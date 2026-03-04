Vremea în România, joi, 5 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Meteorologii anunță pentru mâine, joi, 5 martie 2026, temperaturi cuprinse între -1°C în Miercurea Ciuc (Harghita) și 17°C în Târgu Jiu (Gorj). Municipiul București va fi marcat de ☁️ Noros, cu 3°C dimineața și 15°C după-amiaza.

Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru joi, 5 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.

Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.

Vremea în Banat mâine

În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Arad 🏙️ Arad 5°C 15°C ☁️ Noros 13 km/h 🏙️ Ineu 3°C 15°C ☁️ Noros 15 km/h 📍 Caraș-Severin 🏙️ Reșița 4°C 13°C 🌦️ Averse ușoare (🌧 0.3 mm) 12 km/h 🏙️ Caransebeș 4°C 14°C 🌫️ Ceață 14 km/h 📍 Timiș 🏙️ Timișoara 5°C 15°C ☁️ Noros 12 km/h 🏙️ Lugoj 2°C 15°C 🌤️ Predominant senin 13 km/h 🏙️ Sânnicolau Mare 3°C 15°C ☁️ Noros 12 km/h

Vremea în Dobrogea mâine

În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 4°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Constanța 🏙️ Constanța 4°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h 🏙️ Mangalia 4°C 13°C ☁️ Noros 12 km/h 🏙️ Năvodari 4°C 13°C ☁️ Noros 10 km/h 📍 Tulcea 🏙️ Tulcea 4°C 14°C ☁️ Noros 19 km/h 🏙️ Babadag 4°C 14°C ☁️ Noros 16 km/h

Vremea în Crișana mâine

În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 3°C și 13°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Bihor 🏙️ Oradea 6°C 13°C ☁️ Noros 15 km/h 🏙️ Salonta 3°C 13°C ☁️ Noros 13 km/h 📍 Satu Mare 🏙️ Satu Mare 4°C 12°C ☁️ Noros 11 km/h 🏙️ Carei 3°C 11°C 🌦️ Burniță ușoară (🌧 0.5 mm) 13 km/h

Vremea în Maramureș mâine

În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 13°C. Condiții predominante: 🌧️ Ploaie ușoară.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Maramureș 🏙️ Baia Mare 2°C 13°C 🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.1 mm) 15 km/h 🏙️ Sighetu Marmației 3°C 13°C ☁️ Noros 15 km/h 🏙️ Borșa 2°C 9°C 🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.2 mm) 11 km/h

Vremea în Bucovina mâine

În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 10°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Suceava 🏙️ Suceava 2°C 9°C ☁️ Noros 25 km/h 🏙️ Fălticeni 2°C 10°C ☁️ Noros 24 km/h 🏙️ Câmpulung Moldovenesc 2°C 9°C ☁️ Noros 12 km/h

Vremea în Muntenia mâine

În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Argeș 🏙️ Pitești 2°C 14°C 🌫️ Ceață 13 km/h 🏙️ Curtea de Argeș 2°C 15°C ☁️ Noros (🌧 0.1 mm) 10 km/h 📍 Brăila 🏙️ Brăila 2°C 14°C 🌫️ Ceață 16 km/h 📍 Buzău 🏙️ Buzău 3°C 15°C ☁️ Noros (🌧 0.2 mm) 9 km/h 🏙️ Râmnicu Sărat 3°C 14°C ☁️ Noros 15 km/h 📍 Călărași 🏙️ Călărași 4°C 14°C 🌫️ Ceață 11 km/h 📍 Dâmbovița 🏙️ Târgoviște 2°C 14°C ☁️ Noros 11 km/h 🏙️ Moreni 3°C 14°C ☁️ Noros 9 km/h 📍 Giurgiu 🏙️ Giurgiu 3°C 13°C ☁️ Noros 11 km/h 📍 Ialomița 🏙️ Slobozia 3°C 14°C 🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.2 mm) 10 km/h 🏙️ Fetești 3°C 14°C 🌫️ Ceață (🌧 0.1 mm) 12 km/h 📍 Ilfov 🏙️ Voluntari 3°C 14°C ☁️ Noros 10 km/h 🏙️ Buftea 3°C 14°C ☁️ Noros 11 km/h 📍 Prahova 🏙️ Ploiești 1°C 15°C 🌫️ Ceață 12 km/h 🏙️ Câmpina 3°C 13°C ☁️ Noros (🌧 0.1 mm) 10 km/h 🏙️ Sinaia 3°C 9°C ☁️ Noros 11 km/h 📍 Teleorman 🏙️ Alexandria 3°C 13°C ☁️ Noros 11 km/h 🏙️ Roșiorii de Vede 3°C 13°C ☁️ Noros 9 km/h 📍 București 🏙️ București 3°C 15°C ☁️ Noros 8 km/h

