Vremea în România, joi, 5 martie 2026 – Prognoză meteo pe județe și orașe

Meteorologii anunță pentru mâine, joi, 5 martie 2026, temperaturi cuprinse între -1°C în Miercurea Ciuc (Harghita) și 17°C în Târgu Jiu (Gorj). Municipiul București va fi marcat de ☁️ Noros, cu 3°C dimineața și 15°C după-amiaza.
Cuprins
Află cum va fi vremea mâine în fiecare județ și oraș din România. Prognoza meteo pentru joi, 5 martie 2026 include temperaturile minime și maxime, condițiile atmosferice și viteza vântului pentru toate regiunile: Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea, Crișana, Maramureș și Bucovina.
Datele meteo sunt actualizate zilnic pe baza modelelor meteorologice europene și sunt disponibile pentru orașele principale din fiecare județ, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești și alte zeci de localități.
Vremea în Banat mâine
În Banat, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Arad
|🏙️ Arad
|5°C
|15°C
|☁️ Noros
|13 km/h
|🏙️ Ineu
|3°C
|15°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|📍 Caraș-Severin
|🏙️ Reșița
|4°C
|13°C
|🌦️ Averse ușoare (🌧 0.3 mm)
|12 km/h
|🏙️ Caransebeș
|4°C
|14°C
|🌫️ Ceață
|14 km/h
|📍 Timiș
|🏙️ Timișoara
|5°C
|15°C
|☁️ Noros
|12 km/h
|🏙️ Lugoj
|2°C
|15°C
|🌤️ Predominant senin
|13 km/h
|🏙️ Sânnicolau Mare
|3°C
|15°C
|☁️ Noros
|12 km/h
Vremea în Dobrogea mâine
În Dobrogea, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 4°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Constanța
|🏙️ Constanța
|4°C
|12°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|🏙️ Mangalia
|4°C
|13°C
|☁️ Noros
|12 km/h
|🏙️ Năvodari
|4°C
|13°C
|☁️ Noros
|10 km/h
|📍 Tulcea
|🏙️ Tulcea
|4°C
|14°C
|☁️ Noros
|19 km/h
|🏙️ Babadag
|4°C
|14°C
|☁️ Noros
|16 km/h
Vremea în Crișana mâine
În Crișana, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 3°C și 13°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Bihor
|🏙️ Oradea
|6°C
|13°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|🏙️ Salonta
|3°C
|13°C
|☁️ Noros
|13 km/h
|📍 Satu Mare
|🏙️ Satu Mare
|4°C
|12°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|🏙️ Carei
|3°C
|11°C
|🌦️ Burniță ușoară (🌧 0.5 mm)
|13 km/h
Vremea în Maramureș mâine
În Maramureș, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 13°C. Condiții predominante: 🌧️ Ploaie ușoară.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Maramureș
|🏙️ Baia Mare
|2°C
|13°C
|🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.1 mm)
|15 km/h
|🏙️ Sighetu Marmației
|3°C
