 0.4 mm) 15 km/h
🏙️ Șimleu Silvaniei 3°C 11°C 🌦️ Burniță moderată (🌧 1.1 mm) 11 km/h
📍 Sibiu
🏙️ Sibiu 2°C 13°C 🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.2 mm) 9 km/h
🏙️ Mediaș 1°C 14°C 🌫️ Ceață 12 km/h
🏙️ Cisnădie 3°C 13°C 🌦️ Averse ușoare (🌧 0.5 mm) 8 km/h

Vremea în Oltenia mâine

În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 17°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt
📍 Dolj
🏙️ Craiova 2°C 15°C 🌫️ Ceață 8 km/h
🏙️ Bailești 3°C 16°C 🌫️ Ceață 14 km/h
📍 Gorj
🏙️ Târgu Jiu 4°C 17°C ☁️ Noros 21 km/h
🏙️ Motru 2°C 17°C 🌫️ Ceață 4 km/h
📍 Mehedinți
🏙️ Drobeta-Turnu Severin 4°C 17°C 🌫️ Ceață 14 km/h
🏙️ Orșova 6°C 16°C ☁️ Noros 24 km/h
📍 Olt
🏙️ Slatina 3°C 15°C 🌫️ Ceață 9 km/h
🏙️ Caracal 3°C 14°C 🌦️ Averse ușoare (🌧 0.2 mm) 10 km/h
📍 Vâlcea
🏙️ Râmnicu Vâlcea 3°C 16°C 🌫️ Ceață 15 km/h
🏙️ Drăgășani 3°C 16°C 🌫️ Ceață 15 km/h
Articolul precedent
Conflict între David Beckham și fiul său Brooklyn din cauza unei coregrafii
Articolul următor
Horoscop joi, 5 martie 2026 – dragoste, lifestyle și wellbeing pentru toate zodiile
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Horoscop joi, 5 martie 2026 – dragoste, lifestyle și...

Energiile acestei zile de joi, 5 martie 2026, aduc o dorință profundă de reconectare cu propria feminitate și cu ritmul natural al corpului tău....

Horoscop miercuri, 4 martie 2026 – dragoste, lifestyle și...

Mijlocul săptămânii vine cu o energie blândă care ne invită să ne întoarcem privirea spre propria inimă și spre nevoile noastre sufletești. Astrele ne...

Vremea în România, miercuri, 4 martie 2026 – Prognoză...

Meteorologii anunță pentru mâine, miercuri, 4 martie 2026, temperaturi cuprinse între 0°C în Pitești (Argeș) și 0°C în Pitești (Argeș). Municipiul București va fi...

Cum afectează respingerea creierul și stimă de sine a...

Respingerea nu este doar o dezamăgire emoțională, ci o experiență biologică pe care creierul o procesează similar cu durerea fizică. Studiile arată că respingerea...