Vremea în Moldova mâine

În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Bacău 🏙️ Bacău 1°C 12°C ☁️ Noros 19 km/h 🏙️ Onești 2°C 11°C ☁️ Noros 15 km/h 🏙️ Comănești 2°C 10°C ☁️ Noros 12 km/h 📍 Botoșani 🏙️ Botoșani 4°C 10°C ☁️ Noros 23 km/h 🏙️ Dorohoi 4°C 10°C ☁️ Noros 24 km/h 📍 Galați 🏙️ Galați 3°C 14°C 🌫️ Ceață 16 km/h 🏙️ Tecuci 1°C 14°C 🌫️ Ceață 19 km/h 📍 Iași 🏙️ Iași 4°C 11°C ☁️ Noros 24 km/h 🏙️ Pașcani 3°C 10°C ☁️ Noros 23 km/h 📍 Neamț 🏙️ Piatra Neamț 2°C 10°C ☁️ Noros 16 km/h 🏙️ Roman 3°C 11°C ☁️ Noros 22 km/h 📍 Vaslui 🏙️ Vaslui 2°C 11°C 🌫️ Ceață 26 km/h 🏙️ Bârlad 2°C 12°C 🌫️ Ceață 22 km/h 📍 Vrancea 🏙️ Focșani 1°C 14°C 🌫️ Ceață 19 km/h 🏙️ Adjud 1°C 13°C 🌫️ Ceață 19 km/h

Vremea în Transilvania mâine

În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 16°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.

Județ / Oraș 🌡️ Min 🌡️ Max Condiții 💨 Vânt 📍 Alba 🏙️ Alba Iulia 2°C 15°C ☁️ Noros 10 km/h 🏙️ Sebeș 3°C 15°C ☁️ Noros 9 km/h 🏙️ Blaj 3°C 15°C ☁️ Noros (🌧 0.1 mm) 11 km/h 📍 Bistrița-Năsăud 🏙️ Bistrița 0°C 13°C ☁️ Noros 16 km/h 🏙️ Năsăud 3°C 13°C ⛅ Parțial noros 15 km/h 📍 Brașov 🏙️ Brașov 2°C 12°C ☁️ Noros 17 km/h 🏙️ Făgăraș 2°C 13°C 🌦️ Averse ușoare (🌧 0.3 mm) 16 km/h 🏙️ Predeal 1°C 7°C ☁️ Noros (🌧 0.5 mm) 15 km/h 📍 Cluj 🏙️ Cluj-Napoca 4°C 13°C ☁️ Noros 16 km/h 🏙️ Turda 3°C 14°C ☁️ Noros 17 km/h 🏙️ Dej 1°C 13°C 🌫️ Ceață 18 km/h 📍 Covasna 🏙️ Sfântu Gheorghe -0°C 12°C ☁️ Noros 21 km/h 🏙️ Târgu Secuiesc -1°C 11°C 🌫️ Ceață 18 km/h 📍 Harghita 🏙️ Miercurea Ciuc -1°C 11°C ☁️ Noros 16 km/h 🏙️ Odorheiu Secuiesc 0°C 12°C ☁️ Noros 18 km/h 📍 Hunedoara 🏙️ Deva 2°C 16°C ☁️ Noros 15 km/h 🏙️ Hunedoara 2°C 16°C ☁️ Noros 15 km/h 🏙️ Petroșani 1°C 12°C ☁️ Noros 15 km/h 📍 Mureș 🏙️ Târgu Mureș 1°C 14°C ☁️ Noros 15 km/h 🏙️ Reghin -0°C 13°C 🌫️ Ceață 16 km/h 🏙️ Sighișoara 1°C 13°C ☁️ Noros 16 km/h 📍 Sălaj 🏙️ Zalău 5°C 13°C 🌦️ Averse ușoare (🌧 0.4 mm) 15 km/h 🏙️ Șimleu Silvaniei 3°C 11°C 🌦️ Burniță moderată (🌧 1.1 mm) 11 km/h 📍 Sibiu 🏙️ Sibiu 2°C 13°C 🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.2 mm) 9 km/h 🏙️ Mediaș 1°C 14°C 🌫️ Ceață 12 km/h 🏙️ Cisnădie 3°C 13°C 🌦️ Averse ușoare (🌧 0.5 mm) 8 km/h

Vremea în Oltenia mâine

În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 17°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.