|13°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|🏙️ Borșa
|2°C
|9°C
|🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.2 mm)
|11 km/h
Vremea în Bucovina mâine
În Bucovina, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 10°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Suceava
|🏙️ Suceava
|2°C
|9°C
|☁️ Noros
|25 km/h
|🏙️ Fălticeni
|2°C
|10°C
|☁️ Noros
|24 km/h
|🏙️ Câmpulung Moldovenesc
|2°C
|9°C
|☁️ Noros
|12 km/h
Vremea în Muntenia mâine
În Muntenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 15°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Argeș
|🏙️ Pitești
|2°C
|14°C
|🌫️ Ceață
|13 km/h
|🏙️ Curtea de Argeș
|2°C
|15°C
|☁️ Noros (🌧 0.1 mm)
|10 km/h
|📍 Brăila
|🏙️ Brăila
|2°C
|14°C
|🌫️ Ceață
|16 km/h
|📍 Buzău
|🏙️ Buzău
|3°C
|15°C
|☁️ Noros (🌧 0.2 mm)
|9 km/h
|🏙️ Râmnicu Sărat
|3°C
|14°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|📍 Călărași
|🏙️ Călărași
|4°C
|14°C
|🌫️ Ceață
|11 km/h
|📍 Dâmbovița
|🏙️ Târgoviște
|2°C
|14°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|🏙️ Moreni
|3°C
|14°C
|☁️ Noros
|9 km/h
|📍 Giurgiu
|🏙️ Giurgiu
|3°C
|13°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|📍 Ialomița
|🏙️ Slobozia
|3°C
|14°C
|🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.2 mm)
|10 km/h
|🏙️ Fetești
|3°C
|14°C
|🌫️ Ceață (🌧 0.1 mm)
|12 km/h
|📍 Ilfov
|🏙️ Voluntari
|3°C
|14°C
|☁️ Noros
|10 km/h
|🏙️ Buftea
|3°C
|14°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|📍 Prahova
|🏙️ Ploiești
|1°C
|15°C
|🌫️ Ceață
|12 km/h
|🏙️ Câmpina
|3°C
|13°C
|☁️ Noros (🌧 0.1 mm)
|10 km/h
|🏙️ Sinaia
|3°C
|9°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|📍 Teleorman
|🏙️ Alexandria
|3°C
|13°C
|☁️ Noros
|11 km/h
|🏙️ Roșiorii de Vede
|3°C
|13°C
|☁️ Noros
|9 km/h
|📍 București
|🏙️ București
|3°C
|15°C
|☁️ Noros
|8 km/h
Vremea în Moldova mâine
În Moldova, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 1°C și 14°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Bacău
|🏙️ Bacău
|1°C
|12°C
|☁️ Noros
|19 km/h
|🏙️ Onești
|2°C
|11°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|🏙️ Comănești
|2°C
|10°C
|☁️ Noros
|12 km/h
|📍 Botoșani
|🏙️ Botoșani
|4°C
|10°C
|☁️ Noros
|23 km/h
|🏙️ Dorohoi
|4°C
|10°C
|☁️ Noros
|24 km/h
|📍 Galați
|🏙️ Galați
|3°C
|14°C
|🌫️ Ceață
|16 km/h
|🏙️ Tecuci
|1°C
|14°C
|🌫️ Ceață
|19 km/h
|📍 Iași
|🏙️ Iași
|4°C
|11°C
|☁️ Noros
|24 km/h
|🏙️ Pașcani
|3°C
|10°C
|☁️ Noros
|23 km/h
|📍 Neamț
|🏙️ Piatra Neamț
|2°C
|10°C
|☁️ Noros
|16 km/h
|🏙️ Roman
|3°C
|11°C
|☁️ Noros
|22 km/h
|📍 Vaslui
|🏙️ Vaslui
|2°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|26 km/h
|🏙️ Bârlad
|2°C
|12°C
|🌫️ Ceață
|22 km/h
|📍 Vrancea
|🏙️ Focșani
|1°C
|14°C
|🌫️ Ceață
|19 km/h
|🏙️ Adjud
|1°C
|13°C
|🌫️ Ceață
|19 km/h
Vremea în Transilvania mâine
În Transilvania, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între -1°C și 16°C. Condiții predominante: ☁️ Noros.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Alba
|🏙️ Alba Iulia
|2°C
|15°C
|☁️ Noros
|10 km/h
|🏙️ Sebeș
|3°C
|15°C
|☁️ Noros
|9 km/h
|🏙️ Blaj
|3°C
|15°C
|☁️ Noros (🌧 0.1 mm)
|11 km/h
|📍 Bistrița-Năsăud
|🏙️ Bistrița
|0°C
|13°C
|☁️ Noros
|16 km/h
|🏙️ Năsăud
|3°C
|13°C
|⛅ Parțial noros
|15 km/h
|📍 Brașov
|🏙️ Brașov
|2°C
|12°C
|☁️ Noros
|17 km/h
|🏙️ Făgăraș
|2°C
|13°C
|🌦️ Averse ușoare (🌧 0.3 mm)
|16 km/h
|🏙️ Predeal
|1°C
|7°C
|☁️ Noros (🌧 0.5 mm)
|15 km/h
|📍 Cluj
|🏙️ Cluj-Napoca
|4°C
|13°C
|☁️ Noros
|16 km/h
|🏙️ Turda
|3°C
|14°C
|☁️ Noros
|17 km/h
|🏙️ Dej
|1°C
|13°C
|🌫️ Ceață
|18 km/h
|📍 Covasna
|🏙️ Sfântu Gheorghe
|-0°C
|12°C
|☁️ Noros
|21 km/h
|🏙️ Târgu Secuiesc
|-1°C
|11°C
|🌫️ Ceață
|18 km/h
|📍 Harghita
|🏙️ Miercurea Ciuc
|-1°C
|11°C
|☁️ Noros
|16 km/h
|🏙️ Odorheiu Secuiesc
|0°C
|12°C
|☁️ Noros
|18 km/h
|📍 Hunedoara
|🏙️ Deva
|2°C
|16°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|🏙️ Hunedoara
|2°C
|16°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|🏙️ Petroșani
|1°C
|12°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|📍 Mureș
|🏙️ Târgu Mureș
|1°C
|14°C
|☁️ Noros
|15 km/h
|🏙️ Reghin
|-0°C
|13°C
|🌫️ Ceață
|16 km/h
|🏙️ Sighișoara
|1°C
|13°C
|☁️ Noros
|16 km/h
|📍 Sălaj
|🏙️ Zalău
|5°C
|13°C
|🌦️ Averse ușoare (🌧 0.4 mm)
|15 km/h
|🏙️ Șimleu Silvaniei
|3°C
|11°C
|🌦️ Burniță moderată (🌧 1.1 mm)
|11 km/h
|📍 Sibiu
|🏙️ Sibiu
|2°C
|13°C
|🌧️ Ploaie ușoară (🌧 0.2 mm)
|9 km/h
|🏙️ Mediaș
|1°C
|14°C
|🌫️ Ceață
|12 km/h
|🏙️ Cisnădie
|3°C
|13°C
|🌦️ Averse ușoare (🌧 0.5 mm)
|8 km/h
Vremea în Oltenia mâine
În Oltenia, mâine sunt așteptate temperaturi cuprinse între 2°C și 17°C. Condiții predominante: 🌫️ Ceață.
|Județ / Oraș
|🌡️ Min
|🌡️ Max
|Condiții
|💨 Vânt
|📍 Dolj
|🏙️ Craiova
|2°C
|15°C
|🌫️ Ceață
|8 km/h
|🏙️ Bailești
|3°C
|16°C
|🌫️ Ceață
|14 km/h
|📍 Gorj
|🏙️ Târgu Jiu
|4°C
|17°C
|☁️ Noros
|21 km/h
|🏙️ Motru
|2°C
|17°C
|🌫️ Ceață
|4 km/h
|📍 Mehedinți
|🏙️ Drobeta-Turnu Severin
|4°C
|17°C
|🌫️ Ceață
|14 km/h
|🏙️ Orșova
|6°C
|16°C
|☁️ Noros
|24 km/h
|📍 Olt
|🏙️ Slatina
|3°C
|15°C
|🌫️ Ceață
|9 km/h
|🏙️ Caracal
|3°C
|14°C
|🌦️ Averse ușoare (🌧 0.2 mm)
|10 km/h
|📍 Vâlcea
|🏙️ Râmnicu Vâlcea
|3°C
|16°C
|🌫️ Ceață
|15 km/h
|🏙️ Drăgășani
|3°C
|16°C
|🌫️ Ceață
|15 km/h